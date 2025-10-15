محمد دیانی، مدیرعامل شرکت دیانی‌ماشین در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، درباره فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: شرکت دیانی‌ماشین در زمینه طراحی و تولید ماشین‌آلات صنایع فلزی، به‌ویژه در حوزه برش و پرس فعالیت دارد. خوشبختانه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد قطعات و تجهیزات را در داخل کشور تولید می‌کنیم و تنها بخش محدودی از قطعات الکترونیک و هیدرولیک وارداتی است.

وی افزود: ما از سال‌ها پیش تلاش کرده‌ایم تا تولید را بومی کنیم و وابستگی را کاهش دهیم. در حال حاضر طراحی و ساخت جک‌ها، استراکچرها و قطعات حساس دستگاه‌ها به‌طور کامل در داخل مجموعه انجام می‌شود.

نوسانات ارزی؛ بزرگ‌ترین چالش تولیدکنندگان

دیانی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گفت: بزرگ‌ترین چالشی که ما و سایر فعالان حوزه صنعت با آن روبه‌رو هستیم، نوسانات نرخ ارز است. این نوسانات شبانه می‌تواند قراردادها و برنامه‌ریزی‌های تولید را مختل کند. وقتی تولیدکننده نتواند هزینه نهایی را پیش‌بینی کند، سودش کاهش می‌یابد، تأمین حقوق کارکنان دشوار می‌شود و در نهایت برخی واحدها به ورشکستگی می‌رسند.

وی ادامه داد: ما با سابقه و تجربه‌ای که در تولید صنعتی داریم، سعی کرده‌ایم قیمت تمام‌شده محصولات را تا حد ممکن ثابت نگه داریم تا از این تلاطم‌ها آسیب نبینیم. با وجود مشکلات، هنوز سرپا هستیم و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک رقابتی جدی با بازارهای جهانی داشته باشیم.

صادرات به کشورهای منطقه و ایجاد اشتغال گسترده

مدیرعامل شرکت دیانی‌ماشین در خصوص بازار صادرات گفت: ما در سال‌های گذشته به کشورهای متعددی مانند عراق، افغانستان، ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، کویت و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس ماشین‌آلات صادر کرده‌ایم. از نظر کیفیت، محصولات ما کاملاً توان رقابت با برندهای ترکیه‌ای و چینی را دارند؛ هرچند در بخش قیمت نهایی، به‌دلیل هزینه‌های بالای داخلی، رقابت کمی سخت‌تر است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در دو مجموعه تولیدی و دفتر فروش ما مشغول به کارند و ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم تا ۳۰۰ نفر را داریم. افزون بر این، بیش از ۵۰۰ نفر از تأمین‌کنندگان در بخش‌های ریخته‌گری، متریال و قطعات با ما در ارتباط هستند.

آشتی صنعت و دانشگاه؛ کلید پیشرفت صنعتی ایران

دیانی در ادامه به یک دغدغه قدیمی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور، فاصله زیاد بین آموزش دانشگاهی و نیاز واقعی صنعت است. پدرم ۲۴ سال پیش به وزیر وقت صنعت گفت که باید دانشگاه فنی را با صنعت آشتی داد. دانشجویان فنی باید بخشی از واحدهای درسی خود را در کارخانه بگذرانند تا تجربه عملی کسب کنند.

وی افزود: در همین راستا در کارخانه خودمان بخشی را برای حضور دانشجویان فنی و هنرجویان هنرستانی اختصاص داده‌ایم. حتی برایشان خوابگاه و حقوق ماهیانه در نظر گرفته‌ایم تا در کنار تحصیل، تجربه کاری هم به‌دست آورند. در دنیا کمتر جایی پیدا می‌شود که کارآموز هم آموزش ببیند و هم حقوق بگیرد.

توصیه به جوانان: ناامید نشوید و در صنعت بمانید

این تولیدکننده در پاسخ به پرسشی درباره توصیه‌اش به جوانان گفت: صنعت پایه و اساس هر کاری در دنیاست. هر کسی که در یک کار صنعتی مهارت داشته باشد، در هر جای دنیا ارزش و احترام دارد. اگر جوانی در ایران به‌جای ناامیدی یا مهاجرت، در صنعت بماند و یادگیری را ادامه دهد، قطعاً به موفقیت می‌رسد.

وی افزود: من بارها زمین خورده‌ام، اما باور دارم هیچ شکست و ضرری بی‌فایده نیست. هر تجربه تلخ در نهایت به رشد منجر می‌شود. صنعت یعنی پشتکار، یادگیری و امید. باید پذیرفت که مسیر تولید آسان نیست، اما اگر بمانی و ادامه بدهی، ثمره‌اش را خواهی دید.

