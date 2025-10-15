آرشویر عبادی، از مدیران شرکت پیشگامان تجهیز وک در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، اظهار کرد: شرکت پیشگامان تجهیز وک به‌صورت رسمی از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و فعالیت خود را به شکل جدی در سراسر ایران آغاز کرده است. در ابتدا، تمرکز ما بر واردات قطعات و تجهیزات مرتبط با سیستم‌های خلا و وکیوم بود، اما به مرور زمان موفق شدیم این مسیر را به سمت تولید داخلی و تأمین نیاز صنایع مختلف کشور هدایت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر با طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله پتروشیمی، چاپ و بسته‌بندی، داروسازی و طلاسازی همکاری داریم. هدف ما این است که با تأمین قطعات و طراحی پکیج‌های متناسب با نیاز هر صنعت، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور برداریم.

عبادی ادامه داد: در حوزه واردات، عمدتاً روی قطعات و تجهیزات خدماتی شامل پمپ‌ها، اتصالات، لوازم جانبی و قطعات یدکی تمرکز داریم که در فرآیندهای خلا و وکیوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بخش تولید نیز پکیج‌ها و سانترال‌های مرکزی خلا را با استفاده از پمپ‌ها و مخازن متنوع طراحی و تولید می‌کنیم. این محصولات در صنایع مختلف از جمله بیمارستان‌ها، مراکز داروسازی و صنایع فلزات گران‌بها کاربرد دارند.

دقت بالا و دوام در شرایط سخت صنعتی

مدیر شرکت پیشگامان تجهیز وک درباره ویژگی‌های متمایز محصولات این شرکت گفت: تمام تجهیزاتی که در فرآیند تولید و واردات استفاده می‌کنیم از ریخته‌گری‌های یکپارچه ساخته می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود تجهیزات ما در خلاهای بسیار عمیق و در برابر حرارت و گازهای خورنده مقاومت بالایی داشته باشند.

وی تأکید کرد: دقت در ایجاد خلا در تجهیزات ما بسیار بالاست و جزو معدود شرکت‌هایی هستیم که می‌توانیم خلاهایی در مقیاس یک‌دهم تا یک‌هزارم چند ده‌هزار را برای صنعتگران فراهم کنیم. همچنین تجهیزات ما به‌صورت دائم‌کار طراحی شده‌اند و قابلیت فعالیت مستمر در بازه‌های چند هزار ساعته را دارند.

تمرکز بر صنایع پتروشیمی و داروسازی

عبادی در ادامه درباره اهداف و برنامه‌های این شرکت توضیح داد: در ۹۰ درصد صنایع ایران از سیستم‌های وکیوم و خلا استفاده می‌شود. ما در سال‌های نخست فعالیت، توان محدودی داشتیم، اما اکنون پس از حدود چهار سال، توانسته‌ایم در صنایع بزرگ‌تری حضور پیدا کنیم. تمرکز فعلی ما بر صنایع پتروشیمی و داروسازی است تا بتوانیم در تولید باکیفیت‌تر، بهبود فرآیندها و حتی افزایش صادرات کشور نقش داشته باشیم.

وی افزود: در مجموع هدف ما این است که با ارائه تجهیزات باکیفیت، به ارتقای توان تولیدی شرکت‌ها کمک کنیم تا فروش و صادرات بهتری داشته باشند و در نهایت چرخ اقتصاد کشور روان‌تر بچرخد.

چالش‌ها و موانع توسعه صنعتی

مدیر شرکت پیشگامان تجهیز وک در پایان درباره چالش‌های پیش‌روی شرکت گفت: در هر کشوری چالش‌های کاری وجود دارد، اما هرچه هدف بزرگ‌تر باشد، طبیعتاً موانع نیز بیشتر است. هدف ما کمک به صنعتگران بزرگ کشور است و برای تحقق آن، با مشکلاتی نظیر مسائل ارزی، فرایندهای اداری و ترخیص کالا مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و تصمیمات دولتی، ناچار شده‌ایم از مسیرهای خصوصی و ارزهای شخصی برای واردات قطعات استفاده کنیم. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک با بهبود شرایط اقتصادی و حمایت‌های بیشتر، مسیر فعالیت‌های صنعتی در کشور هموارتر شود.

