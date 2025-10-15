قطعی برق و تأخیر در ترخیص کالا زنجیره تولید را مختل کرده است/ دولت ثبات ارزی و حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت قرار دهد

سید حسین ذوالفقاری، مدیرعامل شرکت پویاگستر ابزار نوین در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره فعالیت‌ها، محصولات و چالش‌های این شرکت توضیح داد.

وی گفت: شرکت ما نماینده انحصاری محصولات برندهای ما استارت و جیفان است که از تولیدکنندگان معتبر ابزارهای تراش، مته‌های کارباید و نگهدارنده‌های دستگاه‌های CNC به شمار می‌روند. از نظر کیفیت، محصولات ما در سطح اروپا رقابت می‌کنند و با وجود وارداتی بودن، توانسته‌ایم قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان ایرانی متعادل نگه داریم.

ذوالفقاری افزود: بازخورد تولیدکنندگان قطعه‌ساز خودرو، شرکت‌های نفتی و صنایع مادر نسبت به کیفیت محصولات بسیار مثبت بوده و اغلب اعلام کرده‌اند که این ابزارها از نظر دوام و عملکرد در سطح استانداردهای جهانی هستند.

مشکلات ارزی و گمرکی، زنجیره تأمین صنعت را مختل کرده است

مدیرعامل پویاگستر ابزار نوین درباره چالش‌های اصلی واردکنندگان ابزار صنعتی بیان کرد: مهم‌ترین معضل ما تخصیص ارز است. در حال حاضر فرآیند تخصیص ارز حدود شش ماه زمان می‌برد. در این مدت، موجودی انبار خالی می‌شود و فشار زیادی به تأمین‌کنندگان و مشتریان وارد می‌شود. کالاهایی که وارد گمرکات ایران می‌شوند، چه در بندرعباس و چه در فرودگاه امام خمینی، اغلب با تأخیر ترخیص می‌شوند و کارشناسان ارزش‌گذاری هم بعضاً کار را عقب می‌اندازند. نتیجه این روند، توقف تولید در کارخانه‌های مشتریان ماست.

وی افزود: برای نمونه، یکی از ثبت سفارش‌های ما از اردیبهشت‌ماه تاکنون (مهرماه) هنوز در مرحله تأیید بانک مرکزی است. پارسال روند سریع‌تر بود، اما امسال فرآیندها به‌طور محسوسی طولانی‌تر شده‌اند.

قطعی برق صنایع، ضربه دوم به تولیدکنندگان

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: بسیاری از مشتریان ما از جمله قطعه‌سازان و قالب‌سازان صنعتی از قطعی برق در شهرک‌های صنعتی گلایه دارند. یکی از مدیران می‌گفت قبلاً سه شیفت کار می‌کردیم، و این روزها تنها از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر فعالیم و دو روز در هفته هم برق قطع است. این موضوع نه‌تنها تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند، بلکه تأمین‌کننده ابزار را هم تحت‌فشار قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت با اصلاح رویه‌های ارزی و گمرکی و رفع محدودیت‌های انرژی در شهرک‌های صنعتی، مسیر رشد صنعت را هموارتر کند. تولیدکننده ایرانی شایسته ثبات، حمایت و اعتماد است.

انتهای پیام/