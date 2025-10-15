علیرضا پرویزی، مدیرعامل گروه بازرگانی ابزار تراش سهند، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در نمایشگاه صنعت و ابزار در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، با اشاره به سابقه طولانی فعالیت این مجموعه در صنعت ابزار و ماشین‌کاری کشور اظهار کرد: گروه بازرگانی ابزار تراش سهند با برند ZCC در ایران فعالیت دارد. نزدیک به ۳۰ سال است که نمایندگی این برند را در ایران برعهده داریم و سابقه فعالیت ما در صنعت به بیش از ۳۵ تا ۴۰ سال می‌رسد.

وی افزود: محصولاتی که در اختیار داریم با برند ZCC از کشور چین تأمین می‌شود. این برند امروز یکی از بهترین برندهای آسیایی در حوزه ابزار برش و تراش است و به بسیاری از کشورهای دنیا صادر می‌شود. از نظر کیفیت کاملاً با برندهای اروپایی قابل مقایسه است و از نظر قیمت نیز تقریباً می‌توان گفت حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم قیمت برندهای اروپایی را دارد.

کیفیت، قیمت رقابتی و موجودی انبار؛ مزیت‌های رقابتی ابزار تراش سهند

مدیرعامل ابزار تراش سهند با اشاره به گستره مشتریان این برند عنوان کرد: شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو، سایپا، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی‌ها، ذوب‌آهن و گروه‌های لوازم خانگی از محصولات ما استفاده می‌کنند و خوشبختانه رضایت بالایی از کیفیت کالا دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که وجه تمایز و ویژگی نوآورانه محصولاتشان چیست، توضیح داد: قطعاً کیفیت، قیمت مناسب و موجودی بالای انبار از مهم‌ترین مزیت‌های ما در مقایسه با رقباست. صنعتگر ایرانی امروز نمی‌تواند برای تأمین ابزار خود ۲۰ یا ۴۰ روز منتظر بماند تا کالا از خارج برسد؛ ما با تأمین موجودی گسترده در انبار، نیاز مشتریان را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ می‌دهیم.

پرویزی افزود: در کنار این مزیت‌ها، ما بر اصل مشتری‌مداری تأکید ویژه داریم. تعامل مؤثر و خدمات پس از فروش مناسب از اصولی است که در تمام مجموعه رعایت می‌شود و همین امر باعث تداوم همکاری با مشتریان بزرگ صنعتی شده است.

چالش‌های ارزی و نقدینگی؛ دغدغه اصلی صنعتگران

مدیرعامل ابزار تراش سهند در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنایع کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز، کمبود نقدینگی در صنعت است. بسیاری از خودروسازها و شرکت‌های بزرگ صنعتی واقعاً با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند و پرداخت‌هایشان به تأخیر می‌افتد. از سوی دیگر، ما تمامی کالاها را به‌صورت نقدی و ارزی خریداری می‌کنیم، چون امکان خرید اعتباری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های جدی ما، تأخیر در تخصیص ارز و روند طولانی ثبت سفارش است. در حال حاضر برای تخصیص ارز باید حدود پنج تا شش ماه منتظر بمانیم. به همین دلیل، یک تاجر در طول سال عملاً فقط دو بار می‌تواند کالا وارد کند و این اصلاً با واقعیت‌های بازار سازگار نیست. این مسئله موجب فشار مضاعف بر تأمین‌کنندگان و کاهش پویایی صنعت شده است.

پرویزی گفت: با وجود همه مشکلات، تلاش ما حفظ کیفیت و استمرار خدمات‌رسانی به صنعتگران داخلی است. امیدواریم با بهبود سیاست‌های ارزی و تسهیل در روندهای تجاری، امکان رشد و توسعه بیشتری برای تولید و صنعت فراهم شود.

