امین حسین صانعی مدیرعامل شرکت اول‌طب در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه ایران‌مد، از چالش‌های تولید داخلی تجهیزات پزشکی، مشکلات تخصیص ارز و نبود حمایت از بخش خصوصی سخن گفت و تأکید کرد: محصول جدید شرکت، نخستین محافظ گوش ایرانی با ویژگی جلوگیری از ورود آب و صدا است که می‌تواند نیاز بسیاری از بیماران را برطرف کند.

تولید محافظ گوش ایرانی با مجوز رسمی وزارت بهداشت

وی افزود: این شرکت از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید و واردات تجهیزات پزشکی آغاز کرده و امروز تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند.

صانعی افزود: شرکت ما تمام مجوزهای لازم را اخذ کرده و محصولات خود را مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌کند. یکی از محصولات اصلی ما محافظ گوش ژله‌ای «پلاس» است که مانع ورود آب و صدا به داخل گوش می‌شود و به‌ویژه برای افرادی که دچار آسیب شنوایی یا آلرژی صوتی هستند، کاربرد دارد.

صانعی توضیح داد: در واقع این محصول یک نوآوری ایرانی است و برای نخستین‌بار در کشور عرضه می‌شود. مشابه این محصول در بازار ایران وجود ندارد و ما توانسته‌ایم تحت نظارت وزارت بهداشت، آن را با کیفیت بالا و استاندارد تولید کنیم. صانعی گفت: در گذشته در طب سنتی برای جلوگیری از ورود آب و صدا به گوش از پنبه و وازلین استفاده می‌کردند، اما امروز این محصول با طراحی علمی‌تر همان نیاز را به شکل بهداشتی و مؤثرتر برطرف می‌کند.

بوروکراسی اداری و تخصیص ناکارآمد ارز، مانع توسعه تولید

مدیرعامل اول‌طب درباره چالش‌های این صنعت گفت: متأسفانه شناور بودن نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، از مشکلات اصلی تمام شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی است. اما مشکل بزرگ‌تر، فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز و تخصیص ارز از سوی سازمان‌های دولتی است.

وی افزود: تمام مدارک و مستندات لازم را برای ثبت رسمی محصول به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال کرده‌ایم، اما با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز پرونده در نوبت بررسی است. این روند کند، موجب توقف تولید و تأخیر در عرضه محصول به بازار می‌شود.

صانعی ادامه داد: متأسفانه بخش خصوصی در این حوزه تنها مانده است. هیچ حمایت مالی یا تسهیل‌گری از سوی نهادهای دولتی وجود ندارد و همه چیز به عهده شرکت‌های کوچک و متوسط گذاشته شده است. ما با وجود محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم دایره تولید، واردات و اشتغال‌زایی را گسترش دهیم، اما بدون حمایت سیستم بانکی و تخصیص ارز کافی، این مسیر بسیار دشوار است.

امید به تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی

وی گفت: سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی باید نگاه حمایتی‌تری نسبت به تولیدکنندگان نوآور داشته باشند. محصولات جدیدی مانند محافظ گوش ژله‌ای ما، اگر مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند نیاز بخشی از بیماران را به واردات کاهش دهند.

صانعی افزود: در حال حاضر این محصول در مرحله معرفی و بازاریابی قرار دارد و استقبال اولیه از سوی پزشکان و مراکز درمانی مثبت بوده است. ما امیدواریم با تسریع در روند مجوزدهی و تخصیص ارز، مسیر برای توسعه محصولات ایرانی باز شود تا بتوانیم سهمی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه داشته باشیم.

