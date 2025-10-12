آیا بروکر NPE Market معتبر است؟ بررسی کامل مجوزها، پراپ فرم، نظرات کاربران
در این مقاله قصد داریم تا با بررسی شفاف تمامی قسمتهای بروکر ان پی ای مارکت از تاریخچه و سابقه گرفته تا واریز و برداشت به این نتیجه برسیم که آیا تریدرهای فارکس میتوانند به این بروکر اعتماد کنند یا خیر.
آیا بروکر NPE Market معتبر است؟ پس از مشکلات قبلی با نام Unity Prop و قطع دسترسی به متاتریدر، این شرکت با ریبرندینگ و دریافت مجوز رسمی MetaQuotes تحت نام جدید NPE Market فعالیت خود را از سر گرفته است. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی شفاف تمامی قسمتهای بروکر ان پی ای مارکت از تاریخچه و سابقه گرفته تا واریز و برداشت به این نتیجه برسیم که آیا تریدرهای فارکس میتوانند به این بروکر اعتماد کنند یا خیر.
سابقه و تاریخچه NPE Market
بروکر NPE market متشکل از تیمی با بیش از ۵ سال سابقه در بازارهای مالی است که در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نماد معاملاتی را به کاربران ارائه میدهد. این بروکر قبلا با نام یونیتی پراپ فعالیت میکرد؛ اما به دلیل سخت گیریهای متاکوتس مجبور شد تا با یک ری برندینگ هوشمندانه با نام جدید ان پی ای مارکت دوباره فعالیت خود را آغاز و با افتتاح بروکر ان پی ای در سال ۲۰۲۴ مجوز رسمی متاتریدر ۵ را دریافت کند.
مجوزها و نظارت قانونی
NPE Market در منطقه اقتصادی سنت لوسیا با شماره ثبت 2024-00497 بهصورت رسمی ثبت شده است. این گواهی نشان میدهد که بروکر ان پی ای مارکت به صورت رسمی در حال فعالیت در یکی از مناطق اقتصادی معتبر دنیا است. همچنین نهادهای FSRA و ECCB نیز فعالیتهای ان پی ای مارکت را زیر نظر دارند تا خدمات و معاملات به صورت کاملا شفاف در این بروکر انجام شود.
همچنین، علت به وجود آمدن بروکر NPE Market تحریمها و سخت گیریهای شدید شرکت متاکوتس نسبت به فعالیت پراپ فرمهای ایرانی بود که باید در بروکر اختصاصی خود حساب پراپ را به مشتریان میدادند تا اجازه استفاده از خدمات متاتریدر را داشته باشند. هلدینگ NPE Market هم که آن زمان به نام یونیتی پراپ مشهور بود؛ تصمیم گرفت تا با انجام یک ری برندینگ مجددا پراپ فرم و بروکر اختصاصیاش را به وجود آورد و لایسنس کامل متاتریدر ۵ را نیز دریافت کند. این بروکر برای فعالیت شفافتر یک دفتر مرکزی نیز در کشور امارات و شهر دبی به آدرس زیر افتتاح کرده است:
- آدرس دفتر مرکزی: The One Tower, 24th Floor, Barsha Heights, P.O. Box 390114 Dubai, UAE
بررسی حسابهای معاملاتی
این حسابها از نظر حداقل واریز، اسپرد، کمیسیون، سطح استاپاوت و اهرم تفاوتهای کلیدی دارند که مستقیماً بر هزینهها، ریسک و کارایی معاملات تأثیر میگذارند. درک این تفاوتها به شما کمک میکند تا بدون هدر دادن سرمایه یا مواجهه با محدودیتهای غیرضروری، بهترین پلتفرم برای رشد مهارتهای خود را انتخاب کنید. در ادامه، هر یک از این حسابها بهصورت جداگانه و با جزئیات کامل بررسی میشوند.
بروکر NPE market با درک نیازهای متنوع تریدرهای فارکس اقدام به ایجاد ۴ حساب متنوع کرده است که هر کاربر از مبتدی تا پیشرفته بتواند از یکی از این حسابها برای ترید استفاده کند. این حسابها از نظر حداقل واریز، اسپرد، کمیسیون و سطح استاپ اوت با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه به صورت جزئیتر به تفاوتهای هر یک از حسابها پرداختهایم.
حساب Cent
- مناسب برای: تازهکاران و کسانی که میخواهند با ریسک بسیار پایین تمرین کنند
- حداقل واریز: ۱۰ دلار
- اسپرد: از ۱.۸ پیپ
- کمیسیون: بدون کمیسیون
- استاپاوت: ۵۰٪
- اهرم: تا ۱:۱۰۰۰
- پلتفرم: MT5
حساب Standard
- مناسب برای: معاملهگران عمومی و متوسط
- حداقل واریز: ۵۰ دلار
- اسپرد: از ۱.۲ پیپ
- کمیسیون: بدون کمیسیون
- استاپاوت: ۴۰٪
- اهرم: تا ۱:۳۰۰۰
- پلتفرم: MT5
حساب ECN
- مناسب برای: اسکالپرها و معاملهگران حرفهای
- حداقل واریز: ۳۰۰ دلار
- اسپرد: از ۰.۲ پیپ
- کمیسیون: ۵ دلار به ازای هر لات (رفت و برگشت)
- استاپاوت: ۶۰٪
- اهرم: تا ۱:۵۰۰
- پلتفرم: MT5
حساب ECN Pro
- مناسب برای: معاملهگران حرفهای با سرمایه بالا
- حداقل واریز: ۱۰۰۰ دلار
- اسپرد: از ۰.۰ پیپ
- کمیسیون: ۳.۵ دلار به ازای هر لات (رفت و برگشت)
- استاپاوت: ۸۰٪
- اهرم: تا ۱:۳۰۰
- پلتفرم: MT5
جدول مقایسه حسابهای پراپ NPE Market
|
ویژگی
|
Cent
|
Standard
|
ECN
|
ECN Pro
|
حداقل واریز
|
۱۰ دلار
|
۵۰ دلار
|
۳۰۰ دلار
|
5000 دلار
|
اسپرد
|
از ۱.۸ پیپ
|
از ۱.۲ پیپ
|
از ۰.۲ پیپ
|
از ۰.۰ پیپ
|
کمیسیون
|
بدون کمیسیون
|
بدون کمیسیون
|
۵ دلار/لات
|
7 دلار/لات
|
استاپاوت
|
۵۰ درصد
|
۴۰ درصد
|
۴۰ درصد
|
40 درصد
|
کال مارجین
|
۷۰ درصد
|
۶۰ درصد
|
۸۰ درصد
|
۸۰ درصد
|
اهرم
|
تا 1:3000
|
تا ۱:۳۰۰۰
|
تا 1:200
|
تا 1:200
|
حداقل حجم معامله
|
۰.۰۱ لات سنت
|
۰.۰۱ لات
|
۰.۰۱ لات
|
۰.۰۱ لات
|
حداکثر حجم معامله
|
۲۰۰ لات سنت
|
۵۰ لات
|
۵۰ لات
|
۵۰ لات
|
نوع اجرا
|
Market Execution
|
Market Execution
|
Market Execution
|
Market Execution
|
مناسب برای
|
تازهکاران
|
معاملهگران عمومی
|
اسکالپرها
|
حرفهایها با سرمایه بالا
پراپ فرم NPE Market
بروکر ان پی ای مارکت در ابتدا با نام یونیتی پراپ فعالیت میکرد؛ اما پس از مدتی با مشکلات به وجود آمده برای کاربران ایرانی در استفاده از نرم افزار متاتریدر تصمیم گرفت تا در راستای اجرای قوانین شرکت متاکوتس، یک بروکر جدید راه اندازی کند و با یک ری برندینگ هوشمندانه هم لایسنس کامل متاتریدر ۵ را از شرکت متاکوتس دریافت کند و هم بروکر اختصاصی خودش را داشته باشد.
در پراپ فرم NPE market میتوانید با انجام چالشهای تک مرحلهای، دو مرحلهای و سه مرحلهای به فاندهای ۱۰۰۰ تا ۵۰ هزار دلاری دست پیدا کنید. این پراپ فرم وعده تقسیم سود تا ۹۰ درصد را به کاربران داده است و در اولین برداشت سود تا ۱۰۰ درصد هزینه چالش را ریفاند میکند. یکی از ویژگیهای جذاب پراپ NPE Market اجازه معامله در زمان خبر است که بسیاری از پراپ فرمها از این نوع معاملات جلوگیری میکنند.
ورود به پراپ فرم : /https://npemarket.com/prop
امنیت، واریز و برداشت
در بروکر NPE Market فرآیند واریز و برداشت کاملا به صورت ارز دیجیتال و از طریق تتر و شبکه TRC20 انجام میشود. این روش نه تنها شفافیت و امنیت را به کاربران هدیه میدهد؛ بلکه باعث میشود تا سرعت انتقال وجه به بروکر هم به نسبت افزایش پیدا کند. حداقل مبلغ واریزی برای شروع معامله در NPE Market ۱۰ دلار است و کاربران هیچ هزینه اضافی به جز کارمزد شبکه را برای انتقال پرداخت نمیکنند. درخواستهای برداشت از بروکر هم بین ۱۲ تا ۷۲ ساعت بررسی و تایید میشوند تا تریدرها در کوتاهترین زمان ممکن به سرمایه خود دست پیدا کنند.
نظرات کاربران و جوایز
بروکر NPE Market در پلتفرمهای نقد و بررسی معتبر مانند تراست پایلت امتیاز بالای ۴.۴ از ۵ را دریافت کرده است. این نمره نشان دهنده عملکرد رضایت بخش بروکر است و کاربران در بخشهایی مانند سرعت و شفافیت در واریز و برداشت، پاسخگویی سریع و حرفهای پشتیبانی در ۲۴ ساعت روز و ۷ روز هفته، عدم مسدودی حساب کاربران ایرانی و دسترسی بدون مشکل به پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ تقدیر و تشکر فراوانی به جای آوردهاند. همچنین، جوایز بین المللی بروکر NPE Market هم یکی دیگر از نقاط قوت این مجموعه است که در ادامه برخی از آنها را آوردهایم:
- «بهترین پشتیبانی مشتریان»
- «نوآوری در توسعه بروکر»
- «پیشتاز در نوآوری تریدینگ»
- «ارائهدهنده منابع آموزشی ممتاز»
NPE Market گزارشهایی از همکاریهای استراتژیک با نهادهای مالی بزرگی مانند JP Morgan و BlackRock منتشر کرده است. این همکاریها عمدتاً در سطح تأمین نقدینگی (Liquidity Provision) و خدمات بانکداری پشتیبان است و به معنای مالکیت یا سرمایهگذاری مستقیم این نهادها در ساختار شرکت نیست. برقراری چنین ارتباطاتی نشاندهنده پذیرش NPE در اکوسیستم مالی جهانی و رعایت استانداردهای حرفهای در مدیریت ریسک و سرمایه است.
نتیجه گیری
NPE Market تا به امروز توانسته است تا اعتماد بسیاری از کاربران ایرانی و خارجی را به سوی خود جلب کند. این بروکر با رگوله معتبر از منطقه اقتصادی سنت لوسیا و نظارت نهادهای مرتبط و همچنین دریافت لایسنس کامل متاتریدر ۵ توانسته اعتبار خود را نسبت به رقبا نشان دهد. دفتر دبی بروکر NPE Market، امتیاز بالای ۴.۴ از ۵ در سایت تراست پایلت و جوایز ارزشمند از جشنوارههای بین المللی گواهی بر معتبر بودن این بروکر است.
سوالات متداول
آیا حسابهای NPE Market برای کاربران ایرانی مسدود میشوند؟
خیر، NPE Market بهطور فعال با کاربران ایرانی همکاری میکند و تاکنون گزارشی از مسدودی سیستماتیک حسابها وجود ندارد.
آیا واریز و برداشت فقط با USDT امکانپذیر است؟
بله، تمام تراکنشهای مالی صرفاً از طریق USDT در شبکه TRC20 انجام میشود و هیچ کارمزدی از سوی بروکر دریافت نمیشود.
آیا پراپ فرم NPE واقعاً سود را پرداخت میکند؟
بله، با توجه به نظرات کاربران و سیاست ریفاند ۱۰۰٪ در اولین برداشت، پرداخت سود تا ۹۰٪ تأیید شده و فرآیند برداشت بین ۱۲ تا ۷۲ ساعت انجام میشود.
روشهای ارتباطی
سایت:
ایمیل:
info@NPEmarket.com
شماره تماس:
97148790755+