مدیرعامل "مهام مهر صبا "تاکید کرد؛
لزوم بر حمایت دولت از واردکنندگان حوزه سلامت
مدیرعامل "هلدینگ مهام مهر صبا" درباره چالشهای صنعت تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل شرکتهای فعال در این حوزه، مسائل پیچیده ارزی و تخصیص ارز وارداتی است.
امین ابراهیمی، مدیرعامل "هلدینگ مهام مهر صبا" در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه ایرانمد، از فعالیتهای گسترده این مجموعه در حوزه سلامت، چالشهای ارزی واردات تجهیزات پزشکی و ضرورت توجه ویژه دولت به نظام تأمین مالی مراکز درمانی سخن گفت.
تمرکز بر واردات تخصصی و خدمات فنی در حوزه سلامت
وی افزود: هلدینگ مهام مهر صبا در چندین حوزه مرتبط با سلامت فعالیت دارد که یکی از مهمترین آنها واردات تجهیزات پزشکی است. تمرکز اصلی ما در این بخش بر ابزارهای جراحی، تجهیزات لاپاراسکوپی و ایمپلنتهای ارتوپدی قرار دارد.
ابراهیمی افزود: علاوه بر واردات، مجموعه ما در حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی، از جمله سیستمهای اکسیژنساز بیمارستانی و دستگاههای امحای زبالههای بیمارستانی نیز فعال است. همچنین یکی از زیرمجموعههای ما، کلینیک خواب عرفان است که در زمینه تشخیص و درمان اختلالات خواب فعالیت میکند.
وی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت ما، سابقه همکاری نزدیک با جراحان برتر کشور و حضور تیمی متشکل از مهندسان تجهیزات پزشکی است. این موضوع باعث شده که نیازسنجی ما در انتخاب محصولات وارداتی دقیقتر باشد و بتوانیم کشورهای تولیدکننده و برندهای همکار را بر اساس ثبات تعاملات سیاسی و تجاری انتخاب کنیم تا روند واردات بدون وقفه ادامه یابد.
ابراهیمی تأکید کرد: خدمات پس از فروش، بخش مهمی از فعالیت ماست. بهویژه در حوزه ابزارهای لاپاراسکوپی و ارتوپدی، مراکز درمانی به پشتیبانی فنی مطمئن نیاز دارند و ما با در اختیار داشتن تیمی مجرب، رضایت بالایی از سوی مشتریان کسب کردهایم.
چالشهای ارزی و لزوم حمایت دولتی از واردکنندگان سلامت
مدیرعامل هلدینگ مهام مهر صبا در ادامه درباره چالشهای صنعت تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل شرکتهای فعال در این حوزه، مسائل پیچیده ارزی و تخصیص ارز وارداتی است.
وی افزود: این مشکلات باعث میشود فرآیند واردات تجهیزات پزشکی با تأخیرهای طولانی مواجه شود و در نهایت، مراکز درمانی در ارائه خدمات به بیماران دچار اختلال شوند.
ابراهیمی با اشاره به نقش حیاتی نظام سلامت در کشور توضیح داد: انتظار ما از دولت این است که در حوزه سلامت نگاه ویژهتری به تأمین ارز و بودجه داشته باشد.
او توضیح داد: بسیاری از بیمارستانها با مشکلات نقدینگی و تأخیر در پرداخت مواجه هستند، اما شرکتهای واردکننده ناچارند پشتیبانی خود را ادامه دهند تا روند درمان بیماران متوقف نشود.
وی ادامه داد: گرچه ما از توسعه تولید داخلی استقبال میکنیم، اما واقعیت این است که تولید تجهیزات پزشکی در کشور هنوز پاسخگوی نیاز بازار نیست. از اینرو، ضروری است که دولت در اولویتبندی تخصیص ارز، حوزه سلامت را در ردیفهای نخست قرار دهد.
ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که با ثبات شرایط اقتصادی و حمایت جدیتر دولت، صنعت تجهیزات پزشکی بتواند نقش مؤثرتری در ارتقاء سطح درمان و سلامت جامعه ایفاء کند.