محمد باقری، عضو هیات‌ مدیره شرکت "سلامت لوتوس پارسیان"، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران‌مد) که در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، با اشاره به رویکرد جوان‌گرای این مجموعه در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، از چالش‌های جدی شرکت‌های نوپا در مسیر تولید، واردات و تأمین مالی سخن گفت و تأکید کرد سیاست‌های فعلی واردات مانع رشد شرکت‌های تازه‌تأسیس شده است.

جوان‌گرایی و نگاه اقتصادی منصفانه در بازار تجهیزات پزشکی

وی بیان کرد: شرکت سلامت لوتوس پارسیان در سال ۱۳۹۸ تأسیس شد و مجموعه‌ای جوان در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی است. تمام اعضای تیم ما از نیروهای زیر ۳۵ سال تشکیل شده‌اند و باور داریم که توان و انگیزه جوانان می‌تواند موتور محرک صنعت سلامت کشور باشد. هدف ما این است که با واردات و تأمین کالاهای باکیفیت و به‌روز جهانی، در عین حفظ قیمت منصفانه، به نظام سلامت کشور و مردممان خدمت کنیم.

عضو هیات‌مدیره شرکت سلامت لوتوس پارسیان افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، موضوع قیمت و کیفیت اهمیت دوچندان دارد. ما تلاش کردیم تأمین‌کنندگانی را انتخاب کنیم که نسبت قیمت به کیفیت محصولاتشان منطقی و رقابتی باشد. با این رویکرد، کالاهایی از کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، آلمان و اتریش وارد کرده‌ایم تا بتوانیم ضمن ارائه فناوری‌های روز دنیا، هزینه نهایی خدمات درمانی را برای مردم کاهش دهیم.

سیاست‌های ناعادلانه واردات، سد راه شرکت‌های جوان

باقری با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه واردات و تولید بیان کرد: واقعیت این است که در سال‌های اخیر، ورود به حوزه تولید برای شرکت‌های تازه‌ تأسیس بسیار دشوار شده است. شرایط دریافت تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی مناسب نیست و فرآیند تبدیل‌شدن به شرکت دانش‌بنیان بسیار طولانی و پیچیده است.

وی افزود: پیش از این، حمایت‌های بیشتری از شرکت‌های نوپا صورت می‌گرفت، اما امروز هم در بخش تولید و هم در حوزه واردات، سیاست‌ها به نفع شرکت‌های باسابقه طراحی شده است. اداره کل تجهیزات پزشکی واردات شرکت‌ها را بر اساس سابقه و حجم فعالیت سال‌های گذشته تعیین می‌کند. این فرمول ممکن است برای شرکت‌های قدیمی جواب دهد، اما برای مجموعه‌های جوانی که رشد سریعی دارند، عملاً محدودکننده است.

باقری تأکید کرد: شرکت‌های تازه‌تأسیس نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارند. در حالی که شرکت‌های باسابقه به سطح ثابتی از فعالیت رسیده‌اند، مجموعه‌های جوان در حال توسعه‌اند و سیاست‌های فعلی عملاً جلوی رشد آنها را گرفته است.

باقری گفت: امیدوارم مسئولان صدای ما را بشنوند و سیاست‌های وارداتی و حمایتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که شرکت‌های نوآور و جوان نیز فرصت رشد و نقش‌آفرینی در صنعت سلامت را داشته باشند.

