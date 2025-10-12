عضو هیاتمدیره شرکت "سلامت لوتوس پارسیان" در گفتگو با ایلنا:
سیاستهای فعلی واردات، شرکتهای جوان را سرکوب میکند
عضو هیاتمدیره شرکت سلامت لوتوس پارسیان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه واردات و تولید گفت: واقعیت این است که در سالهای اخیر، ورود به حوزه تولید برای شرکتهای تازهتأسیس بسیار دشوار شده است. شرایط دریافت تسهیلات بانکی و حمایتهای مالی مناسب نیست و فرآیند تبدیلشدن به شرکت دانشبنیان بسیار طولانی و پیچیده است.
محمد باقری، عضو هیات مدیره شرکت "سلامت لوتوس پارسیان"، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایرانمد) که در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار شد، با اشاره به رویکرد جوانگرای این مجموعه در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، از چالشهای جدی شرکتهای نوپا در مسیر تولید، واردات و تأمین مالی سخن گفت و تأکید کرد سیاستهای فعلی واردات مانع رشد شرکتهای تازهتأسیس شده است.
جوانگرایی و نگاه اقتصادی منصفانه در بازار تجهیزات پزشکی
وی بیان کرد: شرکت سلامت لوتوس پارسیان در سال ۱۳۹۸ تأسیس شد و مجموعهای جوان در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی است. تمام اعضای تیم ما از نیروهای زیر ۳۵ سال تشکیل شدهاند و باور داریم که توان و انگیزه جوانان میتواند موتور محرک صنعت سلامت کشور باشد. هدف ما این است که با واردات و تأمین کالاهای باکیفیت و بهروز جهانی، در عین حفظ قیمت منصفانه، به نظام سلامت کشور و مردممان خدمت کنیم.
عضو هیاتمدیره شرکت سلامت لوتوس پارسیان افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، موضوع قیمت و کیفیت اهمیت دوچندان دارد. ما تلاش کردیم تأمینکنندگانی را انتخاب کنیم که نسبت قیمت به کیفیت محصولاتشان منطقی و رقابتی باشد. با این رویکرد، کالاهایی از کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، آلمان و اتریش وارد کردهایم تا بتوانیم ضمن ارائه فناوریهای روز دنیا، هزینه نهایی خدمات درمانی را برای مردم کاهش دهیم.
سیاستهای ناعادلانه واردات، سد راه شرکتهای جوان
وی افزود: پیش از این، حمایتهای بیشتری از شرکتهای نوپا صورت میگرفت، اما امروز هم در بخش تولید و هم در حوزه واردات، سیاستها به نفع شرکتهای باسابقه طراحی شده است. اداره کل تجهیزات پزشکی واردات شرکتها را بر اساس سابقه و حجم فعالیت سالهای گذشته تعیین میکند. این فرمول ممکن است برای شرکتهای قدیمی جواب دهد، اما برای مجموعههای جوانی که رشد سریعی دارند، عملاً محدودکننده است.
باقری تأکید کرد: شرکتهای تازهتأسیس نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارند. در حالی که شرکتهای باسابقه به سطح ثابتی از فعالیت رسیدهاند، مجموعههای جوان در حال توسعهاند و سیاستهای فعلی عملاً جلوی رشد آنها را گرفته است.
باقری گفت: امیدوارم مسئولان صدای ما را بشنوند و سیاستهای وارداتی و حمایتی را به گونهای تنظیم کنند که شرکتهای نوآور و جوان نیز فرصت رشد و نقشآفرینی در صنعت سلامت را داشته باشند.