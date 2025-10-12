مدیرعامل هلدینگ سهند در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛
کمبود نقدینگی؛ چالش اصلی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
مدیرعامل هلدینگ سهند گفت: اصلیترین مشکل شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، کمبود نقدینگی است.
مهرداد پارنج، مدیرعامل "هلدینگ سهند" در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایرانمد) که در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار شد، با اشاره به سابقه بیش از ۱۵ ساله این مجموعه در حوزه تجهیزات پزشکی، از تمرکز این شرکت بر تولید داخلی، مهندسی معکوس و توسعه محصولات استراتژیک نظیر «کاتتر ورید مرکزی» و «کاتتر همودیالیز موقت» خبر داد.
وی معتقد است؛ نمایشگاههای تخصصی، حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان، مراکز درمانی و نهادهای سیاستگذار هستند.
نمایشگاهها فرصتی برای همافزایی میان تولیدکنندگان و نظام درمانی هستند
پارنج اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردیم، هرچند پیش از آن نیز در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) فعال بودیم. در ابتدا واردات محصولات تخصصی بیهوشی قلب را انجام میدادیم و سپس دامنه فعالیت خود را به تجهیزات تنفسی و هتلینگ بیمارستانی گسترش دادیم.
وی افزود: از سال ۱۳۹۵ بهمنظور کاهش وابستگی ارزی، مسیر شرکت بهطور کامل به سمت تولید داخلی تغییر یافت. نخستین محصول تولیدی ما دستگاه اکسیژنساز خانگی بود که در دوران همهگیری کرونا نقش بسیار مؤثری ایفا کرد و بیش از دو هزار دستگاه به فروش رفت.
مدیرعامل هلدینگ سهند ادامه داد: در حوزه جراحی نیز محصولاتی نظیر «قلم الکتروکوتر جراحی» و «پلیت جراحی» را تولید کردیم. پس از آن وارد تولید اقلامی چون تجهیزات آنژیوگرافی، گاید وایر، پرشر ترنسدیوسر یکبارمصرف و اینفلیتور فشار خون شدیم. در حال حاضر نیز دو محصول استراتژیک دیگر شامل «کاتتر ورید مرکزی (Central Venous Catheter)» و «کاتتر همودیالیز موقت» در دستور کار تولید ما قرار دارد که امیدواریم تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری برسند.
تأکید بر کیفیت و نظارت دقیق تجهیزات پزشکی
پارنج با اشاره به اهمیت کیفیت در این حوزه بیان کرد: نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی بر محصولات بسیار جدی است و هیچ شرکتی نمیتواند بدون گواهینامهها و تست ریپورتهای معتبر وارد بازار شود. از آنجا که ما در ابتدا واردکننده بودیم، کیفیت محصولات خارجی را میشناختیم و تصمیم گرفتیم همان استانداردها را در تولید داخلی پیادهسازی کنیم. در واقع با همکاری همان کمپانیهای مرجع، فناوری را به کشور انتقال دادیم و بر اساس همان نمونهها، محصولات را با مهندسی معکوس تولید کردیم.
نقدینگی، چالش جدی صنعت تجهیزات پزشکی
وی درباره چالشهای این صنعت گفت: اصلیترین مشکل شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، کمبود نقدینگی است. بسیاری از بیمارستانهای دولتی پرداخت مطالبات خود را با تأخیر انجام میدهند و گاهی شش ماه تا یک سال زمان میبرد تا هزینهها تسویه شود. این موضوع موجب میشود تأمین مواد اولیه، قطعات و حتی پرداخت حقوق کارکنان با دشواری روبهرو شود.
پارنج افزود: خوشبختانه در روزهای اخیر مسئولان وزارت کشور و شورای شهر از نمایشگاه بازدید کردند و وعده تخصیص بودجهای برای پرداخت بخشی از مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی داده شد که امیدواریم بهزودی محقق شود.
نمایشگاه، فرصتی برای تعامل با مراکز درمانی و نهادهای سیاستگذار
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مهمترین مزایای نمایشگاههای تخصصی این است که پلی میان ما و مراکز درمانی ایجاد میکند. از نزدیک با پزشکان و مدیران بیمارستانها گفتوگو میکنیم، مشکلات را میشنویم و در طراحیهای بعدی آنها را لحاظ میکنیم. همچنین این نمایشگاهها زمینه تعامل مستقیم با سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات پزشکی را فراهم میکند.
مدیرعامل هلدینگ سهند توضیح داد: صنعت تجهیزات پزشکی مستقیماً با جان انسانها سر و کار دارد و لازم است مسئولان نگاه ویژهتری به این بخش داشته باشند. امیدواریم با حمایت دولت، مسیر تولید داخلی و توسعه فناوری در این حوزه با سرعت بیشتری ادامه یابد.