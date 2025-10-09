خبرگزاری کار ایران
شرایط فروش فوری و اقساطی خودروهای مدیران خودرو در پاییز 19 مهر 1404

شرایط جدید فروش فوری و اقساطی محصولات مدیران خودرو برای فصل پاییز اعلام شد. این طرح‌ها با هدف تسهیل فرآیند خرید برای متقاضیان و ارائه گزینه‌های متنوع پرداخت، فرصت مناسبی را برای خرید خودروهای پرطرفدار این شرکت فراهم کرده‌اند.

 جهت دریافت اطلاعات لینک روی زیر کلیک کنید:

lavasanimotors.com/terms-of-sale

طرح‌های متنوع فروش و پیش‌فروش

در این طرح‌ها، فروش محصولات مدیران خودرو با شرایط ویژه و انعطاف‌پذیر صورت می‌گیرد. یکی از جذاب‌ترین طرح‌ها، فروش محصولات مدیران خودرو با اقساط ۴۰% است که امکان خرید خودروهایی مانند تیگو و آریزو را با پیش‌پرداخت کمتر و اقساط بلندمدت میسر می‌سازد. این شرایط، برای کسانی که به دنبال خرید خودرو با بودجه مدیریت‌شده هستند، بسیار ایده‌آل است.

علاوه بر این، پیش‌فروش محصولات مدیران خودرو نیز با شرایط جدید آغاز شده است. این طرح به مشتریان اجازه می‌دهد تا با پرداخت بخشی از مبلغ، خودروی مورد علاقه خود را رزرو کرده و در موعد مقرر تحویل بگیرند. همچنین، فروش ویژه محصولات مدیران خودرو نیز شامل تخفیفات و مزایای دیگری است که در نمایندگی‌های معتبر قابل دسترسی است.

شرایط فروش فوری و اقساطی خودروهای مدیران خودرو در پاییز 19 مهر 1404

لواسانی موتورز؛ نماینده‌ای معتبر برای خرید مطمئن

برای استفاده از این شرایط فروش، انتخاب یک نمایندگی معتبر و با سابقه از اهمیت بالایی برخوردار است. لواسانی موتورز به عنوان یکی از بهترین نمایندگی‌های مدیران خودرو در ایران، با ارائه مشاوره‌های تخصصی و خدمات پس از فروش کامل، فرآیند خرید را برای مشتریان خود تسهیل می‌کند. این نمایندگی با درک نیازهای بازار، همواره بهترین شرایط فروش محصولات مدیران خودرو را ارائه داده و تجربه خریدی مطمئن و رضایت‌بخش را برای مشتریان رقم می‌زند.

lavasanimotors.com/managers-pre-sale

 

