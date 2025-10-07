خبرگزاری کار ایران
قیمت‌ طلا امروز سه‌شنبه 13 مهر 1404 اعلام شد+ بررسی قیمت سکه

قیمت‌ طلا امروز سه‌شنبه 13 مهر 1404 اعلام شد+ بررسی قیمت سکه
بازار طلا و سکه کشور در آغاز معاملات امروز، سه‌شنبه ۱5 مهر ۱۴۰۴، روندی نزولی را تجربه کرد. پس از چند روز نوسان و کاهش جزئی در هفته گذشته، امروز قیمت‌ها در اکثر بخش‌ها با کاهش همراه شد؛ موضوعی که نشان از بازگشت تقاضا به بازار و تأثیر نوسانات نرخ ارز دارد.

 

قیمت طلا در بازار امروز

بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح و به گزارش مرجع استعلام قیمت لحظه‌ای طلا سایت طلا تودی، قیمت طلای ۱۸عیار امروز به ۱۰ میلیون و 717 هزار و ۸۰۰ تومان رسید. همچنین طلای ۲۴ عیار با نرخ ۱۴ میلیون و 290 هزار  تومان معامله شد. در این میان، قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز به 46 میلیون و ۴۴۹ هزار تومان رسید.

در بازار جهانی، هر اونس طلا با رشد ملایمی به ۳۹۴۷.۶۴ دلار رسید که نشان می‌دهد روند افزایشی جهانی نیز همچنان ادامه دارد. برای مشاهده قیمت لحظه ای طلای 18 عیار می‎‌توانید به سایت طلا تودی مراجعه کنید.

قیمت سکه‌ در بازار امروز:

  • سکه امامی: 111 میلیون و 805 هزار تومان

  • سکه بهار آزادی: 106 میلیون تومان

  • نیم‌سکه: 59 میلیون و 90 هزار تومان

  • ربع‌سکه: ۳3 میلیون و 500 هزار تومان

  • سکه گرمی: 16 میلیون و 700 هزار تومان

کارشناسان معتقدند با وجود اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز، روند صعودی نرخ طلا و سکه نشان می‌دهد که بازار هنوز در حال واکنش به نوسانات جهانی و تغییرات داخلی نرخ دلار است. در صورت ثبات نرخ ارز طی روزهای آینده، احتمال کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار داخلی وجود دارد.

