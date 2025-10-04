5 قطعه و تجهیزات مهم یونیت دندانپزشکی که هر تکنسینی باید بشناسد
شناخت عملکرد هر قطعه، علائم خرابی و نحوهی انتخاب نمونهی باکیفیت، میتواند به کاهش هزینههای تعمیر، افزایش طول عمر دستگاه و رضایت بیشتر بیماران منجر شود. به همین دلیل آشنایی دقیق با قطعات کلیدی نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت برای هر تکنسین حرفهای است.
در این میان، ddspart (مهرادنت) به عنوان یکی از معتبرترین مراجع خرید تجهیزات یونیت دندانپزشکی در ایران، امکان خرید مطمئن، دریافت مشاوره تخصصی و بهرهمندی از خدمات نصب و تعمیر را فراهم کرده است. این سایت با تنوع بالای محصولات، کیفیت تضمینشده و سابقهی طولانی در بازار، مرجعی مطمئن برای تکنسینها محسوب میشود.
1. سهراهی ساکشن آبی یونیت دندانپزشکی
یکی از اجزای مهم برای مدیریت مکش و دفع مواد زائد در حین درمان، سهراهی ساکشن آبی است. این قطعه وظیفه دارد مسیر جریان مایع را کنترل و هدایت کند تا فرآیند ساکشن بدون افت فشار انجام شود. استفاده از سهراهی باکیفیت میتواند طول عمر سیستم ساکشن را افزایش داده و از نشتی یا انسداد جلوگیری کند.
2. چراغ LED یونیت دندانپزشکی
چراغ LED یونیت دندانپزشکی از اصلیترین تجهیزات جانبی یونیت است که مستقیماً بر دقت و کیفیت درمان تأثیر میگذارد. روشنایی یکنواخت، امکان تنظیم شدت نور و مصرف انرژی پایین از ویژگیهای چراغ LED استاندارد است. تکنسینها باید در انتخاب و نصب این قطعه دقت داشته باشند، زیرا کیفیت نور بر روی دید دندانپزشک و دقت درمان اثر مستقیم دارد.
3. شیر یکطرفه کمپرسور هوا یونیت دندانپزشکی
این شیر وظیفه دارد جریان هوا را تنها در یک جهت عبور دهد و از برگشت فشار و آسیب به کمپرسور جلوگیری کند. در صورت خرابی شیر یکطرفه، یونیت دچار افت فشار یا عملکرد غیرعادی میشود. انتخاب شیر استاندارد و مقاوم در برابر فشار بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.
4. شلنگ تلفنی توربین یونیت دندانپزشکی
شلنگ توربین یکی از پرکاربردترین قطعات در یونیت است که باید هم انعطافپذیر باشد و هم در برابر فشار و کشش مقاومت داشته باشد. شلنگ تلفنی به دلیل طراحی مارپیچی، آزادی حرکت بیشتری به دندانپزشک میدهد. خرابی یا کیفیت پایین این شلنگ میتواند به افت فشار هوا و اختلال در کار توربین منجر شود.
5. بازوی مانیتور یونیت دندانپزشکی
بازوی مانیتور امکان نصب و حرکت روان نمایشگر را فراهم میکند. این قطعه باید از نظر مکانیکی مقاوم باشد تا بتواند وزن مانیتور را تحمل کند و به راحتی در زوایای مختلف حرکت کند. تکنسینها باید در نصب و تنظیم آن دقت داشته باشند تا هم راحتی دندانپزشک و بیمار فراهم شود و هم طول عمر قطعه افزایش یابد.
جمعبندی
آشنایی با قطعات کلیدی یونیت دندانپزشکی برای هر تکنسین الزامی است. سهراهی ساکشن آبی، چراغ LED، شیر یکطرفه کمپرسور هوا، شلنگ تلفنی توربین و بازوی مانیتور از جمله قطعاتی هستند که شناخت و انتخاب درست آنها میتواند نقش بزرگی در بهبود عملکرد یونیت ایفا کند.