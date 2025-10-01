مدیرعامل هواکروز در گفتگو با ایلنا:
ثبات ارزی مهمترین نیاز تولیدکنندگان ماشینآلات صنایع غذایی است
مدیرعامل شرکت هواکروز، از سه زیرمجموعه این گروه صنعتی، نوآوری در تکنولوژی خشککنهای انجمادی و برنامههای صادراتی این شرکت سخن گفت.
جواد کلالی، مدیرعامل شرکت هواکروز در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ از سه زیرمجموعه این گروه صنعتی، نوآوری در تکنولوژی خشککنهای انجمادی و برنامههای صادراتی این شرکت سخن گفت.
سه برند برای پشتیبانی از تولیدکنندگان کوچک
کلالی در معرفی مجموعه خود اظهار کرد: شرکت ما با نام تجاری هواکروز در زمینه طراحی و تولید خشککنهای میوه و سیبزمینی فعالیت دارد. در کنار آن، مجموعه دیگری به نام میراث داریم که تخصصی روی خشککنهای انجمادی یا همان فریزدرایرها متمرکز است و محصولات نوآورانه سلامتمحور به بازار عرضه میکند. همچنین مجموعه خانه غذای ترد وظیفه پشتیبانی از مشتریان را بر عهده دارد؛ به این صورت که محصول خشک شده خریداران دستگاهها را خرید تضمینی میکند تا نگرانی از بابت بازار و گردش مالی نداشته باشند.
نوآوری در فریزدرایرها و رسپی هوشمند
وی درباره مزیت رقابتی محصولات خود گفت: فریزدرایرها دستگاههای گرانقیمتی هستند، اما نوآوری ما باعث شده این بازار در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته باشد. ما یک سیستم رسپی هوشمند طراحی کردهایم که به کاربر امکان میدهد بدون دانش فنی خاص، تنها با فشردن یک دکمه دستگاه را راهاندازی کند. دستگاه نوع محصول، ضخامت و شرایط فرآوری را تشخیص داده و به مرور زمان توان خروجی خود را پایش میکند.
کلالی افزود: تمام دستگاههای ما تحت یک شبکه آنلاین کار میکنند؛ بهطور مثال دستگاهی که در قشم فعال است میتواند از تجربیات و دادههای دستگاه مشابه در تبریز استفاده کند. این تبادل اطلاعات باعث افزایش سرعت و کیفیت تولید میشود و محصولی بازارپسند را روانه بازار داخلی و خارجی میکند.
صادرات و رقابت با چینیها
مدیرعامل هواکروز درباره صادرات محصولات گفت: ما از طریق مجموعه خانه غذای ترد توانستهایم محصولات خشکشده را به کشورهای همسایه صادر کنیم. بازارهایی چون امارات، عمان، کویت و اردن اکنون پذیرای محصولات ما هستند و حتی توانستهایم از طریق این کشورها وارد بازارهای اروپایی مانند سوئد نیز شویم.
وی ادامه داد: البته در حوزه ماشینآلات، رقابت با تولیدکنندگان چینی دشوار است، زیرا آنها قیمتهای پایینتری دارند. اما ما وارد رقابت قیمتی نمیشویم؛ مزیت ما کیفیت تجهیزات اروپایی، خدمات آنلاین و نوآوری در رسپی هوشمند است که مشتریان خارجی را جذب میکند.
چالشهای ارزی و نیاز به ثبات اقتصادی
کلالی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: ما مواد اولیه و قطعات را عمدتاً از اروپا وارد میکنیم، در حالی که محصولات خود را به ریال میفروشیم. همین نوسانات شدید نرخ ارز بزرگترین معضل ماست. اگر بازار ارز ثبات داشته باشد، تولیدکنندگان میتوانند با خیال راحت برنامهریزی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما صرفاً فروش دستگاه نیست، بلکه پشتیبانی از تولیدکنندگان کوچک و ایجاد اشتغال در کشور است. ما تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که خریداران دستگاهها بتوانند بر کیفیت تولید تمرکز کنند و محصولاتشان بدون دغدغه وارد بازار داخلی و خارجی شود.