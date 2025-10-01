محسن صادقی، مدیرعامل شرکت پرینترکالا، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در گفتگو با خبرنگار ایلنا از روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات واردات، نوسانات ارزی و اهداف حضور در نمایشگاه سخن گفت.

معرفی شرکت و حوزه فعالیت

صادقی اظهار کرد: حدود ۷ تا ۸ سال است که در این شرکت فعالیت می‌کنیم. حوزه اصلی کار ما شامل دستگاه‌های چاپ، لیبل‌زن، لیبل‌چسبان، لیزر و تجهیزات مرتبط با لیبلینگ است. بخشی از دستگاه‌های ما به‌صورت مونتاژ داخلی تولید می‌شوند و برخی قطعات نیز از خارج وارد شده و در داخل تکمیل می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی ما از حضور در این نمایشگاه، جذب مشتریان جدید، معرفی محصولات و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی است. تجربه حضور در دوره‌های گذشته نمایشگاه نیز برای ما مثبت بوده و توانستیم ارتباطات خوبی با مشتریان برقرار کنیم.

مشکلات صنعت چاپ و بسته‌بندی

مدیرعامل پرینترکالا درباره موانع و مشکلات این صنعت گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما، نوسانات ارزی است. وقتی مواد اولیه یا دستگاه‌ها را وارد می‌کنیم، افزایش قیمت دلار روی هزینه‌ها تأثیر مستقیم دارد. این موضوع باعث می‌شود قیمت نهایی محصولات در زمان فروش تغییر کند و ثبات در بازار وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر بحث ثبت سفارش‌هاست. اگرچه به دلیل حجم پایین واردات ما، این موضوع چندان پیچیده نیست، اما روند اداری ثبت سفارش همچنان زمان‌بر و پر از دردسر است.

بازار هدف و مشتریان اصلی

صادقی درباره بازار هدف شرکت پرینترکالا توضیح داد: ما بیشتر در بازار تهران و سایر شهرهای ایران فعالیت می‌کنیم. مشتریان اصلی ما شرکت‌های بسته‌بندی هستند که در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، شوینده و قطعات خودرو نیاز به دستگاه‌های چاپ و لیبلینگ دارند.

وی افزود: در دوره‌ای به دلیل شرایط جنگ و مسائل اقتصادی، واردات و صادرات ما دچار اختلال شد اما خوشبختانه امروز بخش زیادی از مشکلات برطرف شده و بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت کرده است.

