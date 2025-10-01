مرحله دوم مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی

خبرگزاری کار ایران
شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا به شناسه ملی 10102070182در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی واقع در مجتمع خدمات و رفاهی سرای کویر1و2 درآزاد راه سراسری کاشان _اصفهان به شرح 4 تابلوبه ابعاد 32*2وتعداد 2 تابلو به ابعاد 2*22 وتعداد 12تابلو به ابعاد 18.5*1.5 خود به مدت دو سال شمسی از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به بهره برداران واجد شرایط اجاره دهد.

 شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا به شناسه ملی 10102070182در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی  واقع در مجتمع خدمات و رفاهی سرای کویر1و2 درآزاد راه سراسری کاشان _اصفهان به شرح 4 تابلوبه ابعاد 32*2وتعداد 2 تابلو به ابعاد 2*22 وتعداد 12تابلو به ابعاد 18.5*1.5  خود به مدت دو سال شمسی از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای  به بهره برداران واجد شرایط اجاره دهد. از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت بازدید ودریافت شرایط حداکثر تا ساعت13 مورخ 1404/07/20در محل شرکت واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری،نبش کوچه رام، پلاک 5 طبقه دوم واحد غربی.  و یا در مجتمع خدمات رفاهی واقع در طرفین کیلومتر 40 آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان تلفن 02126653199 و کد پستی 1946813193 مراجعه نمایند.

جلسه گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 13ظهر روزسه شنبه 1404/07/29برگزار خواهد شد.مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریزنقدی به حساب جاری به شماره 304431400 نزد بانک رفاه کارگران  بنام شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا بملغ 800.000.000ریال و هزینه پاکات بملغ 500.000ریال می باشد. علاوه برآن هزینه چاپ اگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد .

