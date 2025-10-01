10 سوالی که باید در هنگام خرید صندلی اداری از فروشنده بپرسید:

اگر برای اولین بار می خواهید صندلی اداری بخرید، ممکن است با پیچیدگی هایی روبرو شوید که پیش از این، اهمیت چندانی برای شما نداشته است. اما وقتی با درد گردن و کمر روبرو شدید، آن وقت است که متوجه می شوید، علاوه بر ظاهر و قیمت، به برخی از مهم ترین ویژگی های صندلی های اداری، توجه بیشتری داشته باشید تا مانع از بروز آسیب های احتمالی شوید.

لازم است بدانید نشستن طولانی مدت بر روی یک صندلی نامناسب، دردهای مزمن عضلانی ایجاد کرده و به مرور با ایجاد فشار روی ستون فقرات، دچار اختلالات اسکلتی خواهید شد.

در ادامه، مهم‌ترین سوالاتی که باید در مورد ویژگی های صندلی های اداری، از فروشنده بپرسید را به شما ارائه خواهیم داد:

1-چطور می توانیم بهترین صندلی اداری را خریداری کنیم؟

یکی از مهم ترین ویژگی های صندلی های اداری، قابلیت تنظیم بخش های مختلف صندلی از جمله، ارتفاع، زاویه پشتی، پست سری، پشتی صندلی و دسته ها می باشد.

این ویژگی ها بسته به قد و فرم بدنی هر فرد فرق می کند اما آنچه که سازمان ایمنی و سلامت شغلی آمریکا توصیه می کند، صندلی استاندارد باید حداقل پنج نقطه قابل تنظیم داشته باشد.

2-چطور متوجه شویم که صندلی ارگونومیک است؟

از دیگر ویژگی های صندلی های اداری، ارگونومیک بودن آن می باشد. زمان خرید صندلی اداری در شیراز، توجه داشته باشید که به صورت کامل از کمر پشتیبانی کرده و فشار روی ستون فقرات را کاهش دهد.

طبق توصیه های پزشکی، صندلی ارگونومیک باید ستون فقرات را در وضعیت S شکل نگه دارد تا قوس طبیعی ستون فقرات تان حفظ شود و در صورت استفاده طولانی مدت، دچار مشکل جدی نشوید.

3- صندلی اداری دسته دار بهتر است یا بدون دسته؟

اگر ساعات زیادی پشت میز می نشینید و کار می کنید، صندلی‌ های دسته ‌دار انتخاب مناسب‌ تری برای شما هستند، به این دلیل که پشتیبانی بهتری از دست ‌ها و فرم بدن خواهند داشت. صندلی ‌های بدون دسته برای استفاده کوتاه‌ مدت مناسب می باشند.

4- بهترین قیمت برای خرید صندلی اداری چقدر است؟

قیمت صندلی اداری به راحتی، دوام و ویژگی های صندلی های اداری بستگی دارد. انواع صندلی‌ های اداری با کیفیت و قیمت متناسب با نیاز مشتری در بازار موجود می باشد.

5-آیا چرخ صندلی با نوع کف پوش ارتباطی دارد؟

البته. برخی از چرخ های صندلی اداری ممکن است روی پارکت سُر بخورند و یا روی فرش گیر کنند. زمان خرید، حتماً از فروشنده در مورد جنس چرخ ها سؤال کنید ببینید که برای چه کف پوشی مناسب هستند. برای مثال چرخ‌ های PU گزینه ‌ای عالی هم برای فرش و هم برای پارکت می باشند.

6- گارانتی صندلی اداری چه مواردی را پوشش می دهد؟

گارانتی از مهم ترین ویژگی های صندلی های اداری می باشد و ارزش خرید شما را افزایش می دهد. قبل از خرید حتماً از فروشنده درباره جزئیات گارانتی صندلی سؤال کنید.

7-آیا خدمات پس از فروش شامل صندلی اداری می شود؟

کالاهایی که خدمات پس از فروش داشته باشند، به شما این اطمنیان را می دهند که در صورت هر گونه مشکل احتمالی، پشتیبانی کامل از مشتری را تضمین می ‌کنند.

8-صندلی اداری تا چه وزنی را باید تحمل کند؟

در صورتی که صندلی اداری ظرفیت وزنی استاندارد را نداشته باشد، زودتر خراب می شوند. صندلی های استاندارد معمولاً تا وزن 110 کیلوگرم را تحمل می کنند.

9- فوم و روکش صندلی اداری از چه جنسی باشد؟

از آنجا که کیفیت فوم و روکش صندلی اهمیت بسیاری دارد، فوم های معمولی، اغلب پس از چند ماه استفاده، دفرمه شده و پارچه یا چرم اگر با کیفیت باشد، ترک می خورد. فوم سرد، دوام بیشتری داشته و روکش صندلی اداری بهتر است از جنس چرم، پارچه یا مش مرغوب تهیه شده باشد. کیفیت متریال بکار رفته در طول عمر و راحتی صندلی ها بسیار تأثیر خواهد گذاشت.

10- برای ساعات کاری طولانی، کدام صندلی اداری بهتر است؟

برخی از صندلی ها به گونه ای طراحی شده اند که برای استفاده کوتاه مدت قابل استفاده هستند. اگر روزانه 8 تا 10 ساعت پشت میز می نشینید، صندلی را انتخاب کنید که سلامت کمر و ستون فقرات شما را تضمین کند.

سوالات متداول در مورد خرید و ویژگی های صندلی های اداری

1-چه تفاوتی بین صندلی اداری معمولی و صندلی ارگونومیک وجود دارد؟

صندلی‌ های ارگونومیک قابلیت تنظیم بیشتری دارند و از بدن در وضعیت استاندارد پشتیبانی می‌ کنند، در حالی ‌که صندلی‌ های معمولی فقط ظاهر استاندارد دارند.

2-صندلی اداری مناسب چه ارتفاعی باید داشته باشد؟

ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشد و به‌ گونه ‌ای تنظیم شود که کف پاها روی زمین قرار بگیرد و زانوها زاویه ۹۰ درجه داشته باشند.

3-آیا صندلی‌ های مدیریتی برای استفاده طولانی‌مدت مناسب هستند؟

اگر ارگونومیک باشند، بله؛ ولی بسیاری از مدل‌ های لوکس بیشتر برای ظاهر طراحی شده‌ اند تا کار طولانی ‌مدت.

4-کدام نوع روکش برای محیط ‌های گرم بهتر است؟

روکش مش (توری) بهترین گزینه برای محیط‌های گرم است؛ چون جریان هوا را عبور می‌ دهد و مانع تعریق می‌ شود.

جمع‌بندی: آنچه در مورد ویژگی های صندلی های اداری خواندیم.

انتخاب یک صندلی اداری ارگونومیک و استاندارد نه تنها راحتی شما را در طول روز تضمین می‌ کند، بلکه از بروز دردهای مزمن کمر و گردن جلوگیری می‌ کند. قبل از خرید به قابلیت‌ های تنظیم، جنس فوم و روکش، ظرفیت وزنی، نوع چرخ ‌ها، گارانتی و خدمات پس از فروش توجه کنید و هم سلامت و هم بهره‌ وری کارکنان در طول ساعات کاری را بهبود دهید.

