کنفرانس گروه صنعتی مکرر؛ رونمایی از هویت تازه و ورود به عصر هلدینگ

در این کنفرانس، برای نخستین‌بار هویت بصری جدید مکرر و ساختارجدید هلدینگی این مجموعه به‌ طور رسمی معرفی خواهد شد. همچنین از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی «CVC» رونمایی می‌شود؛ صندوقی که مأموریت آن حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان، فناورانه و توسعه‌محور در حوزه صنایع شیمیایی و زیرساختی کشور عنوان شده است.

مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و جمعی از مدیران ارشد مکرر در این رویداد، ضمن تشریح چشم‌انداز آینده و نقشه راه توسعه پایدار، به پرسش‌های خبرنگاران حوزه صنعت و اقتصاد نیز پاسخ خواهند داد. یکی از بخش‌های کلیدی این برنامه، ارائه گزارشی جامع از پروژه‌های ملی و استراتژیک مکرر طی سال‌های پیش رو است؛ پروژه‌هایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت زیرساخت‌های کشور و حرکت به‌سوی خودکفایی صنعتی خواهند داشت.

تحولات ساختاری اخیر با حضور مدیران شرکت های زیرمجموعه این مجموعه معرفی خواهد شد؛ ساختاری که با هدف افزایش انسجام درونی، ایجاد هم‌افزایی میان واحدها و ارتقای شفافیت مدیریتی طراحی شده است. به گفته کارشناسان، این تغییرات می‌تواند مکرر را به‌عنوان الگوی موفق یک هلدینگ صنعتی دانش‌بنیان در کشور ،معرفی نماید.

کنفرانس پیش‌ِرو فرصتی کم‌نظیر برای رسانه‌ها و فعالان حوزه صنعت خواهد بود تا از نزدیک با ابعاد تازه این تحول آشنا شوند. بدون تردید، این رویداد نه‌تنها برای مکرر بلکه برای کل صنعت ایران می‌تواند «آغاز فصلی نو» و تجلی واقعی شعار «طنین تحول در صنعت ایران» باشد.

