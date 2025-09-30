راهنمای کامل کلیدهای برق صنعتی بررسی انواع، کاربردها و نکات انتخاب
بهترین مرجع برای تهیه کلیدهای برق صنعتی زیمنس در ایران است.. این کلیدها در انواع مختلفی مانند لوگو زیمنس، کلید مینیاتوری، محافظ جان، اتوماتیک، حرارتی و ترکیبی طراحی و تولید میشوند. برندهای معتبر جهانی مثل زیمنس، اشنایدر و ABB این محصولات را مطابق با استانداردهای بینالمللی عرضه میکنند. هر کدام از این کلیدها کاربرد خاصی دارند و انتخاب درست آنها میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش خطرات ایفا کند.
در این یک راهنمای کامل درباره کلیدهای برق صنعتی ارائه میدهیم تا بتوانید با اطمینان، گزینه مناسب را برای کارگاه یا صنعت خود انتخاب کنید.
انواع کلید برق صنعتی و کاربرد های آن ها
کلیدهای برق صنعتی بخش حیاتی هر سیستم توزیع و کنترل برق در صنایع و کارگاهها هستند. این کلیدها وظیفه حفاظت تجهیزات، افزایش ایمنی و جلوگیری از آسیب به سیستمهای الکتریکی را دارند و انواع مختلفی با ویژگیها و کاربردهای مخصوص ارائه میشوند.
1️⃣ لوگو
کلیدی با طراحی پیشرفته برای کنترل و حفاظت در کاربردهای متنوع صنعتی. این نوع کلید عملکرد دقیق و دوام بالا دارد و در محیطهای صنعتی با شرایط سخت به خوبی کار میکند.
یکی از بهترین کلیدهای برق صنعتی با طراحی پیشرفته، عملکرد دقیق و دوام بالا برای محیطهای صنعتی لوگو زیمنس است.
2️⃣ کلید مینیاتوری (MCB)
این کلید برای حفاظت مدار در برابر اضافهبار و اتصال کوتاه طراحی شده است. با استفاده از MCB میتوان از آسیب به تجهیزات و قطع ناگهانی جریان جلوگیری کرد.
3️⃣ کلید محافظ جان (RCCB)
RCCB برای افزایش ایمنی افراد و جلوگیری از برقگرفتگی به کار میرود. این کلید جریانهای نشتی به زمین را شناسایی و قطع میکند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.
4️⃣ کلید اتوماتیک (ACB)
ACB برای سیستمهای صنعتی با جریان بالا و شبکههای توزیع بزرگ استفاده میشود. این کلید قابلیت مدیریت جریانهای بالا و محافظت از شبکه را دارد و برای محیطهای صنعتی حیاتی است.
5️⃣ کلید حرارتی (Thermal Breaker)
کلیدی که برای محافظت موتور و تجهیزات در برابر اضافهبار حرارتی طراحی شده است. این نوع کلید با توجه به دمای مدار، جریان را قطع میکند تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.
6️⃣ کلید ترکیبی (Combination Breaker)
این کلید ترکیبی از چند حفاظت در یک محصول است و برای صرفهجویی در فضا و هزینه استفاده میشود. با استفاده از کلید ترکیبی، امکان حفاظت چندگانه به صورت همزمان فراهم میشود.