خرید و قیمت بیسیم POC واکه ایرانسل

بیسیم واکی‌تاکی POC واکه ایرانسل یک سیستم ارتباطی مدرن است که با فناوری Push-To-Talk over Cellular کار می‌کند. برخلاف بیسیم‌های نسل قدیم، واکه از شبکه اینترنت ایرانسل استفاده می‌کند و تا هر جایی که پوشش اینترنت ایرانسل وجود داشته باشد، امکان برقراری ارتباط فردی یا گروهی را تنها با فشار یک دکمه فراهم می‌سازد. علاوه بر تماس صوتی، این سیستم قابلیت ارسال پیام متنی، عکس، ویدیو و حتی موقعیت جغرافیایی (GPS) را دارد و امکانات مدیریتی مانند کنترل دسترسی، ضبط مکالمات و رصد کاربران روی نقشه را در اختیار مدیران سازمان‌ و شرکتها می‌گذارد.

این بیسیم‌ها در مدل‌های متنوعی از جمله PNC380 و PNC460 عرضه می‌شوند که از نظر مقاومت، ظرفیت باتری و امکانات تفاوت دارند و برای مشاغل مختلف مناسب‌اند. بیسیم واکه ایرانسل امنیت ارتباطات را با استفاده از پروتکل‌های امن تضمین می‌کند و حتی به دکمه اضطراری (SOS) برای شرایط بحرانی، مجهز است. در مجموع، واکه ایرانسل ابزاری مناسب برای سازمان‌ها و تیم‌هایی است که به ارتباط سریع، گسترده و چندرسانه‌ای نیاز دارند. در ادامه به بررسی این دو مدل می پردازیم ...

بیسیم واکی تاکی POC واکه ایرانسل PNC460

بیسیمPOC واکه ایرانسل مدل PNC460 یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های سیستم‌های POC (Push-To-Talk over Cellular) است که ارتباط لحظه‌ای صوتی و چندرسانه‌ای را در بستر شبکه ایرانسل MTN فراهم می‌کند. این دستگاه بیسیم علاوه بر مکالمه فردی و گروهی، امکان ارسال پیام متنی، تصویر، ویدیو و همچنین اشتراک موقعیت مکانی از طریق GPS را دارد. به همین دلیل، بیسیم POC واکه ایرانسل مدل PNC460 نه تنها جایگزین واکی‌تاکی‌های نسل قدیم است، بلکه به عنوان یک ابزار مدیریتی کامل در سازمان‌ها و تیم‌های عملیاتی کاربرد دارد.

از نظر سخت‌افزاری، PNC460 مجهز به سیستم‌عامل اندروید ۱۲، نمایشگر لمسی، دوربین و امکانات پیشرفته ارتباطی است. طراحی مقاوم آن با استاندارد IP68 باعث می‌شود دستگاه در برابر گرد و غبار و آب مقاوم باشد و در شرایط سخت محیطی همچون پروژه‌های عمرانی، نگهبان و حراست، عملیات امداد و محیط‌های صنعتی بدون مشکل کار کند. همچنین باتری قدرتمند این مدل برای استفاده طولانی‌مدت طراحی شده تا کاربران در ماموریت‌های طولانی‌مدت نیاز به شارژ مکرر نداشته باشند. مزیت اصلی بیسیم PNC460 این است که برد ارتباطی آن محدود به فاصله فیزیکی نیست و در هر جایی که پوشش شبکه ایرانسل وجود داشته باشد، کارایی دارد. این ویژگی، آن را به ابزاری کاربردی برای سازمان‌های بزرگ و تیم‌هایی که در مناطق مختلف جغرافیایی فعالیت دارند، تبدیل می‌کند.

نوع بیسیم : Push-To-Talk (PoC)

دارای استاندارد IP68 مقاوم در برابر ضربه، گرد و غبار و رطوبت

باتری : لیتیومی Li-ion با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر

روش شارژر : قابلیت شارژ با آداپتور و کابل USB Type-C Port

شبکه فرکانسی : ۲G، ۳G، ۴G، LTE

سیستم عامل : Android 12

دارای صفحه نمایش LCD 5 inches

Memory : 4GB RAM & 64 GB ROM

دارای GPS

دوربین : ۵۰ مگاپیکسل

اسپیکر : ۱W (دوگانه میکروفون با کاهش نویز)

سیم کارت : ۲ x نانو سیم

کارت حافظه : قابل ارتقاء تا ۳۲ گیگ

ابعاد دستگاه : ۱۴ * ۷۷ * ۱۶۴ میلیمتر

وزن بهمراه باتری ۲۷۵ گرم

بیسیم واکی تاکی POC واکه ایرانسل PNC380

بیسیم POC واکه ایرانسل مدل PNC380 یک دستگاه ارتباطی پیشرفته است که بر پایه فناوری Push-To-Talk over Cellular (POC) طراحی شده است تا امکان برقراری مکالمات صوتی فوری و چندرسانه‌ای (متن، عکس، ویدیو) بین کاربران را در بستر اینترنت همراه ایرانسل فراهم آورد. این مدل از شبکه‌های 2G ، 3G , 4G و همچنین WiFi پشتیبانی می‌کند تا در هر جایی که پوشش دیتا، وجود دارد امکان ارتباط باشد. از نظر مشخصات فنی، بیسیم POC واکه ایرانسل مدل PNC380 دارای باتری لیتیومی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر است که امکان استفاده ۱۲ تا ۱۸ ساعت مکالمه و استندبای تا ۶۰ ساعت را فراهم کند. این دستگاه مجهز به دوربین ۵ مگاپیکسلی، دو میکروفون با قابلیت حذف نویز، GPS برای موقعیت‌یابی و استاندارد مقاومت IP67 است که آن را در برابر گرد و غبار، پاشش آب و شرایط محیطی سخت مقاوم می‌کند.

ویژگی‌های برجسته‌ی این مدل شامل دکمه PTT برای ارتباط سریع، امکان تماس صوتی فردی و گروهی، ارسال ویدیو زنده به مرکز کنترل، پشتیبانی از پیام صوتی یا نوشتاری و قابلیت تماس اضطراری با فشردن یک دکمه است.

نوع بیسیم : Push-To-Talk (PoC)

دارای استاندارد IP67 مقاوم در برابر ضربه، گرد و غبار و رطوبت

باتری : لیتیومی Li-ion با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر

روش شارژر : قابلیت شارژ با آداپتور و کابل Port Micro USB

شبکه فرکانسی : ۲G، ۳G، ۴G، LTE

سیستم عامل : Android 7.1

دارای سیستم موقعیت یابی GPS

دوربین : ۵ مگاپیکسل

اسپیکر : ۲W (دوگانه میکروفون با کاهش نویز)

سیم کارت : ۱ x نانو سیم

کارت حافظه : قابل ارتقاء تا ۳۲ گیگ

دارای بلوتوث نسخه ۴.۱

دارای Wifi 2.4 / 5 GHz

وزن بهمراه باتری و آنتن ۲۰۰ گرم

خرید و قیمت بیسیم واکی تاکی POC واکه ایرانسل

Ott با مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی از مجموعه های پیشرو در زمینه عرضه تجهیزات رادیویی و بیسیم‌ واکی‌تاکی است. عرضه مدل‌های POC واکه ایرانسل PNC460 و PNC380 از طریق فروشگاه اینترنتی بیسیم قابل دسترس بوده و همچنین با داشتن نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت امن بانک ملت امکان خرید آنلاین سریع، امن و مطمئن برای اشخاص حقوقی را فراهم می‌کند.

Ott ارائه دهنده خدمات تعمیر بیسیم‌های واکی‌تاکی، عرضه لوازم جانبی اورجینال و انواع هندزفری‌های مخصوص بیسیم واکی‌تاکی.

تلفن تماس: 66384022-021

وبسایت: www.Ott.ir

