نتایج یک تحقیق گسترده علمی، زنگ خطر را برای سلامت بلندمدت زنان به صدا درآورده است؛ PMS دیگر فقط یک ناراحتی ماهانه نیست، بلکه یک عامل خطر جدی برای قلب به شمار می‌رود! مطالعه جدیدی که در مجله معتبر Nature منتشر شده، نشان می‌دهد که زنانی با PMS درگیر هستند، بیشتر از سایرین در معرض بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارند؛ این پژوهش، نتیجه بررسی وضعیت سلامت نزدیک به ۱۰۰ هزار زن سوئدی است.

این مطالعات، PMS را از یک "ناراحتی دوره‌ای" به یک عامل خطر جدی برای سلامت قلب زنان تبدیل می‌کند. از این رو، آگاهی از اینکه دوره PMS چیست و مدیریت آن برای حفظ سلامت زنان و جلوگیری از اثرات منفی بر کیفیت زندگی اهمیت بالایی دارد. معمولا پی‌ام‌اس چند روز قبل از پریود آغاز می‌شود و توجه به علائم آن در این بازه زمانی، حیاتی است.

ارتباط مستقیم PMS با افزایش ریسک عوارض قلبی

پژوهشگران در این مطالعه مشاهده کردند که وجود علائم پی‌ام‌اس شدید در زنان، صرف نظر از سایر عوامل خطر رایج مانند دیابت یا فشار خون، به تنهایی می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی را در سال‌های آتی زندگی افزایش دهد.

این مسئله نشان می‌دهد که نوسانات هورمونی و التهابات مرتبط با دوران PMS، تنها به علائم جسمی و روانی محدود نمی‌شوند؛ بلکه فرآیندهای بیولوژیکی در بدن را تحت تاثیر قرار داده و سلامت عروق را به خطر می‌اندازند. جهت آگاهی بیشتر می‌توانید مقاله PMS چیست را مطالعه فرمایید.

نتیجه‌گیری تیم تحقیقاتی سوئدی که در مجله Nature به چاپ رسید، تاکید می‌کند:

«PMS چیزی فراتر از یک تجربه دوره‌ای است. این اختلال می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های جدی در طول زندگی زنان شده و باید به عنوان یک هشدار جدی در نظر گرفته شود. جامعه پزشکی باید دوران PMS را به عنوان یک فاکتور خطر برای بیماری‌های قلبی در نظر بگیرد.»

لزوم آگاهی و مدیریت جامع علائم PMS

با توجه به این خطر جدی، کارشناسان سلامت تاکید می‌کنند که مدیریت علائم پی‌ام‌اس شدید دیگر فقط برای بهبود کیفیت زندگی نیست؛ بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ سلامت بلندمدت قلب محسوب می‌شود. اولین قدم برای کنترل این سندروم، شناخت دقیق ماهیت آن است؛ تا بتوان آن را از سایر بیماری‌ها مانند علائم کیست تخمدان که ممکن است با PMS اشتباه گرفته شوند، تمایز داد. در مقاله کیست تخمدان چیست به بررسی کامل این بیماری پرداخته‌ایم.

راهکارهای مدیریت و پیشگیری که در این گزارش بر آن‌ها تأکید شده‌اند، شامل موارد زیر است:

اصلاح سبک زندگی

رعایت تغذیه مناسب(کاهش قند و نمک و افزایش مصرف کلسیم و ویتامین‌ها)، فعالیت بدنی منظم و خواب کافی در کاهش علائم پی‌ام‌اس چند روز قبل از پریود اهمیت دارد.

توجه به سلامت روان

یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها، استفاده از درمان‌های شناختی-رفتاری(CBT) است. مطالعات مبتنی بر شواهد علمی نشان می‌دهند که CBT به عنوان یک راه‌حل موثر برای مدیریت علائم پی‌ام‌اس شدید شناخته شده است. این رویکرد به زنان کمک می‌کند تا الگوهای فکری منفی خود را در طول دوران PMS شناسایی کرده و نوسانات خلقی و اضطراب را مدیریت کنند.

مراجعه به پزشک

در صورتی که علائم پی‌ام‌اس شدید شوند، درمان دارویی زیر نظر متخصص ضروری است.

مدیریت دردهای زمان قاعدگی

با وجود تمایز علمی بین PMS و دردهای پریود، بسیاری از زنان در طول این دوره نیز با دردهای شدیدی مواجه می‌شوند. مدیریت این دردها به حفظ آرامش و کاهش استرس کلی بدن، که از عوامل تشدیدکننده PMS است، کمک می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره راهکارهای کاهش درد پریود، می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید.

تکنولوژی در خدمت مدیریت PMS

در کنار این راهکارها، تکنولوژی نیز به مدیریت PMS کمک می‌کند. استفاده از هوش مصنوعی، انقلابی در ارائه راه‌حل‌های شخصی‌سازی‌شده ایجاد کرده است. پلتفرم‌هایی مانند ایمپو با تحلیل دقیق اطلاعات فردی(شامل علائم، نوسانات خلقی و شدت درد)، توصیه‌های درمانی را به صورت کاملا متناسب با نیازهای هر شخص ارائه می‌دهند. این ابزار هوشمند به زنان امکان می‌دهند تا با آگاهی بیشتر و با تکیه بر داده‌های دقیق، کنترل بهتری بر سلامت خود و مدیریت موثرتر دوران PMS داشته باشند.

این پژوهش بار دیگر اهمیت توجه به سلامت زنان و مدیریت جدی پی‌ام‌‌‌اس چند روز قبل از پریود را برجسته می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که PMS تنها یک ناراحتی ماهانه نیست، بلکه هشداری برای سلامتی بلندمدت است. اقدام به موقع، از جمله آگاهی، تغییر سبک زندگی و مراجعه به پزشک در صورت بروز علائم پی‌ام‌اس شدید، می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌های جدی کمک کند.

