ثبات ارزی و تسهیل ترخیص کالا؛ مطالبه جدی صنعتگران از مسئولان اقتصادی کشور

ثبات ارزی و تسهیل ترخیص کالا؛ مطالبه جدی صنعتگران از مسئولان اقتصادی کشور
در پی افزایش نوسانات ارزی و مشکلات پیچیده ترخیص کالا از گمرک، فعالان باسابقه صنعت ابزار و تجهیزات صنعتی کشور، خواستار اقدامات فوری دولت برای رفع موانع موجود شدند.

رضا شریفی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی تراشک‌صنعت ارس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در  پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد؛ با اشاره به سابقه ۳۰ ساله این مجموعه در تولید و واردات ابزارآلات صنعتی اظهار کرد: فعالیت ما از سال ۱۹۹۴ در ارمنستان آغاز شد و سپس در کشورهای قرقیزستان و قزاقستان توسعه یافت. حدود ۲۰ سال است که علاوه بر واردات، با راه‌اندازی کارخانه در تبریز و سهام‌داری در واحدهای تولیدی خارج از کشور، محصولات خود را به بازارهای ترکیه و روسیه نیز صادر می‌کنیم. برندهای TM و TNO که متعلق به شرکت ما هستند، امروز در ایران و منطقه از نظر کیفیت جایگاه نخست را دارند.

محمدرضا اسدی، مدیر بازرگانی شرکت، مهم‌ترین چالش این صنعت را نوسانات ارزی دانست و توضیح داد: هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با این شرایط برای آینده برنامه‌ریزی کند. اگر نرخ ارز برای یک سال ثابت باشد، ما می‌توانیم با اطمینان سرمایه‌گذاری کرده و سهم صادراتی کشور را افزایش دهیم.
سارا مهدوی، مدیر لجستیک شرکت نیز به مشکلات مربوط به حمل‌ونقل دریایی و گمرک اشاره کرد و متذکر شد: کانتینرهای ما ماه‌ها در گمرک باقی می‌مانند و روزانه ۱۲۰ دلار بابت دموراژ پرداخت می‌کنیم. این تأخیرها نه‌تنها به ما فشار مالی وارد می‌کند، بلکه تأمین نیاز بازار داخلی را هم مختل کرده است.
مدیران این شرکت در پایان تأکید کردند که دولت باید با اصلاح روند ترخیص کالا، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات اقتصادی، مسیر توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی کشور را هموار کند.

