قلیون سال‌ها است در مهمانی‌ها و دورهمی‌ها به نمادی از سرگرمی تبدیل شده است. اما در چند سال اخیر رقیبی مدرن و پرسروصدا وارد میدان شده است: ویپ؛ دستگاهی کوچک و شیک که می‌گویند ضررش از قلیون کمتر است و حتی می‌تواند جایگزینی هوشمندانه باشد. اینجا است که سوال اصلی شکل می‌گیرد؛ ویپ بهتر است یا قلیون؟ آیا واقعا این فناوری جدید می‌تواند سالم‌تر باشد یا فقط چهره‌ای نو از همان عادت قدیمی است؟ در پاسخ باید گفت هیچ‌کدام بی‌ضرر مطلق نیستند، اما شواهد علمی نشان می‌دهد

در ادامه بدون جانبداری و با تکیه بر داده‌های معتبر پشت پرده هر دو را بررسی می‌کنیم؛ از حقیقت‌های کمتر گفته‌شده درباره قلیون تا واقعیت‌های علمی پشت ویپ. در پایان شما می‌توانید با چشمی باز تصمیم بگیرید که کدام انتخاب برای سلامت و لذت طولانی‌مدت شما منطقی‌تر است.

مضرات قلیون؟ قلیون آنقدر که فکر می‌کنید بی‌ضرر نیست!

برای خیلی‌ها قلیون بخشی از خاطرات خوش روزهای جوانی است؛ دود میوه‌ای که در هوا می‌پیچد و فضای صمیمی را دلنشین‌تر می‌کند. اما پشت این تصویر شاعرانه حقیقتی نه چندان خوشایند پنهان شده است؛ حقیقتی که سال‌ها به دلیل باور «قلیون از سیگار کم‌ضررتر است» نادیده گرفته می‌شد. جالب است که چندی پیش در سایت CDC خواندم:

“Hookah smoke contains many of the same harmful components found in cigarette smoke, such as nicotine, tar, and heavy metals.” «دود قلیون بسیاری از ترکیبات مضر موجود در دود سیگار را دارد؛ مانند نیکوتین، قیر و فلزات سنگین.»

این یعنی هر بار که با خیال راحت پک می‌زنید، همان موادی را وارد ریه می‌کنید که سال‌ها است درباره خطراتشان هشدار داده می‌شود. حتی بدتر؛ حجم دود قلیون بسیار بیشتر از یک نخ سیگار است. تحقیقات نشان داده‌اند یک نوبت قلیون کشیدن ممکن است معادل استنشاق دود صدها سیگار باشد!

از سوی دیگر در قلیون هیچ راهی برای کنترل دوز نیکوتین وجود ندارد. شما نمی‌دانید دقیقا چه میزان نیکوتین دریافت می‌کنید؛ در حالی که بدن به سرعت به آن وابسته می‌شود. ترکیب این دو قلیون را نه تنها بی‌ضرر نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد حتی خطرناک‌تر از سیگار می‌سازد. به همین دلیل است که کارشناسان سلامتی بارها هشدار داده‌اند اگر فکر می‌کنید قلیون انتخابی امن‌تر است، وقت آن رسیده است که دوباره در مورد آن فکر کنید.

ویپ؛ نیکوتین مدرن بدون احتراق و دود سنگین

در سال‌های اخیر دنیای نیکوتین با ظهور ویپ دگرگون شده است. برخلاف قلیون که برای تولید دود نیاز به سوزاندن تنباکو دارد، ویپ مایع مخصوصی به نام جویس را تنها تا حدی گرم می‌کند که تبدیل به بخار شود. این یعنی خبری از احتراق، قیر و بسیاری از مواد شیمیایی حاصل از سوختن تنباکو نیست. مزیت دیگر ویپ کنترل‌پذیری دوز نیکوتین است. کاربر می‌تواند به راحتی بین غلظت‌های مختلف انتخاب و مصرفش را مدیریت کند؛ چیزی که در قلیون ممکن نیست و اغلب منجر به دریافت نیکوتین بالا و ناخواسته می‌شود. چندی پیش در پایگاه علمی PubMed Central مطالعه‌ای دیدم که به روشنی این تفاوت را نشان می‌داد:

“Exclusive e-cigarette users showed 10% to 98% significantly lower concentrations of biomarkers of exposure, including TSNAs, PAHs, most VOCs, and nicotine.” «کاربرانی که فقط از سیگار الکترونیکی (ویپ) استفاده می‌کردند، بین ۱۰ تا ۹۸ درصد سطوح بسیار پایین‌تری از نشانگرهای مواجهه مانند نیتروزآمین‌های خاص تنباکو (TSNAها)، هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHها)، اغلب ترکیبات آلی فرار (VOCها) و نیکوتین داشتند.»

به زبان ساده ویپ نسبت به قلیون و سیگار بدن شما را در معرض مواد مضر بسیار کمتری قرار می‌دهد. این به معنای بی‌ضرر بودن کامل نیست، اما نشان می‌دهد ویپ - اگر درست انتخاب و مصرف شود - می‌تواند گزینه‌ای مدرن‌تر و منطقی‌تر برای کسانی باشد که می‌خواهند لذت نیکوتین را با خطر کمتر تجربه کنند.

ویپ یا قلیون؟ جدولی که همه چیز را روشن می‌کند

هر وقت پای مقایسه ویپ و قلیون به میان می‌آید اغلب بحث‌ها احساسی و سلیقه‌ای می‌شود، اما اگر بخواهیم فارغ از هیجان با عدد و واقعیت علمی نگاه کنیم، تفاوت‌ها بسیار شفاف‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید.

جدول زیر مقایسه‌ای ساده اما گویا از مهم‌ترین تفاوت‌های ویپ و قلیون ارائه می‌دهد:

ویژگی ویپ قلیون نوع مصرف بخار بدون احتراق دود ناشی از سوختن تنباکو مواد شیمیایی بسیار کمتر و قابل کنترل هزاران ماده سمی ناشناخته کنترل نیکوتین قابل انتخاب غیرقابل کنترل بو و آلودگی محیطی حداقل زیاد و ماندگار خطر اعتیاد قابل مدیریت بسیار بالا

حتی در بحث هزینه هم ویپ بیشتر هوای جیب شما را دارد!

«در نگاه اول هزینه اولیه خرید یک دستگاه ویپ ممکن است بیشتر از خرید یک پاکت سیگار به نظر برسد. هزینه اصلی و تکرارشونده در ویپینگ خرید جویس و کویل است. یک بطری جویس ۳۰ میلی‌لیتری می‌تواند معادل چندین پاکت سیگار کارایی داشته باشد. با یک محاسبه ساده می‌توان نشان داد که هزینه ماهانه یک ویپر به طور قابل‌توجهی کمتر از هزینه ماهانه یک فرد سیگاری است.»

پس اگر قرار است هنوز نیکوتین مصرف کنید، بهتر است با آگاهی کامل و انتخابی هوشمندانه همراه باشد؛ انتخابی که به شما کنترل می‌دهد، نه دود بی‌پایان و پرخطر!

قبل از هر پاف، این نکات مهم درباره ویپ را بدانید

بسیاری از مشکلاتی که برخی کاربران تجربه می‌کنند نه از خود ویپ، بلکه از نحوه مصرف اشتباه ناشی می‌شود. اگر می‌خواهید لذت ببرید و در عین حال ضرر را کم کنید، این خطاهای رایج را بشناسید:

● مصرف بی‌وقفه و پشت سر هم: تصور نکنید چون ویپ قیر و دود سنگین ندارد می‌توانید بدون محدودیت از آن استفاده کنید! پاف‌های مکرر می‌تواند سطح نیکوتین خون را ناگهان بالا ببرد و باعث تپش قلب، سرگیجه یا حالت تهوع شود.

● انتخاب نیکوتین خیلی بالا: بعضی افراد فکر می‌کنند هرچه غلظت نیکوتین بیشتر باشد، حس رضایت بیشتری می‌گیرند. اما این انتخاب می‌تواند وابستگی را شدیدتر و حتی تجربه ناخوشایندی مانند سرگیجه و تهوع ایجاد کند.

● استفاده از مایع‌های بی‌کیفیت یا تقلبی: جویس‌های نامعتبر ممکن است حاوی موادی باشند که سلامت ریه و گلو را به خطر می‌اندازند.

