خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل یک شرکت صنعتی در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛

تأمین ارز، اصلی‌ترین مانع توسعه واردات و تولید ماشین‌آلات صنعتی در ایران

تأمین ارز، اصلی‌ترین مانع توسعه واردات و تولید ماشین‌آلات صنعتی در ایران
کد خبر : 1690981
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که صنعت ماشین‌آلات صنعتی ایران در سال‌های اخیر مسیر قابل‌توجهی در زمینه بومی‌سازی، ارتقاء فناوری و گسترش خدمات پس از فروش پیموده است، فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که مشکل تأمین ارز، مهم‌ترین گلوگاه توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ در حالی که صنعت ماشین‌آلات صنعتی ایران در سال‌های اخیر مسیر قابل‌توجهی در زمینه بومی‌سازی، ارتقاء  فناوری و گسترش خدمات پس از فروش پیموده است، فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که مشکل تأمین ارز، مهم‌ترین گلوگاه توسعه این صنعت محسوب می‌شود.
علیرضا هادی، مدیرعامل شرکت "نوین تاک"  یکی از شرکت‌های پیشرو در این صنعت با حضور  در پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب،   با اشاره به این چالش گفت: در حوزه فناوری و دانش فنی هیچ کمبودی وجود ندارد و تمام زیرساخت‌های لازم برای تولید و خدمات پس از فروش در کشور فراهم شده است؛ اما محدودیت در تأمین ارز موجب می‌شود  واردات تجهیزات به‌موقع انجام نشود و این مسأله در نهایت فشار اقتصادی بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه حل این مشکل می‌تواند زمینه را برای جهش صادراتی و رشد تولید داخلی فراهم کند، افزود: اگر فرآیند تأمین ارز روان‌تر شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تر در بازار داخلی و خارجی عرضه کنند و علاوه بر توسعه تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور نیز شتاب خواهد گرفت.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند تسهیل واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نوین می‌تواند موتور محرک اصلی صنعت ایران در مسیر ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به فناوری‌های روز دنیا باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی