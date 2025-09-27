به گزارش ایلنا؛ در حالی که صنعت ماشین‌آلات صنعتی ایران در سال‌های اخیر مسیر قابل‌توجهی در زمینه بومی‌سازی، ارتقاء فناوری و گسترش خدمات پس از فروش پیموده است، فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که مشکل تأمین ارز، مهم‌ترین گلوگاه توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

علیرضا هادی، مدیرعامل شرکت "نوین تاک" یکی از شرکت‌های پیشرو در این صنعت با حضور در پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، با اشاره به این چالش گفت: در حوزه فناوری و دانش فنی هیچ کمبودی وجود ندارد و تمام زیرساخت‌های لازم برای تولید و خدمات پس از فروش در کشور فراهم شده است؛ اما محدودیت در تأمین ارز موجب می‌شود واردات تجهیزات به‌موقع انجام نشود و این مسأله در نهایت فشار اقتصادی بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه حل این مشکل می‌تواند زمینه را برای جهش صادراتی و رشد تولید داخلی فراهم کند، افزود: اگر فرآیند تأمین ارز روان‌تر شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تر در بازار داخلی و خارجی عرضه کنند و علاوه بر توسعه تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور نیز شتاب خواهد گرفت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند تسهیل واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نوین می‌تواند موتور محرک اصلی صنعت ایران در مسیر ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به فناوری‌های روز دنیا باشد.

