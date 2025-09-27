با حضور در نمایشگاههای بینالمللی صورت گرفت؛
حضور قدرتمند شرکت "خاوران شیمی" با تمرکز بر بومیسازی و توسعه فناوری
به گزارش ایلنا؛ در جریان نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات صنعتی که همزمان در هانوفر آلمان، شانگهای چین و تهران برگزار شد، شرکت "خاوران شیمی" بهعنوان نماینده انحصاری یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده ماشینآلات برش و فرمدهی فلزات در جهان، با دستاوردهای تازهای در حوزه بومیسازی و تولید داخلی حضور یافت.
مهدی حسنی، مدیرعامل شرکت "خاوران شیمی" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار شد، اعلام کرد: این شرکت که پیشتر تمام ماشینآلات خود را بهطور کامل از خارج وارد میکرد، اکنون توانسته است با همکاری شرکت مادر، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از فرآیند تولید و مونتاژ را در داخل کشور انجام دهد. هدف ما کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات و حرکت به سمت تولید داخل با حفظ استانداردهای جهانی است.
وی افزود: محصولات این شرکت شامل دستگاههای برش لیزری، گیوتین لیزری و ماشینآلات فرمدهی فلزات است که در صنایع مختلفی ازجمله لوازم خانگی، پتروشیمی، خودروسازی، صنایع پزشکی و آسانسورسازی کاربرد گسترده دارند.
به گفته حسنی، شرکت "خاوران شیمی" تنها مجموعهای در ایران است که در تولید این ماشینآلات، فرآیند تنشزدایی شاسی دستگاهها را مطابق با استانداردهای جهانی انجام میدهد؛ قابلیتی که بسیاری از رقبای داخلی و خارجی فاقد آن هستند.
مدیرعامل شرکت "خاوران شیمی" در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالشهای موجود در مسیر توسعه تولید داخلی اظهار کرد: مهمترین مانع ما بروکراسی و موانع اداری در حوزه واردات قطعات و تجهیزات است. اگر دولت تنها از ایجاد موانع جدید خودداری کند، ما میتوانیم با سرعت بسیار بیشتری در حوزه بومیسازی و ارتقای فناوری گام برداریم.
حسنی با بیان اینکه نمایشگاههای بینالمللی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم میکنند، تأکید کرد: تکنولوژی و ماشینآلات پیشرفته، موتور محرک توسعه صنعتی کشور هستند و امیدواریم سیاستگذاران با درک این اهمیت، مسیر را برای فعالان صنعتی هموارتر کنند.
حضور پررنگ شرکت "خاوران شیمی" در نمایشگاههای بینالمللی، نشانهای از ظرفیت بالای صنعت ماشینسازی ایران برای رقابت در سطح جهانی و حرکت بهسوی خودکفایی صنعتی است.