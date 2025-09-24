خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت استخدام در تهران با حقوق بالای 30 میلیون

فرصت استخدام در تهران با حقوق بالای 30 میلیون
کد خبر : 1690898
لینک کوتاه کپی شد.

وبسایت کاریابی ایران استخدام گزارشی از آغاز فرایند جذب و استخدام برخی از شرکت‌های برتر تهران را منتشر کرد.

براساس این گزارش، میزان حقوق ماهانه برای فرصت‌های شغلی معرفی‌شده، از ۳۰ میلیون تومان به بالا تعیین شده است. این فرصت‌های شغلی در بخش‌های گوناگون از جمله درمانی، خدماتی، صنایع غذایی و صنعتی ارائه شده و متقاضیان می‌توانند بسته به شرایط تحصیلی و سوابق کاری خود نسبت به ثبت ‌نام اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که تمامی این فرصت‌های شغلی به صورت تمام‌ وقت بوده و علاوه بر حقوق حداقلی 30 میلیون، برخی از شرکت‌ها مزایایی همچون بیمه تکمیلی، پاداش عملکرد و امکانات رفاهی نیز برای کارکنان خود پیش‌بینی کرده‌اند.

شایان ذکر است که: موارد فوق تنها بخشی از 30 هزار فرصت شغلی فعال در سامانه این سایت به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، همه ‌روزه شرکت‌های معتبر خصوصی و همچنین سازمان‌ها و مراکز دولتی متعدد، آگهی‌های استخدامی خود را برای جذب نیرو در سطوح مختلف منتشر می‌کنند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال رزومه، از طریق وبسایت ایران استخدام منتشر شده است. علاقه‌مندان و متقاضیان کار در تهران با حقوق بالا می‌توانند با مراجعه به این سایت از جزئیات بیشتر مطلع شده و فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی