الماس شرق مشهد؛ معروف ترین پاساژ اهالی مشهد
الماس شرق مشهد یکی از مشهورترین مراکز خرید و تفریح در استان خراسان رضوی است که سالهاست به عنوان یکی از جاذبههای مدرن این شهر شناخته میشود. این مجتمع تجاری نه تنها یک مرکز خرید بزرگ و متنوع است، بلکه با داشتن امکانات رفاهی، تفریحی و دسترسی آسان، تجربهای متفاوت را برای گردشگران و زائران حرم امام هشتم فراهم میآورد. در این مطلب، به معرفی کامل پاساژ الماس شرق مشهد، امکانات و تفریحات، راههای دسترسی و همچنین جاهای دیدنی نزدیک به این مجموعه میپردازیم تا سفر شما به مشهد کاملتر و لذتبخشتر باشد.
مرکز خرید الماس شرق مشهد
معرفی مرکز خرید الماس شرق مشهد
مجتمع تجاری الماس شرق مشهد در سال 1384 افتتاح شد و به دلیل معماری زیبا و فضای وسیع خود، به سرعت به یکی از قطبهای خرید شهر تبدیل شد. این مرکز خرید با دارا بودن بیش از هزار واحد تجاری، در شش طبقه ساخته شده و مجموعهای کامل از فروشگاهها، مراکز تفریحی و خدمات رفاهی را در خود جای داده است.
طراحی داخلی الماس شرق با الهام از معماری ایرانی و اسلامی، فضایی چشمنواز ایجاد کرده و همین موضوع باعث شده بازدید از آن حتی فراتر از خرید، به یک تجربه گردشگری در میان بهترین مراکز خرید مشهد تبدیل شود. اگر ساکنان استانهای جنوبی و به ویژه شهر بندرعباس هستید، میتوانید با خرید بلیط هواپیما بندرعباس به مشهد به این شهر زیارتی سفر کنید.
پاساژ الماس شرق مشهد کجاست؟
برای بسیاری از گردشگران سوال مهم این است که آدرس الماس شرق مشهد کجاست. این مجتمع در بلوار خیام شمالی و در نزدیکی میدان سپاد قرار دارد و دسترسی مناسبی به مناطق مختلف شهر دارد.
فاصله الماس شرق مشهد تا حرم حدود 15 دقیقه با خودرو است و همین موضوع باعث شده تا گردشگران بتوانند پس از زیارت، به راحتی به این مرکز خرید بیایند. همچنین قرار گرفتن این مجموعه در دل یکی از مناطق مدرن مشهد، دسترسی به مراکز رفاهی دیگر را نیز آسان کرده است.
چگونه به الماس شرق برویم؟
راههای دسترسی به این مرکز خرید متنوع است و بسته به شرایط، میتوانید بهترین گزینه را از میان روشهای مختلف حمل و نقل در مشهد انتخاب کنید.
رفتن به مجتمع الماس شرق مشهد با مترو
نزدیکترین ایستگاه مترو مشهد به این مرکز خرید، ایستگاه وکیلآباد است. پس از پیاده شدن، با استفاده از تاکسیهای خطی میتوانید خودتان را به بلوار خیام برسانید.
رفتن به الماس شرق مشهد با اتوبوس
خطوط متعدد اتوبوسرانی در مسیر بلوار خیام فعال هستند و گزینهای اقتصادی برای رسیدن به این مرکز خرید محسوب میشوند.
استفاده از خودرو شخصی
مسیرهای بزرگراهی مشهد به گونهای طراحی شدهاند که دسترسی با ماشین به این مرکز خرید به راحتی امکانپذیر است و وجود پارکینگ بزرگ نیز این انتخاب را راحتتر میکند. همچنین اگر ساکن شیراز هستید، برای سفر به مشهد میتوانید بلیط هواپیما شیراز مشهد را خریداری کنید.
پاساژ الماس شرق مشهد
امکانات رفاهی الماس شرق
یکی از ویژگیهای مهم این مجتمع، امکانات رفاهی گسترده آن است. الماس شرق مشهد پارکینگ دارد و ظرفیت آن بیش از 2500 خودرو است که خیال مسافران را از بابت جای پارک راحت میکند. همچنین در داخل مجموعه، کافیشاپها و رستورانهای متنوعی قرار دارند که انواع غذاهای ایرانی و بینالمللی را ارائه میدهند.
وجود آسانسورهای مدرن، پلهبرقیهای متعدد و فضای مناسب برای خانوادهها، تجربه خرید را برای همه گروههای سنی آسان کرده است.
تفریحات الماس شرق
شهربازی الماس شرق مشهد با نام شهربازی سرزمین عجایب مشهد یکی از پرطرفدارترین بخشهای این مجتمع است. این مجموعه با تجهیزات متنوع برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است و به عنوان یکی از بهترین جاهای تفریحی مشهد محسوب میشود.
علاوه بر شهربازی، سالنهای سینما و بخش سرگرمیهای دیجیتال نیز در مجموعه فعال هستند و لحظاتی شاد و مهیج را برای بازدیدکنندگان فراهم میکنند. این بخشها باعث شدهاند که الماس شرق تنها یک مرکز خرید نباشد، بلکه مکانی کامل برای گذراندن یک روز تفریحی در کنار خانواده و دوستان به حساب بیاید و سینمای 5 بعدی آن از جمله جاهای دیدنی مشهد در شب محسوب شود.
از الماس شرق چه چیزهایی بخریم؟
تنوع فروشگاهها در این مجتمع بسیار بالاست و همین موضوع، آن را به یکی از مهمترین مراکز خرید مشهد تبدیل کرده است. از مهمترین این بخشها میتوان به مانتو فروشی در الماس شرق مشهد اشاره کرد که مجموعهای گسترده از پوشاک زنانه را ارائه میدهد.
علاوه بر آن، انواع پوشاک مردانه و بچگانه، کیف و کفش، طلا و جواهر، لوازم خانگی و صنایع دستی مشهد در این مرکز عرضه میشوند. به همین دلیل، بسیاری از مسافران برای خرید سوغات مشهد و نیازهای خود در سفر، به این مجتمع مراجعه میکنند.
فضای داخلی الماس شرق مشهد
جاهای دیدنی اطراف الماس شرق مشهد
یکی از مزیتهای این مرکز خرید، قرار گرفتن آن در نزدیکی دیگر جاذبههای گردشگری و تفریحی مشهد است. در فاصله کوتاه از مجتمع، میتوانید بازدید از جاهای دیدنی مشهد مانند نمونههای زیر را تجربه کنید:
- پارک مینیاتوری مشهد
- بازار سپاد مشهد
- مجتمع تجاری وصال
- شهربازی و پارک آبی سرزمین موجهای خروشان
تجربه ای کامل از خرید و تفریح در مشهد
بازدید از مرکز خرید الماس شرق مشهد ترکیبی از خرید، سرگرمی و آشنایی با فرهنگ مدرن شهری را برای مسافران فراهم میکند. با وجود فروشگاههای متنوع، پارکینگ الماس شرق مشهد، شهربازی و امکانات رفاهی متعدد، این مجتمع یکی از بهترین انتخابها برای گذراندن یک روز کامل در مشهد است.
اگر قصد سفر به مشهد را دارید، بازدید از این مرکز خرید را در برنامه خود قرار بدهید و با خرید انواع بلیط هواپیما مشهد از جمله بلیط هواپیما اصفهان مشهد لحظه آخری از سایت تریپ به آدرس www.trip.ir با قیمت مناسب، تجربهای لذتبخش از سفر را برای خود و اعضای خانوادهتان رقم بزنید.