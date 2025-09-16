خانه



اقتصادی



بنگاه‌ها ۲۵ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷:۵۴

ثبت نام در صرافی xt | چگونه بونوس خود را فعال کنیم؟

ثبت ‌نام در صرافی‌های همیشه با محدودیت‌هایی همراه است به خصوص که امروزه بسیاری از صرافی‌های خارجی کشور ایران را تحریم کرده‌اند و در برخی از این صرافی‌ها کاربران ایرانی حتی اجازه ثبت نام ندارند. در ادامه درمورد نحوه ثبت نام در صرافی XT، استفاده از کد رفرال و فعال کردن بونوس را بررسی می‌کنیم.