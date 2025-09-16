جریمه حرکات نمایشی با موتور و ماشین چقدر است؟ بررسی جرایم جدید رانندگی در سال ۱۴۰۴

در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد وسایل نقلیه و رشد فرهنگ رانندگی در کشور، پلیس راهور و نهادهای مسئول تلاش کرده‌اند تا با اصلاح قوانین و افزایش جریمه‌ها، رفتارهای پرخطر در رانندگی را کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴، مربوط به جریمه حرکات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت است؛ حرکاتی که نه‌تنها جان راننده را به خطر می‌اندازد، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت عمومی نیز محسوب می‌شود.

در مطلب پیش رو قصد داریم تا جریمه حرکات نمایشی با خودرو و موتور سیکلت را بررسی کنیم و بدانیم که چه عواقبی در انتظار راننده خاطی است. همچنین با ارائه جدول جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۴ به نرخ جرایم متداول در مناطق مختلف خواهیم پرداخت.

جرم حرکات نمایشی با خودرو یا موتور سیکلت چیست؟

حرکات نمایشی شامل اقداماتی مانند دورزدن درجا، حرکت مارپیچ، ویراژ دادن، حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ یا هرگونه رفتار نمایشی و غیرایمن با وسیله نقلیه است. این اقدامات طبق قانون، تخلف رانندگی محسوب می‌شوند و در صورت مشاهده توسط پلیس، با جریمه نقدی و حتی توقیف خودرو یا موتورسیکلت همراه خواهند بود. در صورت ثبت، این جریمه در فهرست خلافی خودرو یا موتورسیکلت شما قابل مشاهده است و برای پیگیری آن کافی است استعلام وپرداخت خلافی خودرو یا موتورسیکلت خود را انجام دهید.

موتورسیکلت‌ها به‌دلیل ساختار خاص و قابلیت مانور بالا، بیشتر در معرض استفاده برای حرکات نمایشی قرار دارند. از این رو نظارت پلیس راهور بر موتورسواران افزایش یافته و در صورت مشاهده تخلف درست مانند جریمه حرکت نمایشی با خودرو، علاوه بر جریمه نقدی، موتورسیکلت توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

کدام حرکت‌ها حرکات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت هستند؟

از جمله حرکات نمایشی غیرمجاز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویراژ دادن یا حرکت مارپیچ بین خودروها و خطوط، که احتمال تصادف‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد و مشمول جریمه است.

دریفت‌کشیدن، یعنی سر خوردن کنترل‌شده چرخ‌های عقب در پیچ‌ها، که اگر در مکان‌های عمومی انجام شود، جرم محسوب می‌شود.

برن‌آوت یا گاز دادن شدید برای سوزاندن لاستیک‌ها و تولید دود، حرکتی آزاردهنده و مصداق اخلال در نظم عمومی است.

تک‌چرخ زدن با موتورسیکلت یا حرکت نمایشی با خودروهای خاص روی دو چرخ، از جمله حرکاتی است که خطر بالایی دارد و ممنوع است.

دونات‌زدن، یعنی چرخش سریع خودرو در یک نقطه با صدای زیاد و سایش شدید لاستیک‌ها از دیگر حرکات نمایشی غیرمجاز است.

توقف یا حرکات ناگهانی با هدف نمایش قدرت ترمز یا ایجاد صدا، به‌ویژه در موتورسیکلت‌ها نیز تخلف محسوب می‌شود.

حرکات گروهی هماهنگ توسط چند خودرو یا موتورسیکلت در خیابان‌ها یا بزرگراه‌ها، با خطر بالا همراه است و پیگرد قانونی دارد.

سرعت‌گیری ناگهانی یا لانچ در تقاطع‌ها و چراغ قرمز، حتی بدون برخورد، مصداق تخلف حادثه‌ساز است.

جریمه حرکات نمایشی در سال ۱۴۰۴

طبق آخرین اصلاحات اعلام‌ شده از سوی دولت و پلیس راهور، مبالغ جریمه برای حرکات نمایشی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این افزایش با توجه به محل وقوع تخلف، به ۳ دسته تقسیم می‌شود. جریمه حرکات نمایشی در لیست جرایم رانندگی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر است:

محل ارتکاب تخلف مبلغ جریمه جدید مبلغ جریمه قبلی کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد ۵۰۰ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان سایر شهرها ۴۰۰ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان روستاها و راه‌های روستایی ۲۵۰ هزار تومان ۷۵ هزار تومان

نمره منفی گواهینامه برای حرکات نمایشی

هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ ۸ نمره منفی برای خودرو شخصی و ۱۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین دارد.

مدت زمان توقیف خودرو برای حرکات نمایشی

علاوه بر جریمه نقدی، در صورت ارتکاب حرکات نمایشی، پلیس می‌تواند خودرو یا موتورسیکلت را توقیف کند. مدت زمان توقیف بسته به نوع تخلف، سابقه راننده و محل وقوع تخلف متفاوت است. اما در موارد شدید علاوه بر جریمه حرکات نمایشی ممکن است تا ۷۲ ساعت یا بیشتر توقیف وسیله نقلیه شما ادامه یابد. همچنین در برخی موارد، راننده موظف به حضور در کلاس‌های آموزشی و دریافت تاییدیه روان‌شناسی برای بازپس‌گیری وسیله نقلیه خواهد بود.

مراحل قانونی رفع توقیف خودرو یا موتورسیکلت به‌دلیل حرکات نمایشی

در صورت توقیف خودرو به‌دلیل انجام حرکات نمایشی، مالک وسیله نقلیه باید مراحل مشخصی را طی کند تا بتواند خودرو را آزاد کند.

نخستین گام، اطلاع از علت توقیف و دریافت توضیحات ضروری از سوی پلیس یا مقام مسئول است.

سپس باید مدارک لازم برای رفع توقیف را تهیه کرد.

پس از آماده‌سازی مدارک، مراجعه به مراجع قضایی مرتبط با تخلفات رانندگی ضروری است. بسته به نوع تخلف، ممکن است نیاز به حضور در دادگاه یا واحد اجرایی پلیس راهور باشد. مرجع قانونی با بررسی مدارک و مستندات، رای به رفع توقیف صادر می‌کند.

در این مرحله، باید به پارکینگ مراجعه کرد. با پرداخت جرایم معوقه و هزینه‌های مربوط به پارکینگ می‌توان ماشین را آزاد کرد.

توصیه می‌شود از تکرار چنین تخلفاتی خودداری کنید تا از بروز پیامدهای قانونی در آینده جلوگیری شود.

مدارک مورد نیاز برای رفع توقیف

برای رفع توقیف خودرو یا موتورسیکلت به‌دلیل انجام حرکات نمایشی، مالک وسیله نقلیه باید مجموعه‌ای از مدارک و اقدامات قانونی را فراهم کند؛

۱) مدارک شناسایی مالک؛ شامل کارت ملی یا شناسنامه معتبر مالک وسیله نقلیه.

۲) سند مالکیت خودرو یا موتورسیکلت؛ کارت خودرو یا برگ سبز موتورسیکلت برای اثبات مالکیت.

۳) گواهینامه رانندگی معتبر؛ گواهینامه‌ای که در زمان تخلف توسط راننده ارائه شده باشد.

۴) بیمه‌‌نامه شخص ثالث معتبر؛ بیمه‌‌نامه‌ای که در زمان توقیف اعتبار داشته باشد.

۵) برگه توقیف یا گزارش پلیس؛ سندی که علت توقیف و محل نگهداری وسیله نقلیه را مشخص می‌کند.

۶) تعهدنامه کتبی؛ در برخی موارد، مالک باید تعهد دهد که از انجام مجدد تخلف خودداری خواهد کرد.

۷) پرداخت جریمه‌ها و هزینه‌های جانبی؛ شامل جریمه تخلف و جرایم معوقه، هزینه پارکینگ، حمل با جرثقیل و سایر هزینه‌های مرتبط.

جمع‌بندی

ماشین و موتورسیکلت، اگرچه ابزارهایی برای حمل ‌و نقل هستند اما در صورت استفاده نادرست می‌توانند به ابزاری مرگبار تبدیل شوند. حرکات نمایشی نه‌تنها جان راننده را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تصادف با عابران، وسایل نقلیه دیگر و خسارات مالی و جانی شود.

افزایش جریمه‌ها در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه افزایش جریمه حرکات نمایشی، نشان‌دهنده جدیت پلیس برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش رفتارهای پرخطر است. رانندگان باید بدانند که هرگونه تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، ممکن است تبعات قضایی و اجتماعی مانند توقیف خودرو و شرکت در جلسات روان‌شناسی نیز به‌همراه داشته باشد.

پایان رپرتاژ آگهی