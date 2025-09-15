انتخاب بهترین جارو برقی خارجی به نوع منزل، بودجه و نیاز شما بستگی دارد. با این حال اگر به دنبال بهترین مارک جاروبرقی خارجی هستید، مدل‌های پرطرفدار شامل برندهای شیائومی، دایسون، روبوراک، اکووکس و دریم (Dreame) هستند که هرکدام با فناوری‌های پیشرفته و عملکرد عالی در جذب گرد و غبار، تجربه‌ای بی‌نظیر از نظافت را ارائه می‌دهند.

در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و مشخصات مهم بهترین مدل جاروبرقی خارجی موجود در بازار می‌پردازیم تا بتوانید خریدی هوشمندانه داشته باشید.

معرفی بهترین جاروبرقی خارجی

در این بخش، پنج برند مطرح جاروبرقی خارجی را بررسی کرده و مشخصات و مزایای هر کدام را به صورت کامل توضیح می‌دهیم. هدف این است که شما با بهترین برند جارو برقی خارجی آشنا شوید و بدانید کدام محصول برای نیازهای منزل شما مناسب‌تر است.

برند شیائومی (Xiaomi)

شیائومی یکی از پیشگامان تولید لوازم خانگی هوشمند در جهان است و جاروبرقی‌های این برند به دلیل فناوری پیشرفته و کیفیت ساخت بالا، جزو بهترین جاروبرقی خارجی محسوب می‌شوند. مدل‌هایی مانند Xiaomi Robot Vacuum X20 Max با سیستم تشخیص هوشمند و برنامه‌ریزی مسیر خودکار، محیط خانه را شناسایی کرده و تمیزکاری را به صورت دقیق و بدون ایجاد برخورد با اشیاء انجام می‌دهد.

محصولات این برند با استفاده از سیستم فیلتراسیون HEPA و مکش قدرتمند، قادرند گرد و غبار، مو و ذرات معلق ریز را به طور مؤثر جمع‌آوری کنند. طراحی ارگونومیک و قابلیت اتصال به اپلیکیشن موبایل، شیائومی را به بهترین مارک جارو برقی خارجی تبدیل کرده است.

برند دایسون (Dyson)

دایسون با سابقه‌ای طولانی در تولید جاروبرقی‌های قدرتمند، یکی از بهترین برند جاروبرقی خارجی موجود در بازار است. مدل‌هایی مثل Dyson V15 Detect Submarine و Dyson Gen5 Detect از فناوری نوین لیزری و سیستم مکش هوشمند بهره می‌برند و توانایی تمیز کردن تمام سطوح را دارند.

محصولات این برند با طراحی مدرن و عملکرد مکش قوی، علاوه بر جمع‌آوری مؤثر ذرات، از سیستم فیلتراسیون HEPA برای تصفیه هوا استفاده می‌کنند و کیفیت هوای داخلی خانه را بهبود می‌بخشند.

برند روبوراک (Roborock)

روبوراک، به‌عنوان یکی از برندهای نوآور چینی، جاروبرقی‌هایی تولید می‌کند که با ترکیب قدرت مکش بالا و سیستم‌های هوشمند مدیریت مسیر، پاک‌سازی دقیق و کارآمد محیط را برای کاربران فراهم می‌کنند. مدل‌هایی مانند Roborock S7 Max Ultra با فناوری شناسایی خودکار سطوح، میزان مکش را بر اساس نوع کف تنظیم کرده و پاک‌سازی محیط را با دقت و کارایی بالا انجام می‌دهد.

همچنین، این دستگاه‌ها با طراحی مخزن بهینه، تجربه تمیزکاری پیوسته را ارائه داده و نیاز به تخلیه مداوم را کاهش می‌دهند.

برند اکووکس (Ecovacs)

اکووکس نیز یکی از برندهای پیشرو در زمینه جاروبرقی‌های رباتیک هوشمند است و به عنوان بهترین مارک جاروبرقی خارجی شناخته می‌شود. مدل‌هایی مانند DEEBOT X8 PRO OMNI و T50 Pro Omni با سنسورهای محیطی پیشرفته و قابلیت برنامه‌ریزی هوشمند، توانایی شناسایی دقیق موانع و تنظیم مسیر پاک‌سازی را دارند.

مکش توربو همراه با فیلتر HEPA در این جاروها امکان جمع‌آوری کامل موهای حیوانات و ذرات ریز گرد و غبار را فراهم می‌کند.

دریم (Dreame)

دریم (Dreame) به‌عنوان یک برند چینی فعال در حوزه جاروبرقی‌های رباتیک، با فناوری حسگرهای پیشرفته و مدیریت خودکار مسیر، عملیات تمیزکاری را به شکلی هوشمند و دقیق انجام می‌دهد. مدل‌های X40 Ultra Complete و L10s Pro Gen2 با طراحی ماژولار و قابلیت‌های نوین مدیریت مخزن، امکان پاک‌سازی طولانی‌مدت و نگهداری آسان دستگاه را فراهم می‌کنند.

جاروبرقی‌های این برند با طراحی ارگونومیک و انرژی پایدار باتری، امکان نظافت طولانی و مدیریت هوشمند مسیر را در محیط‌های بزرگ فراهم می‌کنند. Dreame به عنوان بهترین مارک جاروبرقی خارجی، ترکیبی از عملکرد حرفه‌ای و قیمت مناسب را ارائه می‌دهد و برای خانواده‌های پرمشغله انتخابی ایده‌آل است.

ویژگی‌های یک جاروبرقی خوب

برای انتخاب بهترین جاروبرقی خارجی، تنها نگاه کردن به نام برند کافی نیست. یک جاروبرقی خوب علاوه بر کیفیت ساخت، باید قدرت مکش بالا، دوام طولانی و راحتی استفاده نیز داشته باشد تا بتواند خانه شما را به بهترین شکل تمیز کند.

در ادامه، به مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک جاروبرقی ایده‌آل باید داشته باشد اشاره می‌کنیم:

قدرت مکش بالا : جاروبرقی باید بتواند به راحتی گرد و غبار، موی حیوانات و ذرات ریز را جمع‌آوری کند. بهترین مدل جاروبرقی خارجی معمولاً از توان ۱۸۰۰ وات و بالاتر برخوردار است.

: جاروبرقی باید بتواند به راحتی گرد و غبار، موی حیوانات و ذرات ریز را جمع‌آوری کند. بهترین مدل جاروبرقی خارجی معمولاً از توان ۱۸۰۰ وات و بالاتر برخوردار است. میزان صدای کم : صدای زیاد جاروبرقی هنگام کار می‌تواند آزاردهنده باشد. بهترین مارک جارو برقی خارجی با استفاده از موتور کم‌لرزش و عایق‌های صوتی پیشرفته، صدای تولیدی هنگام نظافت را به حداقل می‌رساند بدون آنکه از قدرت مکش کاسته شود.

: صدای زیاد جاروبرقی هنگام کار می‌تواند آزاردهنده باشد. بهترین مارک جارو برقی خارجی با استفاده از موتور کم‌لرزش و عایق‌های صوتی پیشرفته، صدای تولیدی هنگام نظافت را به حداقل می‌رساند بدون آنکه از قدرت مکش کاسته شود. ظرفیت مناسب مخزن : داشتن مخزن با حجم کافی، نیاز به تخلیه مکرر را کاهش می‌دهد و برای خانه‌های بزرگ بسیار کاربردی است. این ویژگی باعث می‌شود نظافت طولانی و بدون وقفه امکان‌پذیر باشد.

: داشتن مخزن با حجم کافی، نیاز به تخلیه مکرر را کاهش می‌دهد و برای خانه‌های بزرگ بسیار کاربردی است. این ویژگی باعث می‌شود نظافت طولانی و بدون وقفه امکان‌پذیر باشد. ابعاد و وزن مناسب : جاروبرقی نباید بیش از حد سنگین یا بزرگ باشد تا بتوانید به راحتی آن را جا به جا کنید. مدل‌های هوشمند معمولاً دارای محفظه شارژ هستند که پس از پایان کار، جارو به صورت خودکار در آن قرار می‌گیرد و برای استفاده بعدی آماده می‌شود.

: جاروبرقی نباید بیش از حد سنگین یا بزرگ باشد تا بتوانید به راحتی آن را جا به جا کنید. مدل‌های هوشمند معمولاً دارای محفظه شارژ هستند که پس از پایان کار، جارو به صورت خودکار در آن قرار می‌گیرد و برای استفاده بعدی آماده می‌شود. سیستم فیلتراسیون قوی: فیلترهای HEPA یا قابل شستشو، قادرند ذرات گرد و غبار و آلرژن‌ها را جذب کنند. این ویژگی برای افراد مبتلا به آلرژی یا مشکلات تنفسی بسیار مهم است و همچنین هزینه نگهداری جاروبرقی را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

در این مقاله با پنج برند مطرح جاروبرقی خارجی شامل شیائومی، دایسون، روبوراک، اکووکس و دریم آشنا شدیم و ویژگی‌های هر برند و مدل‌های آن‌ها را بررسی کردیم. این برندها با فناوری پیشرفته، مکش قدرتمند و طراحی هوشمند، تجربه‌ای بی‌نظیر از تمیزکاری فراهم کرده و جزو بهترین جاروبرقی خارجی در بازار هستند.

