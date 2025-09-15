بهترین بازارهای مقایسه قیمت، چه چیزی آنها را متمایز کرده است؟
دیگر نیازی نیست که برای خرید یک محصول یا آگاهی از آن ده ها مغازه را چک کنید. در ادامه ۳ تا از بهترین پلتفرم های مقایسه آنلاین قیمت ایرانی و خارجی را معرفی میکنیم که با یک نگاه ارزان ترین فروشنده ها را معرفی میکنند.
امروزه وقتی از خرید و فروش حرف میزنیم، دیگر فقط تصور قدم زدن در پاساژها یا چرخیدن بین مغازهها نیست. حالا همهچیز خیلی سادهتر شده؛ کافی است گوشی یا لپتاپت را باز کنی تا دنیایی از محصولات و فروشندگان جلوی چشمت ظاهر شود. این تغییر بزرگ را مدیون مارکت پلیسها هستیم؛ پلتفرمهایی که خرید و فروش را برای هر کسی، در هر جایی از دنیا، ممکن کردهاند.
در این مسیر، سه نام شاخص حسابی خودشان را ثابت کردهاند: قلاب در ایران که با ساخت فروشگاه رایگان و امکان ثبت محصول در چند دقیقه، راه را برای فروشنده های کوچک و بزرگ باز کرده و عملاً به یک «گوگل شاپینگ ایرانی» تبدیل شده است. شاپیفای در مقیاس جهانی با بیش از ۵ میلیون فروشگاه فعال و تعرفههای اشتراک متنوع، به کسبوکارها کمک میکند از یک استارتاپ خانگی به برندی جهانی برسند. و Allegro.pl با سیاست کمیسیون شفاف (۴ تا ۱۵ درصد) و برنامه خوش آمد گویی ۹۰ روزه بدون کارمزد، اعتماد میلیونها کاربر را به دست آورده است.
در ادامه قرار است نشان دهیم که چه چیزی این سه پلتفرم مقایسه قیمت را متمایز کرده و چرا هرکدام در بازار خودشان به یکی از بهترینها تبدیل شدهاند.
قلاب
معرفی کلی
وقتی پای بازارهای مقایسه قیمت ایرانی به میان میآید، نام قلاب بیشتر از بقیه به گوش میرسد. این پلتفرم چند سالی است که در فضای تجارت آنلاین ایران فعالیت میکند و توانسته جایگاهی خاص بین فروشندگان خرد و حتی فروشگاههای بزرگ پیدا کند. قلاب در اصل با یک هدف ساده شکل گرفت: ایجاد بستری برای مقایسه قیمت ها و دسترسی آسان تر به فروشندگان واقعی. برخلاف خیلی از سایت های فروشگاهی، قلاب خودش فروشنده نیست؛ بلکه مثل یک پل عمل میکند و خریدار را به فروشنده وصل میکند. همین مدل ساده باعث شده اعتماد زیادی نسبت به این پلتفرم ایجاد شود.
ویژگیهای متمایز
یکی از مهم ترین دلایلی که قلاب را محبوب کرده، سرعت ثبت کالاست. فروشنده میتواند تنها در چند دقیقه محصولش را بارگذاری کند، بدون اینکه نیازی به دانش فنی یا طراحی سایت داشته باشد.
برای خریدار هم تجربه جذاب است؛ چراکه میتواند قیمتهای مختلف یک محصول را در کنار هم ببیند و انتخابی آگاهانه داشته باشد.
از طرفی قلاب روی شفافیت قیمتها بسیار حساس است. اگر فروشندهای قیمت غیرواقعی بگذارد یا اطلاعات غلط ثبت کند، سریعاً شناسایی و حذف میشود. این نظارت فعال باعث شده خریداران خریدی امنتر و مطمئنتر داشته باشند.
نکته دیگر تمرکز ویژهی قلاب روی محصولات دیجیتال و پربازدید مثل گوشی موبایل، پاوربانک و لوازم جانبی است. این تمرکز هوشمندانه، قلاب را به مرجع اصلی برای مقایسه قیمت کالاهای دیجیتال تبدیل کرده است.
تعرفهها و مدل درآمد
ثبت کالا در قلاب کاملاً رایگان است و فروشندگان تازه کار بدون هیچ هزینه اولیه میتوانند فروشگاه خود را بسازند. مدل درآمدی قلاب بیشتر بر پایهی خدمات جانبی مثل تبلیغات دیجیتال، بهینه سازی سئو، و ایجاد فروشگاه اختصاصی برای برندهاست. این یعنی فروشنده اگر بخواهد محصولش بیشتر دیده شود یا فروشگاهش رتبه بالاتری در گوگل بگیرد، میتواند با پرداخت هزینهای مشخص از سرویسهای قلاب استفاده کند. در واقع، برخلاف بسیاری از مارکتپلیسها که کارمزد مستقیم از فروش میگیرند، قلاب تمرکزش را بر خدمات ارزش افزا گذاشته است.
دلایل موفقیت
راز موفقیت قلاب در این است که هم به نفع فروشنده کار میکند، هم به نفع خریدار. برای فروشندگان خرد، این پلتفرم فرصتی طلایی است؛ بدون نیاز به هزینههای سنگین تبلیغات یا راهاندازی سایت، میتوانند خیلی سریع محصولاتشان را به هزاران خریدار معرفی کنند. برای خریداران هم قلاب تجربهای شبیه به گوگل شاپینگ ایرانی است: یک نگاه سریع، مقایسه قیمت، و انتخاب بهترین گزینه.
شاپیفای
معرفی کلی
اگر بخواهیم از یکی از غول های واقعی دنیای تجارت الکترونیک حرف بزنیم، بدون شک نام Shopify در صدر قرار میگیرد. این پلتفرم در سال ۲۰۰۶ در کانادا تاسیس شد؛ داستانش از جایی شروع شد که بنیان گذاران قصد داشتند یک فروشگاه آنلاین برای تجهیزات اسنوبرد راه اندازی کنند، اما متوجه شدند ابزار مناسبی وجود ندارد. همین نیاز باعث شد شاپیفای متولد شود و خیلی زود از یک فروشگاه کوچک به بستری جهانی تبدیل گردد. امروز بیش از ۵ میلیون فروشگاه آنلاین در ۱۷۵ کشور دنیا روی Shopify فعال هستند و هر روز کسبوکارهای جدیدی به آن اضافه میشود.
ویژگیهای متمایز
شاپیفای با قالب های آماده و ابزار ساده طراحی به هرکسی حتی بدون تجربه فنی امکان میدهد در یک روز فروشگاه آنلاین بسازد. این پلتفرم بیش از ۱۶۰۰۰ اپلیکیشن کاربردی برای بازاریابی، مدیریت انبار، گزارشدهی و اتصال به شبکههای اجتماعی دارد. همچنین با Shop Pay پرداختی سریع و امن فراهم کرده و ابزارهای بازاریابی داخلی آن، از کمپین تبلیغاتی تا تحلیل رفتار مشتری، فروشندگان را در تصمیمگیری هوشمندانه همراهی میکند.
عملکرد مالی و تعرفهها:
شاپیفای در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۹۲ میلیارد دلار GMV ثبت کرد و فقط در سهماهه دوم ۲۰۲۵ به ۸۷.۸ میلیارد دلار GMV و ۲.۶ میلیارد دلار درآمد رسید؛ رشدی که در اروپا و آمریکا بسیار چشمگیر بوده است. این پلتفرم سه پلن اصلی (Basic، Standard، Advanced) دارد و علاوه بر هزینه اشتراک، کارمزد تراکنش بین ۰.۵٪ تا ۲٪ دریافت میکند.
دلایل موفقیت:
شاپیفای فراتر از یک فروشگاهساز است؛ یک اکوسیستم کامل برای همه کسبوکارهاست، از استارتاپهای کوچک تا برندهای جهانی. مقیاس پذیری بالا، ابزارهای متنوع، و اعتماد جهانی باعث شده این پلتفرم به انتخاب اول میلیونها فروشنده تبدیل شود.
Allegro.pl
معرفی کلی
وقتی صحبت از خرید آنلاین در لهستان میشود، اولین نامی که به ذهن میرسد Allegro.pl است. این پلتفرم از سال ۱۹۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول بیش از دو دهه توانسته به بزرگترین بازارهای مقایسه قیمت لهستان تبدیل شود. امروز Allegro ماهانه میزبان بیش از ۷۰ میلیون معامله است و عملاً به مرجع اصلی خرید آنلاین برای میلیونها کاربر لهستانی و حتی بخشی از اروپای مرکزی تبدیل شده است.
ویژگی های متمایز
یکی از دلایلی که Allegro را متفاوت میکند، ورود آسان برای فروشندگان است. ساخت حساب و ثبت کالا در ابتدا کاملاً رایگان است و فروشندهها میتوانند بدون ریسک، بازار را تجربه کنند. سرویس لجستیکی Smart نیز به فروشندگان کمک میکند تا ارسال کالا سریعتر و ارزان تر انجام شود؛ چیزی شبیه سرویس Prime در آمازون. همین امکانات باعث شده Allegro لقب «آمازون لهستان» را بگیرد.
تعرفه ها و مدل درآمد
مدل درآمدی Allegro شفاف و ساده طراحی شده است. فروشندگان تنها زمانی کارمزد میپردازند که فروش موفق داشته باشند و این کمیسیون بسته به دسته کالا بین ۴٪ تا ۱۵٪ متغیر است. برای فروشندگان تازه وارد هم برنامه جذاب Welcome وجود دارد که در ۹۰ روز اول هیچ کارمزدی پرداخت نمیکنند. علاوه بر این، خبری از هزینه های جانبی مثل هزینه ثبت کالا یا هزینه تراکنش نیست؛ همهچیز در یک کمیسیون خلاصه میشود.
دلایل موفقیت
ترکیب ساختار هزینه ساده، اعتماد بالای مصرف کنندگان محلی و پشتیبانی لجستیکی هوشمند، Allegro را به پلتفرمی قدرتمند و محبوب تبدیل کرده است.
جمع بندی
مسیر موفقیت این سه پلتفرم مقایسه قیمت یکسان نیست و هر کدام بسته به بازار هدف خود استراتژی متفاوتی را برگزیدهاند؛ قلاب با تمرکز بر اعتماد و مقایسه قیمت، شاپیفای با قدرت اکوسیستم جهانی و آلگرو با ساختار هزینه ساده و خدمات لجستیک. نتیجه این است که انتخاب مارکتپلیس مناسب به شرایط و اهداف هر کسبوکار بستگی دارد؛ برای شروع محلی و کمهزینه،قلاب بهترین گزینه است، برای رشد جهانی Shopify بیرقیب است و برای ورود به بازار اروپای مرکزی Allegro انتخابی هوشمندانه خواهد بود.