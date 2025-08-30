گزارش عملکرد شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در دولت چهاردهم
به گزارش ایلنا، صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفته دولت گزارشی از عملکرد این مجموعه در دولت چهاردهم و برنامههای پیش رو ارائه داد.
وی با بیان اینکه نمایشگاهها نقش مهمی در تحقق رشد سالیانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در قانون برنامه هفتم توسعه دارند، گفت: در یک سال گذشته موفق شدیم ۶۶ عنوان نمایشگاه تخصصی بینالمللی را در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار کنیم. این نمایشگاهها در فضایی بالغ بر یک میلیون و ۵۳۴ هزار متر مربع برگزار شد و با مشارکت ۱۵ هزار و ۶۲۹ شرکت داخلی و ۲ هزار و ۸۳۸ شرکت خارجی همراه بود. حوزههای مختلفی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، نساجی، پزشکی، خودرو، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، مبلمان، لوازم خانگی، کشاورزی، معدن و متالورژی، برق و آب، انرژیهای تجدیدپذیر و دهها حوزه دیگر در این نمایشگاهها حضور داشتند.
وی افزود: در عرصه بینالمللی نیز جمهوری اسلامی ایران در قالب پاویون ملی در شش نمایشگاه معتبر خارجی حضور یافت که از جمله آن میتوان به نمایشگاه مواد غذایی و آشامیدنی مسکو، نمایشگاه واردات چین در شانگهای، نمایشگاه صنعت ساختمان مسکو، نمایشگاه انرژی خورشیدی استانبول و نمایشگاه تخصصی مواد غذایی آنوگا در بمبئی اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها با اشاره به توسعه تعاملات نمایشگاهی اظهار داشت: طی سال گذشته هشت تفاهمنامه همکاری با مراکز داخلی و خارجی به امضا رسید که از جمله آنها میتوان به تفاهمنامه با خانه معدن ایران، شرکت مخابرات ایران برای توسعه فیبر نوری، مرکز نمایشگاههای بینالمللی مشهد، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و نیز مراکز نمایشگاهی کشورهای روسیه، سنگال، صربستان و قزاقستان اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای شاخص گفت: نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران و نمایشگاه تجارت با اوراسیا با حضور رئیسجمهور برگزار شد. علاوه بر این، دیدار و گفتوگو با مسئولان اتحادیه جهانی نمایشگاهها (UFI)، دبیرکل دفتر جهانی نمایشگاهها (BIE) و همچنین سفرا و مسئولان مراکز نمایشگاهی کشورهای مختلف از جمله روسیه، عراق، اسپانیا، صربستان، ترکیه و سنگال در دستور کار قرار گرفت. این دیدارها گامی مهم در راستای گسترش تعاملات بینالمللی صنعت نمایشگاهی ایران بود.
بیکزاده از جمله اقدامات دیگر شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را میزبانی از ۶۶۴ هیأت تجاری و همچنین برگزاری ۷۹۴ رویداد تجاری، فرهنگی و هنری عنوان کرد و افزود: در طول سال گذشته بیش از یک میلیون بازدیدکننده از نمایشگاههای بینالمللی در محل دائمی نمایشگاههای تهران استقبال کردند که این استقبال گسترده نشاندهنده جایگاه ویژه نمایشگاهها در توسعه اقتصادی کشور است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها در خصوص حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و طرحهای شتابدهنده کسبوکار با اختصاص فضاهای ویژه و تعامل برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان از جمله اقدامات این مجموعه در راستای مسئولیت اجتماعی بوده است.
بیکزاده با اشاره به اقدامات زیرساختی مجموعه تصریح کرد: توسعه خدمات نمایشگاهی از اولویتهای ما بود و در همین راستا ۱۵ پروژه عمرانی بزرگمقیاس اجرا شد. از جمله این اقدامات میتوان به تعویض کابلهای برق فشار قوی کل مجموعه، احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی آب شرب اضطراری، احداث نیروگاه خورشیدی، بازسازی سالنها و تالارهای نمایشگاهی از جمله نوسازی تالار مدرن و چندمنظوره اصفهان مطابق استانداردهای بینالمللی، اجرای طرح بازمهندسی تبلیغات محیطی در نمایشگاه، اجرای محوطهسازی و نورپردازی با پنلهای خورشیدی، تجهیز سالنها به شبکه اینترنت پرسرعت، و نیز آسفالتکاری، خطکشی خیابانها و رنگآمیزی جداول محوطه نمایشگاه اشاره کرد.
وی در پایان با اشاره به برنامههای آینده خاطرنشان کرد: توسعه حضور در بازارهای جهانی بهویژه کشورهای همسایه و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارتقای سطح کمی و کیفی نمایشگاههای داخلی، حضور قدرتمند در اکسپوی بلگراد، پیگیری اتصال نمایشگاه بینالمللی تهران به شبکه مترو، تدوین نقشه راه توسعه صنعت نمایشگاهی کشور، افزایش سهم نمایشگاههای دانشبنیان و حمایت از شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دانشبنیان از جمله برنامههای پیشروی این شرکت خواهد بود.