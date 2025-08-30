جایی که جاده‌ها به انتها می‌رسد، مهربانی نیکان پل می‌سازد تا کودکی از تحصیل بازنماند؛ سخن از پویش تازه موسسه خیریه نیکان ماموت با هدف تامین کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر بیش از سه هزار و۵۰۰ کودک متولدشده در خانواده یا مناطق کم‌برخوردار ایران است. این کودکان ایران، حالا و در این روزهای مانده تا مهر، چشم‌انتظار مهربانی ما و کوله‌پشتی، مدادرنگی، دفتر و قلم خود هستند. آن‌ها در سال‌های پیش هم این کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر را دریافت کرده‌اند و بهتر از هرکسی می‌دانند که ادامه پیدا‌کردن این کار نیکو، تا چه اندازه بر سرنوشت و آینده‌شان اثرگذار است. بیایید چندقدم مانده به مهر، شوروشوق روزهای نخست مدرسه را به این کودکان هدیه کنیم و نگذاریم کودکی به دلیل نداشتن نوشت‌افزار از تحصیل و مدرسه بازبماند. این پویش اما، چه جزئیاتی دارد و چگونه می‌توان نقشی در این کمپین داشت؟

* چگونه «مهر»بان شویم؟

موسسه خیریه نیکان ماموت با همراهی حامیان نیکوکارش، پویشی ساخته که در کنار آن، همه می‌توانیم بانی مهر شویم و پاییز کودکان را بهار کنیم. در این پویش که از ۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، به هر دانش‌آموز نیازمندِ همراهی، یک کوله‌پشتی مناسب با منطقه محل زندگی و همچنین لواز‌م‌التحریر ضروری براساس دوره تحصیلی اهدا خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، هر بسته این پویش شامل کوله‌پشتی، دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی، جامدادی و سایر نوشت‌افزار موردنیاز دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف است و متناسب با دوره تحصیلی، ابزار داخل کوله‌پشتی شخصی‌سازی و بهینه‌ می‌شود. ارزش هر کدام از این بسته‌ها در شرایط کنونی اقتصادی، بیش از ۸۰۰ هزار تومان است که موسسه خیریه نیکان ماموت امیدوار است با همراهی انسان‌های نیکوکار و حامیان نیک‌اندیش و همیشگی خود، برای تمام کودکانِ چشم‌انتظار، این بسته‌ها تامین و در زمان مناسب توزیع شود. انسان‌های نیکوکار و خیرخواهان آینده کودکانِ کم‌برخوردار ایران، می‌توانند از اینجا و با هدیه بخشی از هزینه روزمره خود، سهمی در زندگی و آینده بهتر این کودکان داشته باشند.

* یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل؛ تلاش کنیم «یه بچه کمتر جا بمونه»

نیکان، خیریه حامی خانواده است که در ۷ شاخه اساسی، همراه خانواده‌های کم‌برخوردار است؛ این موسسه نیکوکاری، تلاش می‌کند با کارهای پایه‌ای، مسیر زندگی خانواده کم‌برخوردار را متحول کند و درنهایت تمام این خانواده‌ها را به خودکفایی برساند. بر همین اساس، کودکان و تحصیل باکیفیت آن‌ها، نقش برجسته‌ای در اهداف این خیریه دارد. «مهر، مهربانی می‌خواهد» نام کمپین هرساله نیکان در چنین روزهایی و با هدف تامین لوازم‌التحریر کودکان کم‌برخوردار ایران است. اهمیت تحصیل کودکان و نقش آن‌ها در خودکفایی خانواده‌های کم‌برخوردار، زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم نزدیک به یک میلیون کودک ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند و هر سال بر این آمار افزوده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و در مقاطع تحصیلی مختلف، ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل جاماندند. علاوه‌براین پژوهش‌های مختلفی نشان می‌دهد که جرقه اصلی بازماندن کودکان از تحصیل، به نبود لوازم‌التحریر مناسب یا ناتوانی سرپرست خانواده در تامین بودجه آن، برمی‌گردد. تلاش نیکان و حامیان نیکوکارش در کمپین کنونی با این هدف است که «یه بچه کمتر جا بمونه.» بیایید پیش از رسیدن مهر، با مهربانی خود آینده و روزگاری بهتر به کودکان کم‌برخوردار هدیه کنیم.

