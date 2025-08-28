چگونه باتری خودرو را در پارک طولانیمدت حفظ کنیم؟
برای جلوگیری از خالی شدن باتری ماشین در مواقع عدم استفاده، حداقل هفتهای یک بار به مدت 30 دقیقه رانندگی کنید. وقتی وسیله نقلیه شما برای مدت طولانی بلااستفاده میماند، باتری ماشین شما بیصدا در پسزمینه کار میکند - ساعتها، دزدگیرها و سیستمهای کامپیوتری را روشن میکند.
با گذشت زمان، این تخلیه مداوم میتواند شما را با یک باتری خالی و یک حالگیری هنگام آماده شدن برای سفر مواجه کند. چه در حال انبار کردن ماشین برای زمستان باشید، چه به یک سفر طولانی بروید، یا صرفاً کمتر از حد معمول رانندگی کنید، در اینجا نحوه سالم و پر شارژ نگه داشتن باتری ماشین شما آورده شده است.
چرا باتریهای خودرو وقتی استفاده نمیشوند، از کار میافتند؟
خودروهای مدرن حتی زمانی که خودرو خاموش است، دائماً مقدار کمی برق را به سیستمهایی مانند ساعت، دزدگیر و کامپیوترهای داخلی خود میرسانند. این به عنوان تخلیه انگلی شناخته میشود و میتواند به مرور زمان باتری شما را تخلیه کند، به خصوص اگر به طور منظم رانندگی نکنید تا دینام بتواند باتری را شارژ کند.
برای شارژ نگه داشتن باتری، چند بار باید رانندگی کنید؟
کارشناسان توصیه میکنند حداقل 30 دقیقه در هفته، ترجیحاً با سرعت بزرگراه، با وسیله نقلیه خود رانندگی کنید. این به دینام شما زمان میدهد تا باتری را شارژ کند. سفرهای کوتاه در سطح شهر ممکن است برق کافی برای جبران آنچه که تخلیه میشود، فراهم نکند.
نکاتی برای جلوگیری از خالی شدن باتری خودرو در انبار
1. جلوگیری از تخلیه برق
قبل از اینکه ماشین خود را بلااستفاده بگذارید:
- دوباره بررسی کنید که همه چراغها خاموش باشند
- تمام درها، صندوق عقب و داشبورد را کاملاً ببندید
- لوازم جانبی مانند دوربینهای داشبورد یا دستگاههای GPS را خاموش کنید
- در صورت ایمن بودن، سیستم امنیتی را غیرفعال کنید
2. از یک نگهدارنده باتری استفاده کنید
یک نگهدارنده باتری (یا شارژر قطرهای) باتری شما را در سطح شارژ مناسب و بدون شارژ بیش از حد نگه میدارد. این امنترین و راحتترین گزینه برای نگهداری طولانی مدت خودرو است.
3. باتری را جدا کنید
اگر وسیله نقلیه خود را برای هفتهها یا ماهها انبار میکنید، جدا کردن کابل منفی باتری میتواند از تخلیه برق جلوگیری کند. توجه داشته باشید که این کار ممکن است رادیو، ساعت یا سایر تنظیمات شما را مجدداً تنظیم کند. ۴. باتری را خارج کرده و در داخل خانه نگهداری کنید
برای مدت طولانیتر عدم استفاده (مانند انبار کردن فصلی):
- باتری را کاملاً خارج کنید
- آن را در جای خشک و خنک بین ۴۰ تا ۶۰ درجه فارنهایت نگهداری کنید
- هر ۲ تا ۳ ماه یا وقتی شارژ آن به زیر ۷۰٪ رسید، آن را شارژ کنید.
چگونه از خالی شدن باتری ماشینم در زمستان جلوگیری کنم؟
هوای سرد، انتقال برق را برای باتری شما دشوارتر میکند. برای جلوگیری از خرابی باتری در زمستان، در صورت امکان در گاراژ پارک کنید، سفرهای کوتاه را محدود کنید و باتری خود را با یک تعمیرکار کاملاً شارژ نگه دارید. اگر باتری شما بیش از سه سال قدمت دارد، قبل از کاهش دما آن را آزمایش کنید. برای نکات بیشتر، به وبلاگ ما در مورد چگونگی جلوگیری از خالی شدن باتری در سرما مراجعه کنید.
سوال و جواب کوتاه:
- چند وقت یکبار باید رانندگی کنم؟
حداقل 30 دقیقه یک بار در هفته
- هنگام پارک کردن چه مواردی را باید بررسی کنم؟
مطمئن شوید که تمام چراغها و وسایل الکترونیکی خاموش هستند
- چگونه باتری ماشین را برای مدت طولانی شارژ نگه دارم؟
از یک شارژر برای شارژ باتری استفاده کنید
- آیا باید باتری را جدا کنم؟
بله، برای نگهداری بیش از 1 ماه
- چگونه باتری را نگهداری کنم؟
آن را خارج کرده و در دمای 40 تا 60 درجه فارنهایت در داخل خانه نگهداری کنید
به باتری جایگزین یا نگهدارنده باتری جدید نیاز دارید؟
برای تست رایگان باتری و مشاوره و توصیههای تخصصی متناسب با وسیله نقلیه و عادات رانندگی خود به می توانید از یک امداد باتری کمک بگیرید. چه به یک نگهدارنده باتری برای محافظت از باتری خود در طول مدت نگهداری طولانی مدت نیاز داشته باشید و چه به یک باتری جایگزین کاملاً جدید، این شرکت ها خدمات حمل و نصب در را انجام می دهند.