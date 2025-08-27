خبرگزاری کار ایران
English العربیه
"مدنور"، برند ایرانی لوسترهای مدرن، با تلفیق هنر ایرانی و تکنولوژی جهانی
شرکت صنایع "مدنور" با پشتوانه تیمی حرفه‌ای در حوزه طراحی، تولید و بازاریابی، مأموریتی را آغاز کرده است که فراتر از ساخت لوستر فعالیت کند.

به گزارش ایلنا، صنایع مربوط به  روشنایی سهم پررنگی در طراحی دکوراسیون داخلی منازل و محیط‌های اداری و تجاری و تفریحی در ایران دارند و از این رو شرکت‌های معتبر و خوش ذوقی در این زمینه در ایران مشغول به فعالیت هستند که بعضاً به کیفیت و زیبایی نمونه‌های جهانی هم می‌رسند.

در بازار دکوراسیون داخلی ایران، شرکت "مدنور" به‌عنوان یکی از برندهای برجسته تولید لوستر شناخته می‌شود که با تعهدی عمیق به نوآوری، طراحی‌های مدرن و کیفیت تولید برتر، جایگاه ویژه‌ای یافته است. 

تلفیق هنر ایرانی با فناوری جهانی

 طی چند وقت اخیر "مدنور" از تلفیق هنرهای اصیل ایرانی و فناوری‌های پیشرفته در DNA طراحی خود استفاده کرده و هدفی راهبردی برای تأثیرگذاری در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در پیش گرفته است. این اقدام نه‌تنها هویت فرهنگی ایران را در لوسترهای مدرن نمایان می‌کند، بلکه کیفیت زندگی با نورپردازی هنری و کاربردی را ارتقاء می‌بخشد.

این شرکت با عرضه محصولاتی قابل سفارشی‌سازی و مرتبط با سبک‌های مسکونی، تجاری و فضاهای عمومی، پاسخگوی طیف گسترده‌ای از نیازهاست.

تولیدات این شرکت ویژگی‌های بارزی دارند:

استفاده از متریال‌های ممتاز با استانداردهای بین‌المللی

طراحی خلاقانه و اصیل

قابلیت گسترده‌ی سفارشی‌سازی در ابعاد، رنگ و نورپردازی

رویکرد دوستدار محیط زیست با تأکید بر مصرف انرژی بهینه و مواد قابل بازیافت

تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان

نیاز مشتریان برتر برای خرید از "مدنور"، تجربه‌ای جامع و متمایز است: مشاوره پیش از خرید، خدمات پس از فروش ویژه، و توجه به جزئیات؛ این عوامل باعث شده مدنور در بازار داخلی حضوری مؤثر داشته باشد. همچنین، فروش آنلاین، صفحات فعال در اینستاگرام، و شوروم‌های واقع در لاله‌زار تهران، دسترسی و تجربه مشتریان را ساده و قدرتمند کرده‌اند.

چشم‌انداز جهانی

"مدنور" با چشم‌اندازی گسترده، در تلاش است به یکی از ارزشمندترین برندهای روشنایی دکوراتیو در خاورمیانه تبدیل شود و با نوآوری و خلاقیت، نامی اثرگذار در عرصه‌ی جهانی لوسترهای مدرن باشد. کشورهای صاحب نامی در این زمینه هستند که "مدنور" با الگوگیری از آنها و تلفیق با دکوراسیون ایرانی و سلیقه داخلی توانسته به دکوراسیون داخلی زیبایی تازه‌ای ببخشد.

