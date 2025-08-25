مراکز معتبر لوازم خانگی در ابهر و تبریز

انتخاب یک نمایندگی یا مرکز تعمیر لوازم خانگی معتبر، به ویژه در شهرهایی مانند ابهر و تبریز، می‌تواند تجربه خرید یا تعمیر را به امری ساده و مطمئن تبدیل کند.

۱. نمایندگی مرکزی لوازم خانگی اسنوا مجید در میدان کشاورز ابهر

نمایندگی اسنوا مجید یکی از معتبرترین مراکز فروش محصولات اسنوا در ابهر است که با ارائه لوازم خانگی اصلی و خدمات مشتری‌مدارانه، اعتماد بسیاری از خانواده‌ها را جلب کرده است. این مرکز امکان خرید انواع لوازم خانگی از جمله یخچال‌ فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی را فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها و خدمات شاخص:

فروش محصولات اصلی اسنوا با تضمین کیفیت

ارائه مشاوره تخصصی خرید بر اساس نیاز و بودجه مشتری

نصب و راه‌اندازی حرفه‌ای توسط تیم آموزش‌دیده

ارائه تسهیلات خرید تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با شرایط آسان

خدمات پس از فروش کامل و گارانتی معتبر

نمایندگی مرکزی لوازم خانگی اسنوا مجید در میدان کشاورز ابهر

۲. نمایندگی مرکزی لوازم خانگی پاکشوما مجید در ابهر

نمایندگی پاکشوما مجید با ارائه طیف گسترده‌ای از لوازم خانگی این برند معتبر، امکان خرید مطمئن و دسترسی آسان به محصولات پاکشوما را برای ساکنین ابهر فراهم می‌کند. این مرکز علاوه بر فروش، خدمات پس از فروش و پشتیبانی حرفه‌ای نیز ارائه می‌دهد.

ویژگی‌ها و خدمات شاخص:

فروش محصولات اصلی پاکشوما شامل یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ماشین ظرفشویی

مشاوره تخصصی خرید و راهنمایی مشتریان برای انتخاب مناسب‌ترین محصول

خدمات نصب و راه‌اندازی استاندارد

ارائه تسهیلات خرید با شرایط بازپرداخت منعطف

خدمات پس از فروش حرفه‌ای و رفع مشکلات فنی محصولات

نمایندگی مرکزی لوازم خانگی پاکشوما مجید در ابهر

۳. تعمیرات تخصصی لوازم خانگی عهدنو در تبریز

مرکز تعمیرات تخصصی عهد نو در تبریز با تمرکز بر تعمیر انواع لوازم خانگی ایرانی و خارجی، خدمات سیار و حضوری حرفه‌ای ارائه می‌دهد. این مرکز با عیب‌یابی دقیق، استفاده از قطعات اورجینال و تعمیر سریع، اطمینان مشتریان را جلب کرده است.

ویژگی‌ها و خدمات شاخص:

تعمیر انواع لوازم خانگی شامل تلویزیون، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، جاروبرقی، اجاق گاز و مایکروویو

عیب‌یابی با دستگاه‌های پیشرفته و تعمیر با کیفیت بالا

استفاده از قطعات اصلی و اورجینال ارائه خدمات در محل مشتری در صورت نیاز

ارائه ضمانت کتبی خدمات و تضمین رضایت مشتری

تعمیرات تخصصی لوازم خانگی عهدنو در تبریز

