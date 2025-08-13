امروزه خودروها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ما هستند و اهمیت انتخاب قطعات اصل و باکیفیت بیش از همیشه احساس می‌شود. یکی از قطعات حیاتی و تأثیرگذار در ایمنی، عملکرد و زیبایی خودرو، آینه‌های جانبی و داخلی است که علاوه بر کمک به دید بهتر راننده، نقش مهمی در حفظ ایمنی سرنشینان و سایر کاربران جاده دارد.

فروشگاه معتبر فابریک پارت با سابقه طولانی در زمینه فروش قطعات اورجینال و فابریکی خودروهای ایرانی، به‌ویژه آینه‌های اصلی خط تولید، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازار قطعات خودرو به دست آورد. کیفیت بالا، ضمانت اصالت کالا، بسته‌بندی اختصاصی و ارسال سریع به سراسر کشور از مهم‌ترین ویژگی‌های این فروشگاه معتبر است که باعث رضایت و اعتماد مشتریان شده است.

کیفیت آینه‌های فابریک پارت؛ کیفیت اصلی خط تولید

آینه‌هایی که در فابریک پارت عرضه می‌شوند، دقیقاً همان کیفیت و طراحی آینه‌هایی را دارند که روی خودروها در خط تولید نصب می‌شوند. این یعنی:

استفاده از مواد اولیه درجه یک و مقاوم که باعث طول عمر بالا و استحکام محصول می‌شود.

بهره‌مندی از شیشه‌های شفاف و ضد اعوجاج که دیدی واضح و بدون تحریف به راننده ارائه می‌دهد.

مکانیزم تنظیم دقیق و روان که در مدل‌های برقی و دستی ارائه می‌شود.

آینه‌هایی با استانداردهای ایمنی و کیفیت ملی که از نظر سلامت قطعه و قابلیت استفاده بدون نگرانی تضمین شده‌اند.

بسته‌بندی اختصاصی و ارسال به سراسر کشور

یکی از دغدغه‌های همیشگی خریداران قطعات خودرو، آسیب دیدن کالا در هنگام حمل‌ونقل است. فابریک پارت با ارائه بسته‌بندی‌های اختصاصی و مقاوم، اطمینان حاصل می‌کند که هر قطعه بدون کوچک‌ترین خسارت به دست مشتری برسد. بسته‌بندی ویژه برای آینه‌ها، که حساسیت بالایی دارند، به گونه‌ای طراحی شده که در برابر ضربه و فشارهای احتمالی مقاومت کند.

علاوه بر این، ارسال کالا به سراسر ایران با سریع‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌ها انجام می‌شود.

انواع آینه‌های فابریک پارت؛ پوشش کامل نیازهای خودروهای ایرانی

فابریک پارت مجموعه کاملی از انواع آینه‌ها را ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر است:

آینه‌های جانبی ساده و دستی که پایه‌ترین و پرکاربردترین نوع هستند.

آینه‌های برقی با قابلیت تنظیم الکترونیکی که راحتی بیشتری برای راننده فراهم می‌کنند.

آینه‌های تاشو برقی که علاوه بر تنظیم، قابلیت جمع شدن خودکار را دارند و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند.

آینه‌های گرم‌کن‌دار که در هوای سرد از بخار و یخ‌زدگی روی آینه جلوگیری می‌کنند.

آینه‌های راهنما‌دار مخصوص خودروهایی مانند پژو پارس، پژو ۲۰۷ و چند مدل دیگر که دارای چراغ راهنمای LED تعبیه شده در آینه هستند.

مشاهده و خرید آینه های فابریک پارت

متعلقات آینه؛ همه چیز برای تعمیر و تعویض قطعات

یکی از نقاط قوت فروشگاه فابریک پارت، تأمین و عرضه تمامی متعلقات و قطعات جانبی آینه است. این یعنی اگر فقط یک بخش از آینه دچار مشکل شد، لازم نیست کل آینه تعویض شود و می‌توان همان قطعه آسیب‌دیده را تهیه و جایگزین کرد.

متعلقات موجود شامل موارد زیر است:

پایه آینه : قطعه‌ای که آینه را به بدنه خودرو متصل می‌کند و باید مقاومت بالایی داشته باشد تا در برابر ضربه و لرزش‌ها دوام بیاورد.

فلاپ آینه : پوشش خارجی آینه که علاوه بر زیبایی، از مکانیزم داخلی آینه محافظت می‌کند.

شیشه آینه : شیشه‌های با کیفیت و ضد اعوجاج که دید دقیق و واضحی به راننده ارائه می‌کنند.

: شیشه‌های با کیفیت و ضد اعوجاج که دید دقیق و واضحی به راننده ارائه می‌کنند. فریم آینه: نگهدارنده شیشه که باید مستحکم و بدون نقص باشد.

داشتن این قطعات به صورت جداگانه، هزینه‌های تعمیر را کاهش می‌دهد و از هدر رفتن قطعات سالم جلوگیری می‌کند.

آینه‌های راهنما‌دار؛ ترکیبی از ایمنی و زیبایی

یکی از مدل‌های محبوب در میان مشتریان فابریک پارت، آینه‌های جانبی دارای چراغ راهنمای LED داخلی است. این چراغ‌ها که در کنار آینه نصب شده‌اند، به رانندگان سایر خودروها هنگام تغییر مسیر یا گردش هشدار می‌دهند و باعث افزایش ایمنی در ترافیک و جاده می‌شوند.

آینه‌های راهنما‌دار فابریک پارت شامل مدل‌های:

پژو پارس

خرید آینه پژو ۲۰۷

دیگر خودروهای ایرانی

می‌شوند که کیفیت بالا و سازگاری کامل با خودروهای مربوطه را دارند.

فروشگاه اینترنتی فابریک پارت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین فروشگاه‌های تخصصی قطعات فابریکی خودروهای ایرانی، توانسته با بیش از ۳۵۰۰ نوع محصول، نیازهای مشتریان را به طور کامل پوشش دهد.

مزایای خرید از فابریک پارت عبارتند از:

عرضه قطعات اوریجینال خط تولید و کیفیت تضمین شده

موجودی گسترده انواع قطعات برای خودروهای ایرانی

ارسال سریع، بسته‌بندی مقاوم و ایمن

پشتیبانی تخصصی و ضمانت اصالت کالا

امکان خرید آسان و مطمئن به صورت آنلاین

سایر محصولات فابریک پارت؛ تنوعی بی‌نظیر در قطعات خودرو

فابریک پارت تنها در زمینه آینه فعالیت نمی‌کند، بلکه یک فروشگاه کامل و تخصصی برای انواع قطعات خودروهای ایرانی است. با بیش از ۳۵۰۰ تنوع محصول، تمامی قطعات مورد نیاز برای تعمیر، تعویض و ارتقای خودرو در این فروشگاه قابل تهیه است.

محصولات دیگر عبارتند از:

رودری‌های اصلی خودرو با رنگ و طرح استاندارد کارخانه، که علاوه بر زیبایی، راحتی استفاده را برای سرنشینان فراهم می‌کنند.

چراغ‌های جلو و عقب ، مه‌شکن‌ها و چراغ‌های راهنما، که از اهمیت زیادی در دید و ایمنی برخوردارند.

تریم‌های داخلی شامل قاب‌ها، پوشش‌ها و قطعات تزئینی کابین که ظاهر داخلی خودرو را زیباتر می‌کنند.

کمربندهای ایمنی اصلی که ضامن حفظ امنیت سرنشینان در هنگام تصادفات هستند.

قالپاق‌های اوریجینال که علاوه بر زیبایی ظاهری، از رینگ‌ها محافظت می‌کنند.

قطعات پلاستیکی موتوری و بدنه مانند کاورها، محافظ‌ها و قاب‌های موتور، که نقش مهمی در حفاظت و کارکرد صحیح قطعات داخلی خودرو دارند.

مانند کاورها، محافظ‌ها و قاب‌های موتور، که نقش مهمی در حفاظت و کارکرد صحیح قطعات داخلی خودرو دارند. نمد سقف و نمد صندوق عقب که علاوه بر عایق‌بندی حرارتی، به کاهش صدای داخل کابین کمک می‌کنند.

تمامی این قطعات با کیفیت ساخت بالا، مطابق استانداردهای ملی و اوریجینال خط تولید ارائه می‌شوند.

بسته‌بندی اختصاصی و ارسال سریع؛ تضمین سلامت کالا تا دست مشتری

ضمانت اصالت کالا و پشتیبانی تخصصی

تمامی محصولات ارائه شده در فابریک پارت دارای ضمانت اصالت کالا هستند. در صورت بروز هرگونه نقص یا مشکل، مشتریان می‌توانند از طریق تیم پشتیبانی فابریک پارت مشکل خود را مطرح کنند و از خدمات پس از فروش حرفه‌ای بهره‌مند شوند

سوالات متداول درباره آینه‌های فابریک پارت

۱. آیا آینه‌های فابریک پارت برای همه مدل‌های خودروهای ایرانی موجود است؟

بله، فابریک پارت مجموعه کاملی از آینه‌های مناسب برای انواع خودروهای ایرانی و مدل‌ها به‌روزرسانی و تکمیل می‌شوند.

۲. آیا می‌توان فقط قطعات متعلقات آینه مثل پایه، فلاپ یا شیشه را خریداری کرد؟

بله، تمامی متعلقات آینه به صورت جداگانه در فابریک پارت موجود است تا مشتریان بتوانند با هزینه کمتر، فقط قطعات آسیب‌دیده را تعویض کنند.

۳. آیا آینه‌ها و قطعات همراهشان دارای گارانتی هستند؟

تمامی محصولات فابریک پارت دارای ضمانت اصالت کالا و پشتیبانی هستند.

۴. چگونه می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

از طریق وب‌سایت رسمی فابریک پارت، به راحتی می‌توانید محصول مورد نظر را انتخاب کرده، سفارش دهید و در کوتاه‌ترین زمان تحویل بگیرید.

۵. آیا ارسال به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده نیز انجام می‌شود؟

بله، تمامی سفارش‌ها با بسته‌بندی ایمن به تمام نقاط ایران ارسال می‌شود.

۶. محصولات فابریک پارت محدود به آینه هستند؟

خیر، بیش از ۳۵۰۰ محصول مختلف شامل رودری، چراغ جلو و عقب، تریم داخلی، کمربند ایمنی، قالپاق، قطعات موتوری و بدنه و نمد سقف و صندوق و .... در فروشگاه موجود است.

جمع‌بندی

انتخاب آینه‌های فابریک پارت به معنای انتخاب کیفیت، اصالت و اطمینان است. با توجه به تنوع بالای محصولات، بسته‌بندی اختصاصی، ارسال سریع و ضمانت اصالت کالا، فابریک پارت بهترین انتخاب برای رانندگان و تعمیرکاران خودروهای ایرانی محسوب می‌شود.

