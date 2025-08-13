اروپا نه! تیم مبارکی به زودی مشخص میشود
علی مبارکی، هافبک توانمند و خوشتکنیک ایرانی شاغل در لیگ برتر عراق ، در آستانه یک تصمیم بزرگ فوتبالی قرار دارد. این لژیونر ایرانی که طی فصل گذشته با درخشش در ترکیب تیمش نگاه بسیاری از تیم ها را به خود جلب کرد، اخیراً پیشنهادهایی از چند باشگاه اروپایی و آسیایی دریافت کرده بود، اما ترجیح داد راهی متفاوت را انتخاب کند.
بر اساس اخبار رسیده، علی مبارکی پس از بررسی گزینههای متعدد، از حضور در سایر کشور ها صرف نظر کرده و حالایه احتمال قوی ، استقلال خوزستان را به عنوان مقصد اصلی خود در نظر گرفته است . گفته میشود مذاکرات بین این بازیکن و مدیران باشگاه خوزستانی در مراحل پایانی قرار دارد و تنها جزئیات نهایی برای امضای قرارداد باقی مانده است.
استقلال خوزستان که به دنبال تقویت خط میانی خود برای حضور پرقدرت در لیگ بیستوپنجم ایران است ، علی مبارکی را گزینهای ایدهآل میداند؛ بازیکنی با قدرت حفظ توپ بالا، دوندگی زیاد و توانایی خلق موقعیت که میتواند نقطه اتکای تیم در میانه میدان باشد.
اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود، طرفداران فوتبال ایران بهزودی شاهد حضور یکی از ستارگان فصل گذشته لیگ عراق در لیگ برتر کشورمان خواهند بود و علی مبارکی با پیراهن آبی خوزستانیها ، فصل جدیدی از دوران حرفهایاش را آغاز خواهد کرد.