بهترین مشاوران سئو در ایران؛ معرفی 3 مشاور قابل اعتماد
چند ماه پیش، صاحب یک فروشگاه آنلاین لوازم خانگی تصمیم گرفت خودش سئو سایتش را پیش ببرد. چند تا مقاله خواند، چند افزونه نصب کرد و حتی با یک تیم ارزانقیمت همکاری کرد که قول داده بودند «سهماهه سایت را به صفحه اول میآوریم». شش ماه گذشت و نهتنها سایتش رشد نکرد، بلکه کلی هم از نظر فنی آسیب دید.
وقتی بالاخره سراغ یک مشاور سئو حرفهای رفت، بعد از تحلیل دادهها فهمید که در این مدت، فقط به خاطر انتخاب مسیر غلط، بیش از یک میلیارد تومان فروش ماهانه را از دست داده است. این تجربه تلخ باعث شد تصمیم بگیرد از این به بعد، قبل از هر اقدامی در حوزه بازاریابی دیجیتال، با یک متخصص واقعی مشورت کند. به نقل از ایران تاپ رنک سه مشاور برتر سئو را به شما معرفی می کنیم.
حمید جعفری – مشاوره سئو برای بازار ایران و بینالمللی
حمید جعفری از شناختهشدهترین چهرههای سئو در ایران است. او از سال ۱۳۹۱ وارد این حوزه شد و تاکنون علاوه بر اجرای دهها پروژه موفق، بیش از ۴۵۰ نفر را آموزش داده است. جعفری مؤسس آژانس دیجیتال مارکتینگ «نگاه» است و مدیریت بیش از ۴۵ پروژه سئو داخلی و چندین پروژه انگلیسیزبان را در کارنامه دارد.
مزیت همکاری با حمید جعفری، نگاه استراتژیک و همزمان عملگرای اوست. از تحلیل رفتار کاربر گرفته تا بهینهسازی تجربه کاربری (UX) و لینکسازی حرفهای، همه چیز با برنامهریزی دقیق انجام میشود. اگر به دنبال مشاوره سئو حرفهای هستید که مسیر شما را در بازار ایران یا حتی خارج از کشور هموار کند، جعفری یکی از بهترین انتخابهاست.
امین هاشمی – تیمی قدرتمند پشت موفقیت شما
امین هاشمی هم یکی از نامهای مطرح در دنیای سئو ایران است. او مدرس دورههایی مثل «مگا سئو» بوده و پروژههای بزرگی را با تیمش مدیریت کرده است. هاشمی معتقد است سئو فقط بهبود رتبه نیست، بلکه یک استراتژی جامع برای افزایش فروش و برندسازی آنلاین است.
با داشتن یک تیم حرفهای، تمام مراحل از تحقیق کلمات کلیدی گرفته تا آنالیز مداوم نتایج و بهینهسازی مداوم سایت، به بهترین شکل انجام میشود. اگر زمان برایتان مهم است و میخواهید سریعتر نتیجه بگیرید، مشاوره با امین هاشمی میتواند نقطه شروع خوبی باشد.
محسن طاوسی – تجربهای که به موفقیت ختم میشود
محسن طاوسی را میتوان از پیشکسوتان سئو در ایران دانست. شروع فعالیتش از سال ۱۳۹۱ بوده و همکاری با برندهایی مانند علیبابا، ورزش۳، همراه مکانیک، ویتریننت، نشان میدهد که در پروژههای بزرگ و رقابتی کاملاً مسلط است.
او با ترکیب تحلیل بازار، شناخت الگوریتمهای گوگل و طراحی استراتژی اختصاصی، توانسته وبسایتهای پررقابت را به صدر نتایج برساند و جایگاه آنها را تثبیت کند. اگر به دنبال یک مشاور سئو با تجربه عملی قوی هستید، محسن طاوسی انتخابی مطمئن است.
چرا باید با یک مشاور سئو حرفهای کار کنید؟
سئو یک فرآیند چندبُعدی است: از تحقیق و انتخاب کلمات کلیدی هدفمند گرفته تا تولید محتوای سئو شده، بهینهسازی فنی سایت و لینکسازی باکیفیت. اشتباه در هر یک از این مراحل میتواند ماهها زمان و سرمایه را از بین ببرد. اما همکاری با یک مشاور کاربلد باعث میشود:
-
سریعتر به نتایج برسید
-
از هزینههای اضافی جلوگیری شود
-
استراتژیتان بر اساس داده و تجربه واقعی باشد