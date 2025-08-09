آجر نسوز چه فرقی با آجر معمولی دارد؟ معرفی برند برتر ایرانی "البرز نما"
هنگامی که صحبت از استفاده از آجرنما نسوز در نما ساختمان می شود، اولین گزینه ای که به ذهن معماران و یا سازندگان میرسد، استفاده از آجرنما نسوز است. حالا چرا از آجرنما نسوز باید استفاده بشود؟ مگر چه فرقی دارد؟ آیا آجرنما های نسوز هم با یکدیگر متفاوت هستند ؟
آجر معمولی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
آجر معمولی همون آجری است که سالهاست توی ساخت وساز استفاده میشود؛ از دیوارهای داخلی گرفته تا نمای ساختمان. این آجرها معمولاً از خاک رس تهیه میشوند و توی کورههای سنتی یا صنعتی پخته میشوند. شکل آن ها مستطیل استو رنگ آنها به گلبهی یا قرمز متمایل است.
لیست قیمت آجر نما نسوز در سال 1404
آجرنما معمولی
این آجر به دلیل ارزان است و به همین خاطر در دسترس عموم در هر کارگاه یا ساختمانی رویت میشود و کاربرد گسترده ای در صنعت ساختمان دارد و همچنین کار کردن آن بسیار راحت است. این آجر ها دوام زیادی ندارند و رنگ این آجر ماندگاری زیادی ندارد همچنین احتمال آهک زدن، شوره زدن و... این آجرنما وجود دارد.
آجر نسوز چیست و چه تفاوتی با آجر معمولی دارد؟
آجر نسوز از موادی مثل خاک چینی، شاموت، اکسیدهای فلزی و مواد معدنی خاص ساخته میشوند. این ترکیب باعث میشود آجر نسوز بتونه دماهای بسیار بالا (گاهی بالای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد) رو تحمل کنه، بدون اینکه ترک بخورد و یا حتی تغییر شکل بدهد.
تفاوتهای اصلی آجر نسوز با آجر معمولی:
|
ویژگی
|
آجر معمولی
|
آجر نسوز
|
مقاومت در برابر حرارت
|
پایین
|
بسیار بالا
|
ماندگاری رنگ
|
معمولی
|
ثابت و بادوام
|
زیبایی ظاهری
|
ساده
|
بافتدار، شیک و متنوع
|
مقاومت مکانیکی
|
خوب
|
عالی
|
قیمت
|
اقتصادی
|
بالاتر، اما با صرفه در بلندمدت
چرا استفاده از آجر نسوز در نما رواج پیدا کرده
یکی از جاهایی که آجر نسوز میتواند به خوبی بدرخشد، نمای بیرونی ساختماناست، بع دلیل اینکه هم زیباست و هم بادوام. دیگه نیازی نیست نگران رنگ پریدگی، شکستگی یا خراب شدن نما بعد از چند سال باشید. آجرنما های نسوز میتواند تا حداقل 100 کیلو گرم را تحمل کند همچنین آجرنما نسوز در هیچ شرایطی رنگ عوض نمی کند و ماندگاری بالایی دارد ولی آیا همه آجرنما های نسوز این ویژگی ها را دارد ؟
کارخانه البرزنما؛ یکی از بهترین آجرنما های بازار ایران
در بازار آجرنما ایران رقابت شدیدی وجود دارد و انتخاب یک آجرنما باکیفیت اهمیت بالایی دارد. برند البرزنما یکی از تولیدکنندههایی است که توانسته است خودش رو بهعنوان یه نام قابلاعتماد بین معمارها و سازندههای حرفهای مطرح کند. آجرنما البرزنما به دلیل خط تولید پیشرفته خود به یکی از آجرنما های باکیفیت بازار تبدیل شده است. خط تولید کارخانه البرزنما توسط چندین شرکت دانش بنیان طراحی و اجرا شده است که انحصاری برند البرزنما است. ما به کیفیت آجرنما خود اطمینان داریم و هر دانه آجرنما ما تا چندین سال ضمانت نامه رسمی از کارخانه البرز نما دارد.
چرا البرزنما
- تخصص در تولید آجرنما نسوز: کارخانه البرزنما به علت داشتن خط تولید تخصصی و متمایز و پرسنل متخصص و همچنین استفاده از خاک های باکیفیت بازار آجرنمایی متمایز و باکیفیت روانه بازار می کند.
- تنوع محصولات: کارخانه البرزنما با ایجاد تنوع در محصولات و سایز ها بیش از 100 مدل آجرنما تولید کرده است.
- استفاده از مواد اولیه باکیفیت: خاکها و ترکیبات مورد استفاده، از بهترین منابع داخلی تأمین می شود.
- کنترل کیفیت دقیق: از مرحلهی پخت تا بستهبندی، همه چیز زیر نظر کارشناسان کنترل دقیق مشود.
- سفارشیسازی: امکان سفارش رنگ، ابعاد و طرح بر اساس نیاز پروژه.
انواع آجرنما نسوز
- آجرنما نسوز سفید: در سبکهای مدرن، مینیمالیستی یا اسکاندیناویایی، آجرنما نسوزسفید جایگاه خاصی دارد. سادگی رنگ، اجازه میدهد نور طبیعی بهتر بازتاب بشود و فضا روشنتر به نظر برسد. برای معمارانی که دنبال ظاهر تمیز، لوکس و متفاوت هستند، آجر سفید یه انتخاب بیرقیبیه.
- آجرنما نسوز مشکی: آجرنما مشکی یکی از ترندهای محبوب توی طراحیهای مدرن است و به خوبی با فلز، شیشه و بتن هماهنگ میشود و جلوهای کاملاً مدرن به بنا میدهد. در شب با نورپردازی تخصصی، نما ساختمان با آجر مشکی جلوهای خیرهکننده پیدا میکند.
- آجرنما نسوز شاموتی : آجر شاموتی حس گرما، زندگی و صمیمیت رو به نما ساختمان میدهد. توی معماریهایی با سبک ایرانی، سنتی، روستایی و حتی پروژههایی که به دنبال تلفیق قدیمی و مدرن هستن، این آجرنما بهترین انتخاب برای آن ها است.
- آجرنما نسوز انگلیسی: آجر انگلیسی انتخاب اول برای ساخت نماهایی است که میخواهد نگاه ها را مجذوب خود کند. این آجر هم در سبکهای سنتی کاربرد دارد، هم در طراحیهای نئوکلاسیک و رستیک.
- آجرنما نسکافه ای : رنگ این آجرنما در انحصار کارخانه البرزنما است. آجر نسکافهای بهترین گزینه برای ترکیب با رنگهای خنثی مثل سفید است. توی طراحیهای مدرن با تم خاکی یا سبک بوهو، این آجرکاربرد زیادی دارد.
نزدیک ترین محل و کمترین هرینه حمل آجر نما در اصفهان
آجر نسوز فقط برای نما نیست!
درسته که بیشتر مردم آجر نسوز رو با نمای بیرونی میشناسند ولی آجرنما نسوز در دکوراسیون داخلی نیز کار میشود. آجرنما نسوز را متوانید در شومینه، دیوار، و... در داخل ساختمان نیز کار کرد همچنین آجرنما های صنعتی را نیز میتوان برای کوره ها استفاده کرد. همچنین آجرنما نسوز را میتوان برای محوطه سازی و یا حتی کف فرش نیز کار کرد.
چرا آجر نسوز، چرا البرزنما؟
توی بازاری که پر از محصولات مختلفه و انتخاب همیشه آسون نیست، یه چیزهایی هستن که به انتخاب ما ارزش میدن: کیفیت واقعی، طراحی حرفهای و اعتماد به برند. آجر نسوز نهتنها از نظر فنی انتخاب هوشمندانهایه، بلکه از نظر زیباییشناسی هم کاملاً برتری داره. اگر این انتخاب رو با یه برند ایرانی مثل البرزنما همراه کنی، خیالت راحته که هم کیفیت گرفتی، هم پشتیبانی، هم طراحی اصولی.