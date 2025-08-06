بر اساس اعلام پلیس راهور، بیش از ۱۳ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور هستند که حدود ۱۱ میلیون موتور سیکلت فاقد بیمه شخص ثالث است. وسایلی که به‌دلیل ترافیک سنگین، عبور سریع‌تر از معابر شهری، رهایی از طرح ترافیک، هزینه‌ کمتر سوخت و گرمای شدید تابستان، به گزینه‌ اصلی حمل‌ونقل بسیاری از شهروندان تبدیل شده‌اند.

برخلاف خودرو، بیمه موتورسیکلت هنوز برای خیلی از دارندگان جدی گرفته نمی‌شود. در بسیاری از موارد، جریمه‌های دیرکرد باعث شده موتورسواران از تمدید بیمه‌نامه صرف‌نظر کنند. بنابر اعلام بیمه مرکزی؛ اشخاص فاقد بیمه شخص ثالث قادرند تا پایان روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ با خرید بیمه شخص ثالث در لینک زیر، جریمه دیرکرد خود را پاک کنند.

https://bimeh.com/thirdpartyMotor

با شروع فصل تابستان و همزمان با تعطیلی مدارس و افزایش دمای هوا، بسیاری از شهروندان به سراغ وسایل نقلیه‌ سبک‌تر و چابک‌تر مانند موتورسیکلت‌ها رفته‌اند. این روند به‌ویژه در تهران، مشهد، شیراز و اصفهان مشهود تر از همیشه شده است.

ترافیک، گرما و سرعت؛ چرا مردم به موتورسیکلت روی آورده‌اند؟

در حالی‌که تهران روزانه با بیش از ۱۸ میلیون سفر درون‌شهری روبه‌روست، حجم ترافیک در ساعات اوج به حدی می‌رسد که عملاً امکان حرکت با خودروهای شخصی وجود ندارد. حالا بسیاری از کارمندان، پیک‌ها، فروشندگان سیار و حتی شهروندان عادی، ترجیح می‌دهند برای عبور سریع‌تر از ترافیک، به سراغ موتور بروند.

اما همین افزایش چشمگیر موتورسواری، زنگ خطر مهمی را به صدا درآورده است: بیمه‌نامه نداشته باشید، هزینه‌هایتان چند برابر خواهد شد.

بدون بیمه، خسارت‌ها جبران‌ناپذیر است

بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی، هنوز بیش از 11 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث در کشور تردد می‌کنند. هرچند پلیس راهور در ماه‌های اخیر برخورد جدی‌تری با وسایل نقلیه فاقد بیمه داشته، اما آمار تصادفات جاده‌ای و شهری همچنان نگران‌کننده است.

در صورت بروز حادثه، موتورسواری که بیمه‌نامه نداشته باشد، باید شخصاً همه خسارت‌ها را جبران کند. در برخی موارد این خسارت‌ها به صدها میلیون تومان می‌رسد؛ آن‌هم تنها برای جبران آسیب‌های جانی وارد شده به دیگران.

امروز، آخرین مهلت بهره‌مندی از بخشودگی کامل جریمه دیرکرد

طبق اعلام شرکت‌های بیمه، امروز آخرین روزی است که مالکان وسایل نقلیه بدون پرداخت جریمه دیرکرد می‌توانند بیمه‌نامه شخص ثالث خود را تمدید کنند. این فرصت ویژه، پس از ماه‌ها تمدید حالا به پایان خود نزدیک شده و بعید است دوباره تکرار شود.

شهروندانی که تا پایان امشب (15 مرداد ۱۴۰۴) برای تمدید بیمه‌نامه اقدام کنند، نیازی به پرداخت جریمه دیرکرد نخواهند داشت.

خرید سریع بیمه شخص ثالث برای موتور سیکلت

در نظر داشته باشید که حتی در صورت خرید اقساطی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیز امکان بهره‌مندی از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وجود دارد؛ به‌شرط آنکه صدور بیمه‌نامه تا پایان روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ انجام شود. مبدأ خرید تفاوتی در این موضوع ایجاد نمی‌کند، مهم ثبت نهایی بیمه‌نامه در بازه اعلام‌شده است. حتی اگر الان نیز دسترسی به شرکت‌های بیمه ندارید، به راحتی می‌توانید بیمه شخص ثالث را به صورت آنلاین خریداری کنید.

