راهنمای کامل تعویض پلاک برای رانندگان و خریداران خودرو
تعویض پلاک از مراحل اولیه و ضروری در روند خرید و فروش خودرو در ایران است. با انجام این کار، تغییر مالکیت خودرو به شکل رسمی ثبت میشود. در این مقاله در بلاگ تپسی، نکات مهم تعویض پلاک خودرو را بررسی میکنیم؛ نکاتی که انجام آنها لازم است و از بروز بسیاری مشکلات و حتی دردسرهای حقوقی شما را نجات میدهد.
اهمیت تعویض پلاک
تعویض پلاک یعنی صدور پلاک جدید برای مالک جدید خودرو؛ البته استثناهایی هم وجود دارد. اگر خودروی شما سرقت شود یا به هر دلیلی پلاک خودرو گم شود، باید همان مالک قدیمی برای تعویض پلاک و گرفتن پلاک جدید اقدام کند.
با تعویض پلاک ماشین، مسئولیتهای مالی و حقوقی خودرو، از جریمه و خلافی گرفته تا عوارض شهرداری و حتی انجام تخلفات، بر عهده مالک پلاک جدید قرار گیرد. خودرو تا زمانی که پلاک قدیمی را دارد، مالکیت به شکل رسمی منتقل نشده است.
مراحل نوبتدهی تعویض پلاک
- نوبتدهی تعویض پلاک در حال حاضر به صورت اینترنتی، از طریق سایت راهور 120 و سایت https://nobat.epolice.ir/، انجام میشود.
- دریافت نوبت برای تعویض پلاک باعث کاهش ازدحام و نظم و دقت بیشتر در مراکز تعویض پلاک میشود.
- کار با این سامانهها هم بسیار ساده است.
- اگر قبلا ثبت نام نکردهاید، با وارد کردن شماره ملی، رمز عبور (که معمولا همان کد ملی است) و کد امنیتی، ثبت نام میکنید.
- انجام این کار از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم ممکن است.
- پس از ورود، در بخش نوع خدمت، گزینه «تعویض پلاک» و سپس استان و شهر محل زندگی خود را انتخاب کنید.
- مراکز تعویض پلاک موجود در آن شهر و زمانهای خالی آن به شما نمایش و حق انتخاب داده میشود.
- در مرحله بعد باید اطلاعات مربوط به خودرو (مانند شماره پلاک فعلی، شماره شاسی، شماره موتور) و اطلاعات مالک (مانند کد ملی، نام و نام خانوادگی) را وارد کنید.
- پس از تکمیل مراحل، یک کد رهگیری یا رسید نوبتدهی به شما نمایش داده و پیامک میشود.
- این کد را در زمان مراجعه به مرکز تعویض پلاک نیاز دارید.
مدارک لازم برای تعویض پلاک
برای تعویض پلاک، حضور خریدار و فروشنده (یا نمایندگان قانونی آنها) در مرکز تعویض پلاک لازم است. هر کدام هم باید مدارکی همراه داشته باشند:
|
مدارک مورد نیاز فروشنده
|
مدارک مورد نیاز خریدار
|
کارت ملی و شناسنامه
|
کارت ملی و شناسنامه
|
سند مالکیت خودرو
|
بیمهنامه شخص ثالث معتبر
|
کارت خودرو
|
برگ سبز خودرو
|
گواهی عدم خلافی خودرو
|
رسید نوبت اینترنتی مرکز تعویض پلاک
مراحل تعویض پلاک خودرو
۱. ثبتنام نوبت اینترنتی در سامانه نوبتدهی مراکز تعویض پلاک
۲. حضور در مرکز در تاریخ رزرو شده
۳. بازدید فنی خودرو توسط کارشناسان مستقر در مرکز
۴. ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده
5. دریافت پلاک جدید و نصب آن روی خودرو در همان مرکز
وقتی پلاک جدید روی ماشین نصب میشود، همه چیز در اختیار خریدار جدید است و فروشنده، هیچ مسئولیتی در قبال خودرو ندارد.
سامانه سخا و تعویض پلاک
سامانه سخا، درگاه اصلی خدمات الکترونیکی انتظامی است و در روند تعویض پلاک، در مراحل نوبتگیری، پیگیری، مشاهده سوابق و تسویه خلافی فعالیت دارد.
از طریق ورود به این سامانه، با دادن شماره موبایل و کد ملی، میتوانید اطلاعات مربوط به خودروهای ثبتشده بهنام صاحب آن کدملی، وضعیت پلاک، خلافی، نمره منفی و ... را ببینید.
در ضمن بعد از تعویض پلاک، از طریق سامانه سخا میتوانید پیگیری کنید که سند سبز یا کارت خودرو در چه وضعیتی قرار دارد.
نکات مهم در مورد وکالت تعویض پلاک
در صورتی که فروشنده یا خریدار امکان حضور نداشته باشند، میتوانند با تنظیم وکالتنامه رسمی تعویض پلاک شخص دیگری را به نمایندگی بفرستند؛ در بیشتر موارد فروشندگان این کار را انجام میدهند. اگر قصد دادن وکالت به خریدار خودرو را دارید فراموش نکنید که:
- وکالتنامه باید از دفاتر اسناد رسمی، صادر و به شکل الکترونیک ثبت شده باشد.
- در وکالتنامه باید اجازه تعویض پلاک، فروش یا انتقال سند خودرو ذکر شده باشد.
- وکالتنامه اعتبار زمانی محدودی دارد و بعد از آن زمان، منقضی میشود.
فک پلاک چیست؟
فک پلاک یعنی جدا کردن پلاک قدیمی خودرو؛ این کار پیش از صدور پلاک جدید انجام میشود. مهمترنی نتیجه فک پلاک برای فروشنده این است که مسئولیتهای قانونی و حقوقی (مانند تخلفات رانندگی، جرایم، و تصادفات) از دوش او برداشته میشود.
خریدار هم باید پلاک جدیدی به نام خود داشته باشد تا بتواند از خودرو به شکل قانونی استفاده کند و تمام حقوق و مسئولیتهای آن را بر عهده بگیرد.
تعویض پلاک؛ کلید اجتناب از مشکلات قانونی
تعویض پلاک خودرو اگرچه روندی ساده به نظر میرسد، اما با جزئیاتی همراه است که در صورت بیتوجهی میتواند باعث بروز دردسرهای قانونی و حتی مالی شود. اگر در حال خرید یا فروش خودرو هستید، مراحل و نکات قانونی این فرایند را به دقت دنبال کنید.
سؤالات متداول درباره تعویض پلاک خودرو
- میتوان بدون حضور فروشنده تعویض پلاک انجام داد؟ بله، در صورت داشتن وکالتنامه رسمی از فروشنده، این امکان وجود دارد.
- هزینه تعویض پلاک چقدر است؟ در سال 1404 هزینه تعویض پلاک 390 هزار تومان است. این هزینه فقط برای فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید گرفته میشود.
- گرفتن نوبت اینترنتی برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک، اجباری است؟ بله، در شهرهای بزرگ، بدون دریافت نوبت آنلاین امکان ارائه خدمات وجود ندارد.
- کل روند تعویض پلاک به شکل اینترنتی انجام میشود؟ خیر، تعویض پلاک خودرو در ایران هنوز کاملاً اینترنتی انجام نمیشود؛ این کار ترکیبی از خدمات اینترنتی و مراجعه حضوری است.