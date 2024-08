راهنمای خرید هدست | معرفی ویژگی های هدست خوب و برند های برتر

اگر در فکر خرید هدست هستید و تصور می‌کنید که قیمت هدست تنها مولفه‌ای است که در این مسیر باید به آن توجه کنید، باید بگوییم که اشتباه می‌کنید و پارامترهای دیگری هم هستند که اهمیت دادن به آن‌ها باعث می‌شود تا خریدی بهتر را تجربه کنید. تا پایان این مقاله آموزشی همراه ما باشید تا بتوانید در درجه اول با مفهوم هدست، سپس با برندهای معتبر تولید کننده در سطح جهان و در نهایت هم با مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول به طور کامل با ساده‌ترین بیان ممکن آشنا شوید.

هدست چیست؟ چه تفاوتی با هدفون دارد؟

اگر تا به حال برای تمرکز کردن یا غرق شدن در صدایی در تلاش برای جدا شدن از صدای محیط اطراف بوده‌اید، پس به طور قطع از یکی از محصول‌های هندزفری بلوتوثی، هدفون یا هدست استفاده کرده‌اید.

در حقیقت هدست همان هدفونی است که میکروفون آن به صورت خارجی بیرون از کاپ‌های گوشی محصول قرار دارد و به شما اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های مختلفی مانند بازی کردن (گیمینگ)، شرکت در جلسات آنلاین، گوش سپردن به موزیک و فیلم دیدن، به بهترین کیفیت از خود برسید. میکروفون هدفون‌ها و ایرپادهای بلوتوثی درون خود محصول قرار گرفته‌اند و از این نظر با هدست متفاوت به نظر می‌آیند.

برندهای معروف تولید کننده هدست‌های گیمینگ و معمولی

هدست بیتس (Beats)

برند تولید کننده لوازم الکترونیکی بیتس یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین برندهای تولید کننده انواع هدفون و هدست است که رضایت مشتری یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید از این برند محسوب می‌شود. برند بیتس هدست‌های گیمینگ و غیر گیمینگ زیادی را تولید کرده و به شما اجازه می‌دهد تا از میان مدل‌های مختلف با کاربری‌های متنوعی که تولید کرده، هدست مد نظر را به راحتی با توجه به بودجه خود خریداری کنید.

هدست ریزر (Razer)

شرکت ریزر بیشتر از 25 سال است که در حوزه ساخت لوازم دیجیتال فعالیت دارد و تا به امروز هدست، موس، کیبورد و محصولات دیگری را در این حوزه با کاربری گیمینگ و معمولی تولید کرده که هدست‌های گیمینگ و کیبوردهای گیمینگ هم از جمله معروف‌ترین محصولات آن به حساب می‌آید.

هدست سونی (Sony)

برند سونی یکی از غیرقابل فراموش‌ترین و ارزشمندترین برندهای تولید کننده دنیای تکنولوژی است. این کمپانی ژاپنی هدست‌های معمولی و گیمینگ معروفی را با کیفیتی همپای تلویزیون و تلفن‌های گذشته‌اش تولید می‌کند و طرفداران خود را از گذشته تا به امروز نگه داشته است.

جی بی ال (JBL)

به جرات می‌توان گفت که برند جی بی ال یکی از قوی‌ترین کمپانی‌های موجود در تولید انواع هدست و هدفون بلوتوثی و سیمی است. خرید از این برند باعث می‌شود تا مدت‌ها از خرید خود رضایت داشته باشید و باز هم به فکر خرید از آن در سایر دسته بندی باشید.

فاکس ایکس ری (FoxXray)

کمپانی فاکس ایکس ری به شرکت تولید کننده هدست‌های پرطرفدار با قیمت مناسب معروف است. پیدا کردن هدست‌های ارزان و مقرون به صرفه در این برند کار سختی نیست. شما هم می‌توانید با اعتماد به این برند، به هدست‌های با کیفیتی دست پیدا کنید.

تسکو (Tsco)

برند ایرانی تسکو یکی از بهترین رقبای برندهای خارجی در حوزه تکنولوژی است. این کمپانی همپای بیتس و جی بی ال در تلاش است تا محصولات با کیفیت اما ارزان قیمتی را راهی بازار کند.

اونیکوما (Onikuma)

کمپانی چینی اونیکوما هم مانند سایر برندها هدست‌های گیمینگ با کیفیتی را تولید کرده و در کنار مشخصات برتر، قیمت مناسبی را هم برای محصولاتش قرار می‌دهد.

ای فورتک (A4Tech)

شرکت تایوانی A4Tech هم در این زمینه تلاش کرده تا نام خود را به گوش خریداران هدست و هدفون برساند. هدست سیمی آی فورتک یکی از ارزان قیمت‌ترین دسته بندی‌های این برند شمرده می‌شود.

انواع هدست بر حسب نوع کاربری

هدست‌‎ها بر حسب نوع کاربری که دارند، در مدل‌های مختلفی به دست کاربرانشان می‌رسند. برای مثال درصورتیکه برای بازی کردن قصد خرید هدفون و هدست داشته باشید، هدست گیمینگ را به شما پیشنهاد می‌دهند، اما در صورتیکه یک نوازنده باشید، هدست دیگری را پیشنهاد می‌دهند.

هدفون و هدست گیمینگ

برای گیمرهایی که ساعت‌های زیادی از روز و شب را به بازی کردن می‌گذرانند، خرید هدست گیمینگ می‌تواند یکی از بهترین هدیه‌های ممکن باشد. هدست‌های گیمینگ به دلیل حساسیت بالاتری که در میکروفون آن‌ها قرار دارد و درایورهای بزرگ‌تری که برای اسپیکر قرار دارد، می‌تواند انواع صدا را تفکیک شده‌تر و واضح‌تر از یک هدست معمولی به گوش کاربر برساند. هدست‌های گیمینگ معمولا در کنار اسپیکر با کیفیت، به طراحی زیباتری هم نسبت به مدل‌های معمولی مجهز می‌شوند.

هدفون و هدست مانیتورینگ، هدفون استودیویی

اگر نوازنده هستید یا به صورت حرفه‌ای به میکس و مستری موزیک‌ها مشغول هستید، پس خرید هدفون استودیویی و هدست مانیتورینگ از نان شب برای شما واجب‌تر است. هدست‌های مانیتورینگ و استودیویی به دلیل فرکانس وسیع‌تری که نسبت به هدفون‌های معمولی دارند، موسیقی را با بیس بهتر و بالاتری به شما می‌رسانند. طول عمر بالاتر هم از دیگر ویژگی‌های هدفون‌های استودیویی است. در کنار تمام ویژگی‌ها ذکر شده، بهتر است به قدرت تفکیک بالای این محصول هم توجهی داشته باشید.

هدفون و هدست موزیک، هدست جلسه

اگر برای شرکت در جلسات آنلاین متوالی یا گوش دادن به موزیک در اتاق کار نیاز به هدستی دارید که بتواند به شما بهترین عملکرد را ارائه دهد، می‌توانید از هدست‌هایی استفاده کنید که عملکرد میکروفون آن‌ها بهتر از مدل‌های دیگر است و صدای شما را با وضوح کامل به مخاطب می‌رساند. برای گوش دادن به موزیک و تمرکز بالا هم نیاز به هدستی با قابلیت ANC دارید تا شما را از صدای اطراف جدا کند و باعث بهبود تمرکز شود.

انواع هدست بر حسب طراحی کاپ

زمانی که برای خرید هندزفری بلوتوثی اقدام می‌کنید، با 2 نوع طراحی «درون گوش» و «نیمه در گوش» آشنا می‌شوید. هندزفری‌هایی که دارای سری سیلیکونی هستند از نوع In Ear و مدل‌هایی که سری مورب دارند و به صورت نیمه در گوش قرار می‌گیرند، از نوع Semi In Ear هستند. هدست‌ها هم مانند هندزفری‌های بی سیم بر حسب مدلی که روی گوش قرار می‌گیرند، به 2 مدل «روی گوشی» و «دور گوشی» تقسیم می‌شوند. کاپ‌های هدفون On Ear روی لاله گوش قرار می‌گیرند و کاپ‌های هدست Over Ear به صورت کامل گوش‌ها را احاطه می‌کنند. هیچکدام از این هدست‌ها بر آن یکی برتری ندارد و انتخاب هر کدام از آن‌ها بر حسب طراحی کاملا وابسته به سلیقه است.

ویژگی‌های مهم و تاثیرگذار برای هدست

پشتیبانی از فناوری ANC

تقریبا تمام ما از محیط‌های شلوغ گذر می‌کنیم یا روزانه در محیط‌های شلوغ کار می‌کنیم و برای داشتن تمرکز دست به دامن هر هدفون و هندزفری بلوتوثی از برندهای مختلف مانند ایرپاد qcy، ایرپاد اپل، انکر و سامسونگ می‌شویم. شما با خرید هدست‌هایی که از فناوری ANC پشتیبانی می‌کنند، می‌توانید به تمرکز بیشتری دست پیدا کرده و سکوت را تجربه کنید. کلمه اختصاری ANC مخفف Active Noise Cancellation است و به معنای حذف نویز و صدای مزاحم اطراف است. هنگام استفاده از هدست anc دار شما تنها صدای موزیک در حال پخش را می‌شنوید و متوجه صدای اطراف نخواهید بود. درصورتیکه موزیک هم پخش نشود، سکوت درون گوش شما حکم فرما خواهد شد.

برخورداری از قابلیت ENC

اگر ساعت‌های بسیاری از روز را مشغول مکالمه هستید و دلتان می‌خواهد تا صدای شما با کیفیت و وضوح بالایی به گوش مخاطب برسد، بهتر است از هدفون و هدست‌هایی با پشتیبانی از قابلیت environment noise cancellation استفاده کنید تا هنگام مکالمه اکثر صدای اطراف شما حذف شود و مخاطب تنها با صدای شما ارتباط بگیرد.

هنگام خرید هدست باید به چه نکاتی توجه کرد؟

قطر درایور اسپیکر سازگاری با سایر دستگاه‌ها میزان حساسیت میکروفون نحوه اتصال هدست به سایر دستگاه‌ها بهره‌مندی از قابلیت‌های کاربردی حداکثر طول عمر جنس رویه کاپ‌های گوشی

جمع بندی نهایی

در این مقاله تلاش کردیم تا به بهترین نحو راهنمای خرید هدست گیمینگ، معمولی و میکس و مسترینگ را به شما ارائه دهیم. اگر در فکر خرید هدست و هدفون برتر هستید، می‌توانید از میان برندهای معروف، مدل‌های کاربردی را انتخاب کنید. بهتر است هنگام خرید هدست به نکات اشاره شده، توجه کنید تا خریدی با ارزش را تجربه کنید.

پایان رپرتاژ آگهی