بهترین ۷ سایت خرید گیفت کارت اپل (مناسب ایران) + جزییات

در نظر داشته باشید که بهترین سایت خرید گیفت کارت اپل ممکن است برای برخی افراد متفاوت باشد، به عنوان مثال از نظر یک شخص بهترین سایت، سایتی است که ارزان باشد و از نظر شخص دیگر، سایتی بهتر است که تحویل سریع و پشتیبانی خوبی دارد. به همین منظور دلایل انتخاب سایت‌ها را در بخش‌های مربوط به آن توضیح داده‌ایم.

ابتدا به معرفی ۵ سایت ایرانی به عنوان برترین سایت‌های ارائه دهنده گیفت کارت اپل می‌پردازیم که قابلیت خرید ریالی دارند و سپس ۲ سایت خارجی معرفی خواهد شد. در نظر داشته باشید که ترتیب قرار گرفته به معنی اولویت و برتری نیست.

گیفت برگ در حدود ۲ سال است که در حوزه‌ی گیفت کارت فعالیت می‌کند و از همان ابتدا محصولات گیفت کارت اپل متنوعی را در قالب یک محصول تخصصی ارائه کرده است. در حال حاظر یکی از بهترین سایت‌‌های خرید گیفت کارت اپل محسوب می‌شود. الان که در اواخر سال ۱۴۰۲ هستید ۵ ریجن محبوب از گیفت کارت اپل در این سایت در دسترس است و تعرفه‌های مناسبی دارند.

گیفت برگ تمامی مجوز‌های لازم یک فروشگاه اینترنتی را دارا می‌باشد و گفته:

همچنین درباره‌ی خرید گیفت کارت اپل اعلام کرده‌اند که:

پشتیبانی در مجموعه ی گیفت برگ بصورت ۲۴ ساعته از ۳ روش تلگرام، تلفن تماس دفتر، تلفن تماس موبایل برای موارد ضروری در ساعات غیر کاری و ایمیل می‌باشد.

این سایت نیز جزو قدیمی‌های حوزه‌ی گیفت کارت‌هاست و نسبتا تنوع زیادی در ریجن‌های گیفت کارت اپل دارد. معرفی مجموعه از زبان سایت :

این وب‌سایت در قسمت پشتیبان یک شماره تلفن ثابت و یک شماره موبایل درج کرده است به همراه پشتیبان آنلاینی که قابلیت گفتگوی آنلاین دارد. همچنین مجوز اینماد توسط این مجموعه اخذ شده است. دلیل انتخاب این مجموعه در لیست بهترین سایت خرید گیفت کارت Apple، تنوع در ریجن‌ها و همچنین قدمت مجموعه می‌باشد.

این وب‌سایت زیر مجموعه‌ی Apple NIC می‌باشد که بصورت تخصصی در حوزه‌ی محصولات اپل فعالیت دارند و فروشگاه مرکزی و حضوری آن‌ها در مشهد، خیابان دستغیب، نرسیده به چهارراه خیام، روبروی بانک کشاورزی است که امکان مراجعه حضوری دارد ولی از قابلیت خرید حضوری در دفتر تهران صحبتی نشده است.

پشتیبانی در این سایت از طریق شماره تماس و آیدی تلگرام و چت آنلاین انجام می‌شود و شروع فعالیت آن‌ها بصورت فروشگاه حضوری در سال ۱۳۸۷ می‌باشد.

سایت گیفت کارت ۹۸ یکی از قدیمی‌ترین سایت‌های ارائه دهنده گیفت کارت است که در بخش گیفت کارت‌های اپل در حال حاظر تنها از ریجن آمریکا پشتیبانی می‌کنند و تنوع قیمتی مناسبی در میان محصولات وجود دارد. پشتیبانی کاربران در این سایت بصورت آیدی تلگرام پیگیری می‌شود از ساعت ۹ الی ۲۳ روزهای شنبه الی پنجشنبه اعلام شده است. همچنین دفتر این مجموعه در اصفهان می‌باشد.

دلیل انتخاب این سایت در میان سایت‌های برتر در حوزه‌ی گیفت کارت اپل، قدمت بالا و رضایت مشتریان می‌باشد.

ایرانیکارت جزو قدیمی‌ترین مجموعه‌های فعال در حوزه‌ی پرداخت‌های ارزی می‌باشد که مدتی پیش محصولات گیفت کارت اپل را به خدمات خود اضافه کرد. فعالیت این وب‌سایت بصورت تخصصی و متمرکز روی گیفت‌کارت‌ها نبوده و در حوزه‌های دیگر پرداخت‌های بین‌المللی، جزو قدیمی‌ترین‌ها به شمار می‌رود.

ایرانیکارت می‌گوید:

سایت Bitrefill جزو معروف‌ترین و محبوب‌ترین ارائه دهنده‌ی خارجی گیفت کارت و بصورت کلی محصولات دیجیتال است و دلیل معرفی آن در این مقاله که در حال ارائه بهترین سایت برای خرید گیفت کارت اپل هستیم، روش‌های پرداخت مناسبی مثل ارز دیجیتال در این سایت فعال و قابل استفاده است که امکان خرید برای ایرانیان را ممکن می‌سازد. از آنجایی که تنوع فوق‌العاده‌ای در ریجن‌های گیفت کارت اپل در این سایت دیده می‌شود، نام بردن آن در میان بهترین سایت‌های خرید گیفت کارت اپل تقریبا جزو الزامات است.

سایت Bitrefill درباره‌ی خودش می‌گوید:

Bitrefill is a leading crypto e-commerce store that allows users to 'Live on Crypto' by purchasing digital gift cards and phone refills with Bitcoin or crypto. We also offer bill payment in specific countries and plan to expand this service to more countries in the future.