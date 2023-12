با چه شرایطی مرکز بازسازی ظروف انتخاب کنیم که هم بهداشتی باشه هم بدون ضرر!!!

اول بیایم درباره بازسازی ظروف صحبت کنیم که آیا سرطان زاست یا خیر؟

پاسخ به این سوال به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل این است که از چه موادی برای بازسازی ظروف استفاده می‌شود. اگر از مواد مرغوب و استاندارد استفاده شود، بازسازی ظروف مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما اگر از مواد بی‌کیفیت یا غیراستاندارد استفاده شود، ممکن است مواد سمی از آن‌ها آزاد شود و سلامتی انسان را به خطر بیندازد.

براساس گزارشی که وبسایت رسمی Healthline در 3 آگوست 2023 درباره خطرناک بودن و سرطان زا بودن بازسازی ظروف تفلون منتشر کرد، رسما اعلام کرد که درصورت استفاده از مرکز معتبر، کیفیت مواد استفاده شده و طرز استفاده از ظرف هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. متن این گزارش بصورت زیر است:

Is refinishing Teflon cookware safe?

The answer to this question depends on several factors, including:

The quality of the materials used

The skill of the person doing the refinishing

The way the cookware is used

ترجمه به فارسی:

آیا بازسازی ظروف تفلون ایمن است؟

پاسخ به این سوال به چند عامل بستگی دارد، از جمله:

کیفیت مواد استفاده شده

مهارت فردی که بازسازی را انجام می دهد

نحوه استفاده از ظروف

در حال حاضر امکان بازسازی ظروف تفلون ، گرانیتی چدن و سرامیک، وجود دارد. اما ظروف مسی و لعابی قابلیت بازسازی ندارند. زیرا ظرفیت گرمایی پایین ظروف مسی باعث می شود تا در کوره های حرارتی ذوب گردند و عملا امکان بازسازی برای آنها وجود ندارد.

حال که این موضوع برای شما مشخص شد که در صورت بازسازی در مراکز خوب و بهداشتی میتوان از مهمترین زیان یعنی سرطان زا بودن بازسازی ظروف جلوگیری کرد، با ما همراه باشید تا طرز استفاده صحیح از ظروف بازسازی شده را به شما بگوییم.

طبق توصیه هایی که وبسایت Healthline منتشر کرده:

حتی اگر ظروف با مواد با کیفیت بالا و توسط یک متخصص بازسازی شده باشند، باز هم مهم است که از آنها به درستی استفاده کنید تا خطر آزاد شدن بخارات مضر را کاهش دهید.

در اینجا چند نکته برای استفاده ایمن از ظروف تفلون بازسازی شده آورده شده است:

ظروف را بیش از حد داغ نکنید. حداکثر دمای پخت ایمن برای تفلون 500 درجه فارنهایت (260 درجه سانتیگراد) است.

از ظروف برای پخت غذاهای اسیدی مانند گوجه فرنگی یا مرکبات استفاده نکنید. این غذاها می توانند پوشش نچسب را تجزیه کرده و بخارات مضر آزاد کنند.

از ظروف برای پخت غذاهای چرب استفاده نکنید. این غذاها نیز می توانند پوشش نچسب را تجزیه کرده و بخارات مضر آزاد کنند.

