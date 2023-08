6 فایده ویتامین C برای بدن

آیا شما به وجود ویتامین C در بدن خود اهمیت می‌دهید؟ آیا از خواص ویتامین سی آگاه هستید؟ این ویتامین یکی از انواع ویتامین‌های در آب است که فواید بسیاری در بدن بزرگ‌سالان و کودکان دارد. بدن ما به خودی خود نمی‌تواند این ویتامین را تولید کند؛ بنابراین باید از روش‌های مختلفی، ویتامین سی را دریافت کنیم. زیرا در‌صورت کمبود این ویتامین به بیماری‌ها و مشکلات متعددی دچار خواهیم شد. در این مقاله ما فواید قرص ویتامین ث را ذکر کرده‌ایم؛ آگاهی از فواید این ویتامین باعث می‌شود، برای جذب بیشتر و بهتر آن تلاش کرده و سطح سلامت بدن خود را نیز افزایش دهید.

1.جلوگیری از عفونت‌ها و بیماری‌های ویروسی؛ از اصلی‌ترین خواص ویتامین سی

تحقیقات نشان می‌دهند که ویتامین c در پیشگیری از بیماری سرماخوردگی و هم‌چنین کوتاه کردن مدت زمان دوره درمان آنفولانزا موثر است. این ویتامین با تقویت سیستم ایمنی بدن از ابتلا به انواع عفونت‌های ویروسی جلوگیری می‌کند. از این رو پزشکان در بسیاری از بیمارانی که به عفونت‌های ویروسی مبتلا می‌شوند و قرص جوشان تقویت سیستم ایمنی بدن را تجویز خواهند کرد.

ویتامین ث از سیستم ایمنی محافظت کرده، شدت واکنش‌های آلرژی را کاهش می‌دهد و به مقابله با عفونت‌ها کمک می‌کند.

2.با مصرف قرص ویتامین C انرژی خود را افزایش دهید

آیا می‌دانستید افرادی با سطح بالای ویتامین ث، کمتر از افسردگی و خستگی رنج می‌برند؟ ویتامین C از انواع ویتامین‌هایی است که در سلامت روحی ما و هم‌چنین افزایش سطح انرژی بدن نقش مهمی ایفا می‌کند. این عملکرد ویتامین سی بدین‌گونه است که با افزایش سطح آهن در بدن از خستگی و ضعف جلوگیری خواهد کرد؛ بدین‌ترتیب دریافت مقدار کافی از این ماده‌ مغذی به بهبود سطح انرژی کمک می‌کند. به‌همین دلیل برای بسیاری از کودکانی که در دوران بیماری دچار ضعف و بی‌حالی می‌شوند مکمل مخصوص یا مولتی ویتامین برای کودکان که حاوی ویتامین سی باشد، تجویز خواهد شد.

3.ویتامین ث برای چی خوبه؟ حفظ سلامت موها و جلوگیری از ریزش مو

اگر سعی در بلند کردن موهای خود دارید، پیشنهاد می‌کنیم با مشورت پزشک از قرص ویتامین سی جوشان استفاده کنید. مولتی‌ویتامین‌ها و انواع مکمل پوست و مو که حاوی مقدار کافی از ویتامین ث هستند، نقش مهمی در رشد موها و جلوگیری از ریزش آن‌ها ایفا می‌کنند. با جذب ویتامین سی در بدن موهایی مقاوم‌تر، ضخیم‌تر و پرحجم‌تر خواهید داشت؛ زیرا این ویتامین به تحریک فولیکول‌های مو کمک کرده و در نهایت باعث تقویت و رشد موها خواهد شد.

4.ویتامین C؛ یکی از انواع ویتامین‌های موردنیاز برای سلامت چشم

یکی از انواع ویتامین‌هایی که خطر ابتلا به آب مروارید را کاهش می‌دهد، ویتامین C است. این ویتامین به احیای ویتامین E در چشم کمک کرده و بدین ترتیب سلامت چشم‌ها را نیز بهبود می‌بخشد. هم‌چنین برخی مطالعات نشان داده است که افرادی که ویتامین سی بیشتری دریافت می‌کنند، کمتر در معرض بیماری‌های چشمی، مانند دژنراسیون ماکولا قرار می‌گیرند.

دژنراسیون ماکولا، یک بیماری چشمی است که بر اثر افزایش سن ایجاد شده و باعث تاری دید و ایجاد لکه زرد در بخشی از شبکیه چشم می‌شود.

5.کمک به سلامت قلب؛ یکی از فواید ویتامین ث

ویتامین C در کاهش خطر بیماری‌های قلبی نقش مهمی دارد. وجود این ویتامین در بدن با انجام ورزش روزانه برای سلامت قلب برابری می‌کند. ویتامین C در کاهش فشار خون و حفظ انعطاف‌پذیری شریان‌ها مؤثر است. از این رو مکمل‌های ویتامین C به‌منظور کاهش سطح کلسترول خون مورد‌استفاده قرار می‌گیرند و در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

6.بهبود جای زخم و سوختگی؛ از فواید ویتامین c برای پوست

ویتامین سی برای ساخت کلاژن (پروتئینی که نقش حیاتی در بهبود زخم دارد)، موثر است. در واقع آنتی‌اکسیدان‌های موجود در ویتامین C به از بین رفتن جای زخم ناشی از سوختگی کمک می‌کنند. اگر ویتامین C کمی مصرف کنید، سرعت فرآیند بهبود زخم در شما کاهش پیدا می‌کند، چون توانایی بدنتان در تولید کلاژن کاهش می‌یابد. هم‌چنین مقدار بالای این ویتامین، سبب کاهش نشت مویرگی (خارج شدن پلاسمای خون از درون رگ به بافت‌های اطراف) بعد از سوختگی خواهد شد.

قرص ویتامین C جوشان نیچرز پلنتی؛ توصیه پزشکان برای تقویت سیستم ایمنی

در این مقاله با ذکر فواید ویتامین سی سعی در افزایش اطلاعات شما در مورد خواص این ویتامین داشتیم. با بررسی مهم‌ترین خواص ویتامین C در بدن، می‌توانید با بهترین روش‌ها برای دریافت و جذب ویتامین سی در بدن بپردازید. اکنون موضوع مهمی که لازم است در نظر داشته باشید، حد مجاز مصرف ویتامین‌ها است. حتی ضروری‌ترین ویتامین‌ها نیز در‌صورت مصرف بیش از اندازه، ممکن است آسیب‌رسان باشند. مقدار توصیه‌شده روزانه ویتامین C برای بزرگسالان، 90 میلی‌گرم در مردان و 75 میلی‌گرم در زنان است.

بهترین انتخاب برای جذب مقدار کافی ویتامین ث، استفاده از مکمل‌ها است. این مکمل‌ها در اشکال دارویی مختلف در دسترس هستند و در دوزهای گوناگونی با قیمت‌های متنوع عرضه می‌شوند. با مشورت پزشک می‌توانید از انواع مکمل‌ها و مولتی‌ویتامین نیچرز پلنتی استفاده کنید. این محصولات در داروخانه‌های سراسر کشور موجود بوده و با قیمت مقرون‌به‌صرفه‌ای می‌توانید انواع مختلف آن را تهیه کنید.