سامسونگ الکترونیکس (بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه در جهان) با همکاری‌ وزارت زمین، زیرساخت و حمل‌ونقل (the Ministry of Land, Infrastructure and Transport) و دولت محلی، روز سه‌شنبه موافقت کردند تا ساخت خطوط نیمه هادی را در یونگین (Yongin) تقویت کنند و به روند تولید آن سرعت ببخشند.

یونگین، همان شهری است که سامسونگ در آنجا تجارت نیمه هادی خود را آغاز کرده و قصد دارد تا 5 سال آینده،‌ این پروژه را به اتمام برساند؛ این در حالی‌است که طبق برنامه‌‌ریزی‌های قبلی، قرار بود توسعه صنایع زیرساخت طی 7 سال، بین سال‌های 2023 تا 2029 انجام شود. حمایت دولت و مقامات محلی برای پیشبرد اهداف سامسونگ سامسونگ می‌خواهد تا سال 2042، با سرمایه‌گذاری در خوشه‌ای به مساحت 7.1 میلیون متر مربع، پنج خط تولید نیمه هادی پیشرفته بسازد. این غول فناوری کره‌ای همچنین قصد دارد یک اکوسیسم نیمه هادی با حدود 150 پیمانکار، شرکت‌های فابلس و مراکز تحقیقاتی در این مجموعه ایجاد کند. از دیگر اهداف جدید سامسونگ این است که برنامه‌های جدید خود را هرچه‌ سریع‌تر با تجهیزات تراشه‌سازی دیگر خود در منطقه، یکپارچه کند. کیونگ کی هیون، رئیس و مدیرعامل سامسونگ که بر پروژه‌های عملیاتی جهانی حافظه، سیستم LSI و واحدهای تجاری ریخته‌گری نظارت دارد، پس از توافق سامسونگ و مقامات یونگین (در 50 کیلومتری جنوب سئول)، درباره استراتژی‌های جدید سامسونگ گفت: «زمان در صنایع نیمه‌ هادی اهمیت زیادی دارد. با توجه به تشدید رقابت جهانی در بازار نیمه هادی‌ها، شروع روند ساخت مجتمع صنعتی ملی یونگین اهمیت زیادی دارد.» توسعه صنایع نیمه هادی در کره جنوبی، نقش بسیار اساسی دارد؛ چرا که این کشور، خانه دو کمپانی بزرگ تولیدکننده تراشه حافظه در جهان (سامسونگ و SK Hynix Inc) است. سامسونگ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های قطعات الکترونیکی در جهان، وظیفه تامین قطعات بسیاری از شرکت‌های بزرگ را برعهده دارد. تعداد زیادی از قطعاتی که توسط مجموعه شرکت‌های سامسونگ تولید می‌شوند، در محصولات الکترونیکی، از جمله اسمارت‌فون‌ها، لپ‌ تاپ‌ها، گجت‌ها و ... شرکت‌های دیگر از جمله اپل استفاده می‌شوند. برای مثال، پنل‌های نمایشگری که توسط Samsung Display تولید می‌شوند، فقط در مدل‌های گوشی سامسونگ قرار نمی‌گیرند؛ بلکه در بسیاری از مدل‌های مختلف گوشی ایفون نیز استفاده می‌شوند. بدیهی‌است که سامسونگ برای حفظ قدرت و سلطه خود در بازار تجهیزات الکترونیک، زیرساخت‌های خود را توسعه دهد و در همین راستا، رقابت را برای تولید‌کننده‌های دیگر دشوار کند. سامسونگ پس از تکمیل ساخت خوشه‌ی مذکور، آماده است تا ساخت خط تولید را شروع کند؛ خط تولیدی که انتظار می‌رود عملیات جزئی آن در سال 2030 آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود که برای بهره‌برداری از تاسیسات و شستن ناخالصی‌های نیمه هادی، 0.4 گیگاوات برق و 30 هزار تن آب در 24 ساعت شبانه‌روز مصرف شود. به احتمال زیاد، سامسونگ برای اینکه بتواند از هر پنج خط تولید بهره‌برداری کند، به 7 گیگاوات برق و 650 هزار تن آب نیاز دارد. مقامات دولتی و محلی اعلام کرده‌اند که برای پیشبرد این اهداف به سامسونگ کمک می‌کنند؛ زیرا مدیریت زیرساخت‌های مورد نیاز، به تنهایی برای سامسونگ دشوار خواهد بود. مقامات استان گیونگی که شهر یونگین در آن واقع شده، متعهد شدند که حمایت فعالانه خود را در اختیار سامسونگ قرار دهند؛ هرچند که فرماندار این استان از حزب مخالف است، اما حمایت خود را دریغ نخواهد کرد. زمانی‌که مقامات دولت مرکزی و محلی همکاری نداشته باشند، شرکت‌ها قطعا با چالش‌هایی روبرو خواهند شد. سامسونگ در اواسط دهه 2010، به‌دلیل کابل‌های برق کارخانه نیمه هادی جدیدش در پیونگ تاک، استان گیونگی با مردم منطقه درگیری داشت. این موضوع،‌ پنج سال از وقت سامسونگ را تلف کرد که مستقیما به رقابت این کمپانی در بازار جهانی نیمه هادی صدمه زد. بخش اصلی خوشه نیمه هادی باید بتواند هر تعداد محصولی را که لازم است، در اسرع وقت تولید کند و این موضوع‌ در بخش تجارت ریخته‌گری اهمیت زیادی دارد. شرکت‌های نیمه هادی براساس پیش‌بینی‌ها و نیازهای صنعت تا پنج سال بعد، تاسیساتی را ایجاد می‌کنند. بنابراین، تاخیر در روند تولید تاسیسات، به شکست شرکت‌ها در تحویل سفارشات منجر خواهد شد. به همین دلیل، مقامات دولتی و محلی متعهد شدند که با تسریع در ساخت مجتمع نیمه هادی جدید به سامسونگ کمک کنند تا احتمال وقوع چنین مشکلاتی به حداقل برسد. نقشه راه جدید سامسونگ در تولید تراشه‌های 2 و 1.4 نانومتر همزمان با اعلام خبر سرمایه‌گذاری سامسونگ برای توسعه صنایع نیمه‌ هادی، بخش تجارت ریخته‌گری سامسونگ نیز از نقشه راه جدید خود خبر داد. این شرکت در نشست سالانه خود اعلام کرد که تولید و عرضه نودهای SF2 (کلاس 2 نانومتری) برای سال 2025 برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود که نودهای SF1.4 (کلاس 1.4 نانومتری) نیز تا سال 2027 کار خود را در بازارهای جهانی آغاز کنند. این شرکت همچنین جزئیاتی را درباره ویژگی‌های طراحی SF2 فاش کرد. تکنولوژی SF2 سامسونگ که تا سال 2025 در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، تا 25 درصد افزایش بهره‌وری و 12 درصد بهبود عملکرد خواهد داشت. علاوه‌براین، تکنولوژی SF2 در مقایسه با SF3 که اوایل 2023 معرفی شد (نود کلاس 3 نانومتری نسل 2 نانومتری)، 5 درصد کوچکتر شده است. سامسونگ برای رقابتی‌تر کردن تکنولوژی SF2 خود قصد دارد نودها را در قالب IP پیشرفته برای ادغام در تراشه‌هایی مثل LPDDR5x، HBM3P، PCIe Gen6و 112G SerDes ارائه دهد. بخش تجارت ریخته‌گری سامسونگ (Samsung Foundry) علاوه‌بر گسترش فناوری‌های خود، متعهد شده تا ظرفیت تولید در پیونگ تاک، کره جنوبی، تیلو و تگزاس را گسترش دهد.