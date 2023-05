بوتاکس چیست؟

همان طور که شاید بدانید تزریق بوتاکس درواقع جزء تزریقاتی می باشد که از سم برای جلوگیری از حرکت عضله ها برای مدت محدودی استفاده می شود.که با

تزریق ژل و بوتاکس کرج میتوانید به زیبایی خود بیفزاید.

در واقع دارویی که در تزریق بوتاکس مورد استفاده قرار می گیرد،از سمی درست می شود که این سم سبب ایجاد نوعی مسمومیت غذایی به نام بوتولیسم است.اما سم بوتولینوم تصفیه شده که همان طور که می دانید دارای مجوز استفاده می باشد،استانداردهای کنترل پزشکی را برآورده می کند،البته که این استاندارد توسط سازمان غذا وداروی آمریکا تایید شده است.در واقع با اینکه یک سموم باکتریایی هستند برای اهداف پزشکی، اما اگر به صورت صحیح از آن ها استفاده شود مضر نیستند.برای راهنمایی بیشتر در این زمینه می توانید با بهترین دکترهای زیبایی کرج مشورت کنید تا بتوانید تصمیم درستی بگیرید.

اصول اولیه بوتاکس که باید بدانید:

آیا می دانستید که تزریق بوتاکس در کرج را می توان در کمتر از 20 دقیقه انجام داد.

علاوه براینکه تزریق بوتاکس یک راه بسیار خوب برای از بین بردن چین وچروک ها محسوب می شود درواقع یک راه ساده برای جلوگیری از ایجاد یاعمیق شدن انواع خاصی از چین وچروک نیز می باشد نکته قابل توجه اینکه حتی می تواند عرق کرن زیر بغل را برای ماه ها متوقف کند!

در چه مواردی می توانیم از بوتاکس استفاده کنیم:

کاهش چین وچروک

تعریق بیش از حد

میگرن

انقباض چشم

دردفک

بیش فعالی عضلات گردن

همچنین برخی از افراد می توانند برای نرم کردن خط فک مربعی،صاف کردن چانه چال دار یا همین طوراصلاح لبخند بیش از حد لثه ای از تزریق بوتاکس استفاده کنند.

نتایجی را که می توان زمان بوتاکس کردن انتظار داشت:

زمانی که بوتکاس انجام می دهید نتایج حاصل از آن 14 روز پس از بوتاکس پدیدار می شود. تا به طور کامل مورد توجه قرار گیرید.اما این امکان هم وجود دارد که نتایج آن را تا 3 روز پس از درمان قابل رویت باشد.در واقع همانطور که بوتاکس شروع به یخ زدن آن قسمت هایی که تحت درمان است می کند،می توانید نرم شدن وکاهش چین وچروک ها راببینید.

اما جلسه درمان با توجه با سطحی بودن یا عمیق بودنچین وچروک ها با هم فرق می کند قطعا اگر چین وچروک ها عمیق تر باشد جلسات بیشتری باید بروید تا کاملا برطرف شود.

آیا به هنگام بوتاکس نیاز به بی حسی یا بیهوشی می باشد:

زمانی که تزریق بوتاکس انجام می شود به دلیل اینکه سوزنی که برای تزریق استفاده می شود بسیار ظریف است نیازی به بی حسی یا بیهوشی نمی باشد.

اما اگر کوچکترین درد شما را اذیت می کند یا اینکه ناراحتی عصبی دارید به پزشک خود اطلاع دهید تادر صورت نیاز از یک بی حس کننده برای شما استفاده کند.

دستور العمل هایی که پس از تزریق بوتاکس باید انجام دهید:

قطعا می دانید که هدف از مراقبت هایی که پس از بوتاکس انجام می شود گرفتن بهترین نتیجه ،وهمین طور کاهش کبودی و خطر سرایت به نواحی دیگر می باشد.

به فعالیت های عادی خود بازگردید

تزریق بوتاکس نیازی به زمان بهبودی ندارد. بنابراین، مجبور نخواهید بود کار یا مدرسه را ترک کنید. می توانید بلافاصله بعد از آن فعالیت های معمول خود را از سر بگیرید.

فعالیت بدنی (ورزش کردن) باعث افزایش جریان خون می شود. این به طور بالقوه می تواند سم را به مناطق ناخواسته پخش کند و اثربخشی آن را در محل تزریق کاهش دهد.به علاوه اینکه به صورت خود دست نزنید وتا 4 ساعت پس از تزریق بنشینید وخم نشوید تا سم پخش نشود وهمچنین خطر کبودی را افزایش می دهد.

با این حال، انجام تمرینات صورت مانند:

اخم کردن

خندان

ابروهایت را بالا می برد

این حرکات می تواند کمک کند که اثرات بوتاکس زودتر ظاهر شود.

بدون آرایش بروید

اگر به صورت خود بوتاکس تزریق کردید، 24 ساعت از آرایش استراحت کنید. استفاده از آرایش باعث مالش پوست می شود و به طور بالقوه سم را پخش می کند.

روی نواحی تحت درمان نخوابید

تمام سعی خود را بکنید تا روی نواحی تزریق شده نخوابید. این کار فشار فیزیکی را به حداقل می رساند و اجازه می دهد بوتاکس در ماهیچه های شما جا بیفتد.

همچنین تا 4 ساعت پس از عمل از خوابیدن خودداری کنید.

حداقل به مدت 4 ساعت از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خودداری کنید. گرما می تواند باعث گرگرفتگی شود و فشار خون شما را افزایش دهد، که ممکن است کبودی را تحریک کند. برای ایمنی بیشتر، 24 تا 48 ساعت از آفتاب دوری کنید.

کبودی نیز شایع است. برای تسکین می توانید از یک بسته یخ استفاده کنید. کبودی باید در عرض 2 هفته از بین برود.

اما اگر متوجه هر یک از عوارض زیر شدید، از کمک پزشکی استفاده کنید:

ضعف عضلانی

مشکل در بلع

مشکل در صحبت کردن

مشکل در تنفس

کنترل ضعیف مثانه

بینایی تغییر می کند

بینایی تغییر می کند

مدت زمان تزریق بوتاکس چقدر است؟

اثرات بوتاکس 3 تا 6 ماه باقی می ماند. با بازگشت آهسته عضله، خطوط و چین و چروک ها شروع به ظاهر شدن می کنند و باید دوباره درمان شوند. خطوط و چین و چروک ها اغلب با گذشت زمان کمتر به نظر می رسند زیرا ماهیچه ها در حال کوچک شدن هستند.

