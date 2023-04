خرید هاست و سرویس میزبانی وب آذرآنلاین

اگر می‌خواهید وب سایت شخصی خودتان را راه اندازی کنید، در قدم اول به یک سرویس میزبانی وب یا یک هاست (host) مطمئن نیاز دارید. اما خدمات میزبانی اینترنتی (internet hosting service) چیست و چگونه می‌توانید یک سرویس اینترنتی (service on Internet) مناسب و ارزان قیمت را برای میزبانی وب سایت خود بیابید؟ در این مطلب قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم.

خدمات میزبانی اینترنتی چیست؟

هر وب سایت از فایل‌های متعددی تشکیل شده‌ است. هنگامی که یک وب سایت جدید را راه اندازی می‌کنید، تمامی محتوای متنی و تصویری وب سایت و فایل‌های کدگذاری شده که در ساخت بدنه آن به کار می‌روند، بر روی کامپیوتر شخصی شما ذخیره شده و تنها با استفاده از نرم افزارهای بخصوص قابل مشاهده هستند.

هاست در فرهنگ لغت به معنای organism that harbors another organism است؛ یعنی ارگانیسم میزبان که ارگانیسم‌های کوچکتر را در خود جای داده است. در حوزه تکنولوژی و وب، هاست به سرویسی گفته می‌شود که سرورها را پشتیبانی می‌کند و به افراد و سازمان‌ها این قابلیت را می‌دهد که محتوای مورد نظر خود را در فضای اینترنت منتشر کنند (service that runs Internet servers, allowing organizations and individuals to serve content to the Internet).

شما با خرید هاست فایل‌های وب سایت خود را بر روی ابرکامپیوتر میزبان آپلود می‌کنید که به آن سرور گفته می‌شود. ویژگی این ابرکامپیوتر آن است که بیست و چهار ساعته به اینترنت پرسرعت جهانی متصل است.

بنابراین پس از آپلود اطلاعات وب سایت شما بر روی یک سرور، بازدید کنندگان می‌توانند با هر بار باز کردن صفحه وب سایت، محتوای مورد نظر شما را مشاهده کنند. همانطور که می‌بینید امکانات میزبانی وب به لطف تکنولوژی خارق‌العاده اینترنت میسر شده است و می‌توان آن را یک technical ability afforded by the Internet دانست.

انواع هاست آذرآنلاین

خدمات میزبانی اینترنتی اشکال مختلفی دارد و شما می‌توانید با انتخاب هاست مناسب با ویژگی‌های کسب و کار خود، از امکانات این سرویس اینترنتی حداکثر استفاده را ببرید. فضاهای گوناگون هاستینگ عبارتند از:

هاست اشتراکی : در این نوع هاست که هزینه کمتری نسبت به دیگر انواع هاست دارد، شما از یک فضای اشتراکی برای میزبانی وب سایت خود استفاده می‌کنید. مهم‌ترین نقطه ضعف host اشتراکی این است که با افزایش ترافیک در دیگر وب سایت‌ها، سرعت لود وب سایت شما پایین‌ می‌آید.

هاست اختصاصی : هاست اختصاصی به این معناست که یک سرور به طور کاملاً مجزا به وب سایت شما اختصاص داده شده است. وب سایت‌هایی که از اعضای تیم IT حرفه‌ای برخوردارند، از خرید هاست اختصاصی سود چشمگیری خواهند برد. دقت داشته باشید که برای خرید هاست اختصاصی وب باید هزینه بیشتری صرف کنید.

بنابراین خرید هاست یکی از ملزومات اصلی راه اندازی یک وب سایت است. از سوی دیگر اگر قصد خرید سرویس اینترنتی میزبان را دارید باید یک سری ویژگی‌ها را در انتخاب خود مدنظر قرار دهید. در ادامه این ویژگی‌ها را برمی‌شماریم.

ویژگی های مهم سرویس های میزبانی وب و هاستینگ

سرعت

گاهی اوقات ممکن است ترافیک وب سایت شما از حد عادی فراتر رود. در این صورت اگر کامپیوتر سرویس دهنده به اندازه کافی قدرتمند نباشد، وب سایت شما پاسخگوی این ترافیک نخواهد بود. بنابراین هاستی که خریداری می‌کنید باید سرعت لود بالایی داشته باشد.

امنیت

سرویس میزبانی وب باید از یک فایروال قدرتمند برای تأمین امنیت کاربران خود برخوردار باشد. این سرور هرگونه فعالیت غیرطبیعی یا ورودهای غیرقانونی به وب سایت شما را شناسایی کرده و آن‌ها را گزارش می‌کند. بحث دیگر گواهینامه امنیتی (SSL) است که یک لایه امنیتی مضاعف بین سرور و مرورگر است و شما برای فروش محصولات و انجام تراکنش در وب سایت خود به آن نیاز مبرم دارید.

پشتیبانی

یکی دیگر از ویژگی‌های مهمی که در هنگام انتخاب خدمات میزبانی اینترنتی باید مد نظر قرار دهید، خدمات پشتیبانی host است. شما باید بتوانید هر ۷ روز هفته و در هر ساعتی از شبانه روز با پشتیانی سرویس هاست خود تماس حاصل کرده و مشکلات و سؤالات خود در ارتباط با سرور را با آن‌ها در میان بگذارید.

مقیاس پذیری

گاهی اوقات ممکن است با پیشرفت وب سایت خود به امکانات بیشتری در حوزه هاستینگ نیاز پیدا کنید. به همین دلیل بهتر است سرویس دهنده‌ای را برای سرور وب سایت خود انتخاب کنید که امکانات نامحدود و قابلیت تبدیل به سرویس‌های پیشرفته‌تر را در اختیار شما قرار دهد.

هزینه

چه بخواهید چه نخواهید، هزینه فاکتور مهمی در راه اندازی وب سایت شماست. یک host ارزان قیمت و به صرفه این امکان را به شما می‌دهد که بودجه خود را به حوزه‌های بیشتری اختصاص دهید. بنابراین باید تا جایی که ممکن است از هزینه‌های اضافی و غیرضروری پرهیز کنید.

