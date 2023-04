چطور یک سایت را در گوگل بالا بیاوریم و به درآمد بالا برسیم؟

به نقل از باتویار - امروزه همه افراد به لزوم نیاز به سایت برای کسب و کار خود پی برده اند اما امری که باید به آن توجه کرد این است که داشتن سایت به خودی خود نمی تواند اثرگذاری قوی بر روی کسب و کار و میزان درآمد داشته باشد.

در این سال های اخیر افراد به محض اینکه نیاز به محصول یا دریافت خدمتی را احساس می کنند، سریعاً آن را در موتورهای جستجوی گوشی هوشمند خود سرچ می کنند و وارد لینک های ابتدایی نمایش داده شده توسط موتور جستجو می شوند و بسیار کم اتفاق می افتد که افراد وارد صفحات بعدی نتایج جستجو شوند.

در این زمان کسب و کاری می تواند بیشترین سود و درآمد را به دست آورد که دارای سایتی قوی با رتبه ای بالا در موتورهای جستجو باشد و در نتایج ابتدایی به مخاطبان مستقیم خود، نمایش داده شود، لازمه رسیدن به این درامد و این هدف، رعایت استراتژی ها و تکنیک های سئو می باشد، با ما همراه باشید تا مراحل بالا آوردن یک سایت و کسب درآمد از آن را بررسی کنیم.

تحقیق کلمه کلیدی

از ابتدایی ترین قدم هایی که باید برای سئو سایت برداشته شود، تحقیق کلمه کلیدی است، برای انجام تحقیق کلماتت کلیدی که به وسیله ابزارهای رایگان و غیر رایگان قابل انجام است، مراحل زیر صورت می پذیرد:

در ابتدا کلمات مرتبطی که کاربران و مخاطبان مورد هدف ما در فضای وب جستجو می کنند باید پیدا شود. سپس باید به طرز مناسبی دسته بندی شوند تا برای سئو شدن در یک صفحه آماده شوند. در پایان هم باید صفحه مناسب جهت سئو کردن کلمات تعیین شود.

سئوی داخلی

سئوی داخلی (on page seo) از مهمترین مسائلی می باشد که در صورتی که قصد دارید از سایت خود درامد بالایی کسب نمایید، لازم است به خوبی با آن آشنا باشید، در پاسخ به سؤال اینکه سئو داخلی چیست می توانیم بگوییم که شامل موارد مختلفی همچون محتوا، کدنویسی، پیاده سازی فنی، ساختار و نمای سایت می باشد.

مدیران سایت ها باید به طوری بر روی سایت کار کنند تا نتایج کار، برای موتورهای جستجو بهینه باشند، این فرآیند که سئو داخلی نام دارد، شامل بخش های زیر می باشد، لازم به ذکر است فرآیند های اشاره شده در ذیل تنها به روی کسب رتبه بالا تمرکز ندارند و شامل دیجیتال مارکتینگ موفق هم می شوند.

طراحی سایت با سورس قوی

سئو ساختاری یا تکنیکال که به آن سئو سورس نیز گفته می شود، سئویی است که کدهای سایت در آن بهینه می شود، این سئو نیازمند مقداری دانش برنامه نویسی زبان های HTML و php و آشنایی مؤثر با سیستم catch مرورگرها و استفاده مناسب از آن ها برای بهینه سازی کدهای سایت می باشد.

سئو ساختاری (تکنیکال) شامل چه مواردی می باشد؟

سئو ساختاری از 5 اصل زیر پیروی می کند:

چینش سایت به طریقی که ساختار صفحه به گونه ای باشد که کاربران بتوانند از آن بیشترین استفاده را داشته باشند.

استفاده از تگ های HTML به طرز درست، استفاده از متاتگ ها، استفاده از تیترها و سایر تگ های نوشتاری

فشرده سازی فایل های سایت و یکی کردن فایل های CSS و JS تا جای ممکن

اقدام دیگر استفاده از کش مرورگر است به این طریق که برخی فایل ها که باید در تمام صفحات load شوند به کش مرورگر کاربر فرستاده شوند تا سرعت لود بالاتر رود.

تصاویر نیز باید بهینه شوند و تصاویر در ابعاد مخصوص خود قرار داده شوند و نه بزرگتر.

تجربه کاربری (UX) و رابط کاربری (UI) خوب

رابط کاربری یا همان گرافیک سایت، مجموعه تصاویر، صفحات، آیکون ها و دیگر المان هایی است که کاربر برای تعامل با یک برنامه یا یک دستگاه از آن ها استفاده می کند.

تجربه کاربری نیز همان حس و تجربه ای است که کاربر در زمان تعامل با انواع بخش های محصولات و یا سرویس های یک شرکت دارد، این موضوع شامل شیوه تعامل او با رابط می باشد.

سئو محتوایی

بخشی از وظیفه سئو داخلی این است که به موتورهای جستجو کمک کند تا وبسایت شما را درک کنند بتوانند نسبت به این موضوع آگاه شوند که محتوای شما با جستجوی کاربران مرتبط می باشد و یا خیر.

به همین دلیل است که تمرکز موتورهای جستجو بر محتوا افزایش داشته و برای مثال الگوریتم های گوگل به روی درک آنچه که مخاطبان به دنبال آن می باشند تمرکز دارند، پس محتوای شما باید پاسخگوی نیاز کاربران باشد، در ادامه به برخی از مواردی که می توانند شما را در داشتن محتوایی مناسب یاری کنند، اشاره می کنیم:

محتوا باید مرتبط باشد.

محتوا باید عمیق و یونیک باشد و پاسخگوی سوالات کاربر باشد.

محتوا باید از وضوح کافی برخوردار باشد، برای رعایت این موضوع می توانید از لیست ها، عناوین فرعی، تصاویر و اینفوگرافیک و جملات ساده و کوتاه استفاده نمایید.

سئو خارجی

از دیگر استراتژی های سئو، off page seo می باشد که شامل تکنیک هایی است که در خارج از وبسایت برای بهبود رتبه سایت انجام می شود، لازم به ذکر است در این جا اشاره کنیم که سئو داخلی و خارجی مکمل یکدیگر هستند و در عین اینکه on page seo بر درون وبسایت تمرکز دارد، off page seo با کار بیرون از وبسایت در اعتبار دهی به وبسایت می کوشد، در ادامه به برخی از تکنیک های سئو خارجی می پردازیم:

درج بک لینک

گوگل برای اینکه بتواند تشخیص بدهد کدام سایت دارای تخصص و اعتبار است به ارجاع هایی که به آن سایت شده است توجه می کند، بک لینک ها یکی از راه هایی هستند که می توان با آن توجه گوگل را به سایت جلب کرد، خرید بک لینک فالو و نوفالو میتواند تأثیر خوبی روی سئو شما بگذارد به شرط اینکه با استراتژی درست و اصولی باشد.

به عبارتی در زمانی که سایتی دیگر ما را معرفی نماید و به ما لینک بدهد، ما یک بک لینک دریافت کرده ایم، لازم به ذکر است برای دریافت بک لینک باید مهندسی شده و طبیعی رفتار کنیم.

درج رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی که از مؤثرترین تکنیک های سئو خارجی محسوب می شود، همانطور که از نام آن مشهود است، نوعی خبر تبلیغاتی می باشد که طی آن محصولات و یا خدمات کسب و کارها معرفی می شوند و طی این متن رپورتاژ یک تا چند لینک به سایت داده می شود، این معرفی معمولاً در سایت های معتبر صورت می پذیرد و به دنبال این موضوع است که به رپورتاژ آگهی نیز اعتبار داده می شود و با خرید رپورتاژ آگهی قوی می توانید سایت خود را به لینک های بالا گوگل برسانید به شرط اینکه رپورتاژ را عالی درج کنید.

رپورتاژ آگهی علاوه بر بهبود رتبه سایت در برند سازی نیز کاربرد بسیار دارد.

سخن پایانی

با رعایت مراحل ذکر شده یعنی طراحی درست و اصولی سایت، تحقیق کلمات کلیدی و سئو داخلی و خارجی سایت می توانید وبسایت کسب و کار خود را در نتایج موتورهای جستجو به رتبه بالایی برسانید، در نتیجه بازدید و ترافیک سایت شما افزایش قابل توجهی خواهد داشت و به دنبال این موضوع درآمد شما به طور مستقیم افزایش پیدا خواهد کرد.

