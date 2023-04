11 ماده غذایی که برای مبارزه با سرماخوردگی مناسب اند

ما باید هر کاری که از دستمان بر می‌آید برای حفظ سلامت خود انجام دهیم. امیدواریم با استفاده از ماسک و رعایت اقدامات احتیاطی خوب، بتوانید از COVID-19 یا هر یک از ویروس های سرماخوردگی و آنفولانزا که در این فصل از سال در گردش هستند جلوگیری کنید. اما اگر مریض شدید، خوب است بدانید که غذا داروی قدرتمندی است که می‌تواند سیستم ایمنی بدن ما را تقویت کند، هم برای دفع ویروس‌ها و هم برای کاهش شدت و طول مدت علائم بیماری مانند گلو درد. اگر نمی‌دانید کدام مواد غذایی برای بدن شما در هنگام سرماخوردگی خوب است این مقاله را تا انتها بخوانید.

چای زنجبیل

وقتی نوبت به درمان سرماخوردگی می‌رسد، زنجبیل یکی از بهترین موارد برای تسکین است. در یک بررسی منتشر شده در مجله بین المللی پزشکی پیشگیری، محققان به طور خلاصه بیان کردند که خواص ضد التهابی قوی زنجبیل در مبارزه با سرماخوردگی یا آنفولانزا چشمگیر است. از آنجایی که التهاب می‌تواند پاسخ ایمنی بدن شما را تحت تاثیر قرار دهد، پودر زنجبیل یا زنجبیل تازه به عنوان یک ماده ضد التهابی می‌تواند نقش کلیدی در تقویت ایمنی شما داشته باشد. در هنگام بیماری خرید اینترنتی زنجبیل خشک بهتر از خرید حضوری است. با این کار می‌توانید از سلامت سایر افراد محافظت کنید.

چای

وقتی احساس خوبی ندارید، مایعات گرم می‌توانند خارش گلو را تسکین دهند و به شل شدن مخاط کمک کنند. چای بدون کافئین را انتخاب کنید زیرا کافئین باعث کم‌آبی بدن می‌شود، که آخرین چیزی است که در هنگام تلاش برای دفع ویروس از سیستم خود به آن نیاز دارید. می‌توانید از عطاری آنلاین کمک بگیرید. انواع دمنوش‌های بدون کافئین مانند آویشن یا چای سبز برای بهبود مخاط استفاده می‌شود. خرید از عطاری اینترنتی مانند دیجی‌کالا اقلام درجه یک را در اختیار شما قرار خواهد داد تا در هنگام بیماری بدن شما قدرت خود را مجدد بدست آورد.

پرتقال

پرتقال مملو از ویتامین C است، یک ماده مغذی ضروری در شرایط آب و هوایی. طبق بررسی انجام شده توسط مرکز ملی اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت در دانشگاه ملی استرالیا، ویتامین C برای پیشگیری از سرماخوردگی برای افرادی که در معرض محیط‌های بیماری‌زا مانند هوای سرد قرار دارند مفید است و می‌تواند به کاهش مدت زمان آن کمک کند. و شدت سرماخوردگی را کاهش دهد.

آب

وقتی احساس بیماری می‌کنید، H2O می‌تواند یکی از مفیدترین نوشیدنی ها باشد. هیدراته ماندن می‌تواند به شل شدن مخاط به دام افتاده بینی و گلو کمک کند. سعی کنید حداقل هشت لیوان آب در روز بنوشید تا بدن خود را به طور کامل هیدراته نگه دارید، زیرا در هنگام بیماری تمایل به از دست دادن مایعات بیشتری داریم.

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به دلیل غلظت بالای ویتامین C، غذای خوبی برای خوردن در هنگام بیماری است. فقط یک گوجه فرنگی متوسط حاوی کمی بیش از 16 میلی گرم ویتامین C است که سوخت اثبات شده‌ای برای سیستم ایمنی بدن شما است.

در یک مطالعه آلمانی مشخص شد، ویتامین C بخش مهمی از قدرت فاگوسیت‌ها و سلول‌های T بدن که دو جزء اصلی سیستم ایمنی است را بهبود می‌دهد. محققان همچنین خاطرنشان کردند که کمبود این ماده مغذی می‌تواند منجر به سیستم ایمنی ضعیف تر و مقاومت کمتر در برابر پاتوژن‌های خاص شود که می‌تواند منجر به بیماری شود.

چای جینسینگ

چای جینسینگ به دلایلی بیشتر از طعم لذیذ آن محبوب است. یعنی، چای به عنوان درمانی برای عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی (معروف به سرماخوردگی) استفاده شده است. بررسی منتشر شده در مجله انجمن پزشکی کانادا نشان داد که جینسینگ به طور قابل توجهی علائم سرماخوردگی و آنفولانزا را کاهش می‌دهد. با این حال، محققان خاطرنشان کردند که تحقیقات بیشتری باید انجام شود تا به طور کامل از ادعاهای تقویت کننده ایمنی جینسنگ حمایت شود.

سیر

سیر برای قرن‌ها به دلیل خواص ضد باکتریایی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. هنگامی که سیر برش داده می‌شود، جویده می‌شود یا خرد می‌شود، ترکیبات گوگردی مانند آلیسین، دی آلیل دی سولفید، وینیل دیتیین‌ها و s-alyl cycteine فعال می‌شوند (و بوی متمایز سیر را ایجاد می‌کنند). نشان داده شده است که اینها از واکنش مبارزه با بیماری برخی از انواع گلبول‌های سفید خون حمایت می‌کنند و به آنها در مبارزه با ویروس‌ها کمک می‌کنند. سیر را می‌توان به‌عنوان یک مکمل پیشگیرانه نیز مصرف کرد: توصیه می‌شود روزانه 300 میلی‌گرم یا یک تا دو حبه تازه را در رژیم غذایی خود بگنجانید، از جمله در سس‌های سالاد، آب‌میوه‌های سبز، یا به سادگی آن را روی نان سبوس‌دار برای نان تست طعم‌دار و خوشمزه قرار دهید.

سوپ مرغ

سوپ مرغ خوب و قدیمی برای همیشه به عنوان یک کمک سرماخوردگی معمولی استفاده شده است و فواید واقعی دارد. آبگوشت گرم می‌تواند به کاهش احتقان کمک کند و الکترولیت‌های (سدیم) موجود در آبگوشت می‌تواند به هیدراته نگه داشتن شما و تسکین گلودرد کمک کند. مرغ و سبزیجات افزوده شده پروتئین و مواد مغذی بیشتری را به همراه هویج، کرفس، پیاز، شلغم و سبزی‌های تازه فراهم می‌کنند که باعث تقویت بیشتر مواد مغذی می‌شوند.

ماست یونانی بدون چربی

ماست مملو از کشت‌های زنده و پروبیوتیک‌ها به حفظ سلامت پوشش روده شما کمک می‌کند. تقریباً 70 درصد از سیستم ایمنی بدن‌ما در روده‌ما قرار دارد، بنابراین مهم است که در صورت مواجهه بدن با ویروس، آن را در حالت مبارزه خوب نگه داریم. مصرف غذاهای غنی از پروبیوتیک می‌تواند خطر ابتلا به سرماخوردگی را کاهش دهد و در صورت ابتلا به آن به سرعت بهبودی کمک کند..

فلفل دلمه ای قرمز

ویتامین C برای عملکرد سلول‌های ایمنی ضروری است و در هنگام عفونت بدن ما به سرعت دچار کمبود این ویتامین می‌شود. خوردن غذاهای غنی از ویتامین C در هنگام سرماخوردگی یا ویروس می‌تواند بهبودی بدن را تسریع کند و علائم را کاهش دهد. از آنجایی که ویتامین C محلول در آب است، مصرف آن از طریق غذاهای سرشار از ویتامین C مانند فلفل دلمه‌ای قرمز به جای مکمل‌های جامد که برای هضم و جذب بدن نیاز به کار بیشتری دارند، کارآمدتر است. یک فنجان فلفل دلمه‌ای قرمز خرد شده حاوی 190 میلی گرم از این ویتامین مهم است. سایر غذاهای سرشار از ویتامین C عبارتند از کیوی، کلم بروکلی، سبزیجات با برگ‌های تیره و مرکبات. برای اطلاعات بیشتر در مورد مواد غذایی دارای ویتامین C این مطلب را نیز مطالعه کنید.

بلوبری

زغال اخته منبع عالی آنتوسیانین است، نوعی فلاونوئید که به توت (و سایر میوه ها و سبزیجات رنگارنگ) رنگ غنی و عمیق می‌دهد. فلاوینوئیدها دارای خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی هستند که می‌توانند به کاهش آسیب سلولی و تقویت عملکرد سیستم ایمنی کمک کنند. یک توت که کالری کمی دارد، ذت می‌توانید به عنوان میان وعده میل کنید یا به سالاد اضافه کنید.

برای بهبود سرماخوردگی عطاری و گیاهان داروی و همچنین غذاهای مقوی عالی هستند. در طول درمان خود از این موارد استفاده کنید تا در کمتری داشته باشید و طول درمان کاهش یابد.

